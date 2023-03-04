Софья Акатьева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России
Софья Акатьева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России.
После этого она успешно справилась с тройным флипом и каскадом тройной лутц – тройной тулуп.
За технику спортсменка набрала 40,82 балла, общая оценка – 76,40 балла.
Не знаю правил ,но я бы ставила за риск больше на 2 балла при падении со сложного 3А , и вместо 4-х баллов
ставить 6.
Ведь, фигуристы делают 3А вначале, а не в конце и требуется больше усилий, в т.ч. после падения ,чтобы откатать дальше всю прогу на уровне ...
А здесь получается, что за 2А вначале получают больше
4-х баллов с ГОЕ...ну и стоит ли рисковать с 3А?
А ещё мне показалось ,что у Лизы был недокрут и ультра-си исполнен был в 3 оборота .
Но завтра наверное все встанут на свои места .
Сегодня Аделия была лучшей.