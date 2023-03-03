Энберт о финале Гран-при России: «Валиева должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Но не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали»

Александр Энберт объяснил, почему Камиле Валиевой будет тяжело в финале Гран-при России.

«После чемпионата России уже прошло какое-то время. Камила должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Поэтому ждем от нее хороших прокатов.

Впрочем, не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали. Так что будет тяжко.

Соня наверняка к этому турниру подходит с ещё большей уверенностью и с желанием завоевать дополнительные золотые медали», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

Финал Гран-при России в женском катании пройдет с 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

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