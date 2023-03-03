Энберт о финале Гран-при России: «Валиева должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Но не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт объяснил, почему Камиле Валиевой будет тяжело в финале Гран-при России.

«После чемпионата России уже прошло какое-то время. Камила должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Поэтому ждем от нее хороших прокатов.

Впрочем, не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали. Так что будет тяжко.

Соня наверняка к этому турниру подходит с ещё большей уверенностью и с желанием завоевать дополнительные золотые медали», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

Финал Гран-при России в женском катании пройдет с 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

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8 комментариев

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TheWitcher
Ответ smoky eyes
Как-то сразу всех отсек от золота) Фк непредсказуемо, шансы все же есть и у других.
Если Ками будут судить так же невменяемо, как на этапах ГПР, где у неё не было трикселя в кп, а единственный квад в пп она заваливала, но при этом получала фантастические баллы и выигрывала, то шансов нет ни у кого 😏 Если судейство будет адекватным, как на ЧР, то шансы есть и у других.
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TheWitcher
Ответ smoky eyes
Как-то сразу всех отсек от золота) Фк непредсказуемо, шансы все же есть и у других.
Если Ками будут судить так же, как её судили на этапах ГПР, где у неё не было трикселя в кп, а в пп она заваливала единственный квад, но ей при этом рисовали фантастические баллы, то шансов нет ни у кого 😏 Если судейство будет адекватным, как на ЧР, то шансы есть и у других.
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Додик Аксель
Саша не капитан очевидность, а ефрейтор банальность... Мы можем собрать сборную из экспертов пула обзвона и любителей фигурного катания на ветке спортса. И посмотрим кто кого в теории, прогнозах и риторике сделает.
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Lapo Elkann
Ответ pas33pas
Лёд скользкий. На одном из этапов Соня А отдала первые места Туктамышевой и даже Зининой. Что она главный фаворит - факт, но не более того.
В этом сезоне главный фаворит Валиева. она никому ничего не отдавала. выиграла все этапы , проиграла 2 балла на ЧР только Соне . А Акатьева в начале сезона получила серьезную травму , но на чр уже была в форме. так что , ничего нового Энберт сказать не смог.
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pas33pas
Ответ Lapo Elkann
А кому еще ?
Лёд скользкий. На одном из этапов Соня А отдала первые места Туктамышевой и даже Зининой. Что она главный фаворит - факт, но не более того.
+3
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Lapo Elkann
Ответ The Only
Золото уже Хрустальным отдал.
А кому еще ?
+3
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The Only
Золото уже Хрустальным отдал.
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Natalia Bagaeva
Так и запишем , появилась у нас еще одна говорящая голова в лице Энберта. Печально.
+4
-2
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smoky eyes
Как-то сразу всех отсек от золота) Фк непредсказуемо, шансы все же есть и у других.
+5
-1
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Светлана Менова
Хватит уже нести банальщину, Саша.
+5
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