Софья Акатьева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Акатьева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России.

После этого она успешно справилась с тройным флипом и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. 

За технику спортсменка набрала 40,82 балла, общая оценка – 76,40 балла. 

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29 комментариев

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Андрей Красин
Удачи Сонечке в ПП. Обидно, но абсолютно ничего не потеряно.
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EmperorNazer
Ответ Лакс
Пересмотрите как встречала ваша ЭТ Камилу после короткой в личке ОИ. Можно и глазами Баха посмотреть.
Я же специально сделал акцент на этом сезоне. При чем здесь ОИ? В прошлом сезоне Этери, по ощущениям, больше симпатизировала Саше, но это и близко не выглядело так явно и открыто, как в этом сезоне с Камилой.
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Noname No
Ответ kate_ko
кто у нас на этот раз чья-то внучка? раньше Косторная была, помнится, потом Щербакова, ху’с некст?)
Косторную и Валиеву хотя бы было за что тянуть
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musiclover
Ответ oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тренерша тебе не рада.
Если бы "тренерша" была не рада конкретной спортсменке, ее давно бы не было в группе)
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ретроградный меркурий
Ответ EmperorNazer
ТШТ так неприкрыто показывает свой фаворитизм в этом сезоне. Еще на ЧР Этери с Глейхом после объявления оценок Сони сидели с такими физиономиями, будто не их ученица победила. И здесь та же история. На Соне лица нет после проката, Тутберидзе непрерывно ее отчитывает и упрекает, пока ждут оценки, ни единой улыбки или слова ободрения. Выходит Камила после аналогичного проката - обнимашки, шуточки, хи-хи, ха-ха. Что там, равные шансы, говорите?
Да, разница неприятно бросается в глаза. Даже когда Акатьевой ставили программу, Тутберидзе её гоняла как сидорову козу, в отличие от Валиевой, которой практически не делала замечаний. При том, что Соня и так суперсамокритичная, она даже после удачных прокатов найдёт из-за чего расстроиться. Человека с синдромом отличника надо поддерживать, а Тутберидзе её ещё больше носом в ошибки тычет. Это и на настрое на прокат сказывается. Мне Суперсоник по отношению к себе напоминает Аню Щербакову, она тоже всегда уходила в самокопание. Надеюсь, Соня выработает и у себя плюсстартовость и суперспособность показывать в прокатах больше, чем на тренировках
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oleg
Супер Соник, уходи к Федченко. В Хрустальном тренерша тебе не рада.
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Лакс
Ответ EmperorNazer
ТШТ так неприкрыто показывает свой фаворитизм в этом сезоне. Еще на ЧР Этери с Глейхом после объявления оценок Сони сидели с такими физиономиями, будто не их ученица победила. И здесь та же история. На Соне лица нет после проката, Тутберидзе непрерывно ее отчитывает и упрекает, пока ждут оценки, ни единой улыбки или слова ободрения. Выходит Камила после аналогичного проката - обнимашки, шуточки, хи-хи, ха-ха. Что там, равные шансы, говорите?
Пересмотрите как встречала ваша ЭТ Камилу после короткой в личке ОИ. Можно и глазами Баха посмотреть.
+1
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musiclover
Ответ EmperorNazer
ТШТ так неприкрыто показывает свой фаворитизм в этом сезоне. Еще на ЧР Этери с Глейхом после объявления оценок Сони сидели с такими физиономиями, будто не их ученица победила. И здесь та же история. На Соне лица нет после проката, Тутберидзе непрерывно ее отчитывает и упрекает, пока ждут оценки, ни единой улыбки или слова ободрения. Выходит Камила после аналогичного проката - обнимашки, шуточки, хи-хи, ха-ха. Что там, равные шансы, говорите?
Так закаляется сталь. В будущем Соне эти тяжелые уроки отольются золотом
+3
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EmperorNazer
ТШТ так неприкрыто показывает свой фаворитизм в этом сезоне. Еще на ЧР Этери с Глейхом после объявления оценок Сони сидели с такими физиономиями, будто не их ученица победила. И здесь та же история. На Соне лица нет после проката, Тутберидзе непрерывно ее отчитывает и упрекает, пока ждут оценки, ни единой улыбки или слова ободрения. Выходит Камила после аналогичного проката - обнимашки, шуточки, хи-хи, ха-ха. Что там, равные шансы, говорите?
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musiclover
Ответ kate_ko
А мне лично очень хочется видеть больше тепла от тренеров в адрес Сони. Я понимаю, что Этери пытается не разнюнивать спортсменку почем зря, видит, насколько сильно та волнуется перед прокатом (очень долго пытались снять напряжение и зарядить на манер Кашпировского одним взглядом на победу)), но по моим ощущениям, Соня очень хорошая, покладистая, талантливая, ей нужно чуть больше веры в себя, надеюсь, тренеры попробуют и другую тактику. у меня сердце рвется от этих оленьих глаз, которые даже после удачного проката бывают, словно Соня каждый раз сомневается, хороша ли она. Соня, ты сказочно хороша, верь в себя!
Думаю, Этери просто обидно, что спортсменка отпускает прогу после ошибки и теряет баллы на ровном месте там, где 4ые уровни закрытыми глазами обычно выдаются. Это же работа, которая вот так легко перечеркивается одним махом. Правильно, что лишний раз прививает Соне бойцовские качества, хоть и выглядит со стороны жестковато
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Ang Feo
Как по-разному встречали двух девочек с одной и той же ошибкой... За Соню очень обидно. Это не тот случай, когда надо так отчитывать, она сама себя съедает каждый раз после неудач.
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Татьяна Семёновна
Я думаю, что звание ЧР как-то напрягает Соню, давит на нее что ли. Она считает, что должна быть все время на высоком уровне и соответствовать новому статусу. Скорее всего от этого и волнение . Соне завтра забыть про свое чемпионство и откатать свою ПП с удовольствием, как учили, как умеет! А умеет она очень хорошо!
+6
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Lapo Elkann
Ответ kate_ko
А мне лично очень хочется видеть больше тепла от тренеров в адрес Сони. Я понимаю, что Этери пытается не разнюнивать спортсменку почем зря, видит, насколько сильно та волнуется перед прокатом (очень долго пытались снять напряжение и зарядить на манер Кашпировского одним взглядом на победу)), но по моим ощущениям, Соня очень хорошая, покладистая, талантливая, ей нужно чуть больше веры в себя, надеюсь, тренеры попробуют и другую тактику. у меня сердце рвется от этих оленьих глаз, которые даже после удачного проката бывают, словно Соня каждый раз сомневается, хороша ли она. Соня, ты сказочно хороша, верь в себя!
Плющ всегда хвалит своих, а они без медалей, Соня от Тутберидзе ждет медали , а медалей без обоснованной критики не бывает
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Анастасия Вишеневская
Удачи в произвольной ❤️
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Аквамарин
Ответ Зоя Кудряшова
Тянут лучшую дедушкину внучку. Соня держись, ты умница.
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Альфира Смирнова
Софье желаю успеха в ПП и пьедестал!
Не знаю правил ,но я бы ставила за риск больше на 2 балла при падении со сложного 3А , и вместо 4-х баллов
ставить 6.
Ведь, фигуристы делают 3А вначале, а не в конце и требуется больше усилий, в т.ч. после падения ,чтобы откатать дальше всю прогу на уровне ...
А здесь получается, что за 2А вначале получают больше
4-х баллов с ГОЕ...ну и стоит ли рисковать с 3А?
А ещё мне показалось ,что у Лизы был недокрут и ультра-си исполнен был в 3 оборота .
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kovfun-barrios
А почему Акатьеву прозвали СуперСоником? Даже своего прозвища не смогли придумать, получается. Талисман SEGA известен на весь мир, по нему и много игр создаётся и фильмов, Акатьеву кроме российских болельщиков и фанатов никто не знает. Зачем так позорить знаменитого синего ежа сравнениями с какой-то российской прокатчицей, которая, кроме России, никому не нужна?
+1
-5
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Julia JJ
Зачем же девочку так отчитывать.? Ещё не забуду, когда Этери не порадовалась тому, что акатьева выиграла чемпионат России .
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kate_ko
Ответ Зоя Кудряшова
Тянут лучшую дедушкину внучку. Соня держись, ты умница.
кто у нас на этот раз чья-то внучка? раньше Косторная была, помнится, потом Щербакова, ху’с некст?)
+5
-2
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Lapo Elkann
У Сони очень красивые движения , , но что то у нее с настроем на пракат. так можно многое потерять. по сравнении с Аделией, очень талатливая и смотрится красиво на льду , но та выходит всегда как лидер .
Но завтра наверное все встанут на свои места .
Сегодня Аделия была лучшей.
+9
-2
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kate_ko
А мне лично очень хочется видеть больше тепла от тренеров в адрес Сони. Я понимаю, что Этери пытается не разнюнивать спортсменку почем зря, видит, насколько сильно та волнуется перед прокатом (очень долго пытались снять напряжение и зарядить на манер Кашпировского одним взглядом на победу)), но по моим ощущениям, Соня очень хорошая, покладистая, талантливая, ей нужно чуть больше веры в себя, надеюсь, тренеры попробуют и другую тактику. у меня сердце рвется от этих оленьих глаз, которые даже после удачного проката бывают, словно Соня каждый раз сомневается, хороша ли она. Соня, ты сказочно хороша, верь в себя!
+13
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Анна Минакова
нестабильная она...
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закрыт по беспределу
Было очень близко.. но увы.
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Зоя Кудряшова
Тянут лучшую дедушкину внучку. Соня держись, ты умница.
+7
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Алеся Ткаченко
Что-то почти все с него сегодня падают
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