Аделия Петросян: «Рада, что увидела высокую для себя оценку. Для себя вижу, куда я расту»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России. 

«Я очень рада, что увидела высокую для себя оценку. На Кубке Первого канала тоже было хорошо, 82 балла с чем-то. Для себя вижу, куда я расту.

Мне каталось очень легко, получила удовольствие, публика поддерживает хорошо, как всегда.

Я достаточно много готовилась к финалу Гран-при, приехала сюда достаточно уверенной в себе.

За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе.

Помогает ли пение во время проката? Я начинаю петь и сразу вживаюсь в образ, мне очень нравится ее катать», — сказала Петросян. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тучка60
Удачи Адели завтра. Приземлить чисто квадроритт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Семёновна
Аделии завтра выполнить свою ПП на таком же уровне, как сегодня!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Аделия сегодня обьективно лучшая! Программа изумительная, все доделано, каждое движение на своем месте, всё продумано до мелочей. ,И платье очаровательное. ) Только вперед!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Аделия наш маленький богатырь! Так грациозно и воздушно осилила мощный контент.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
Аделя ну очень хорошая! действительно растет и набирает от старта к старту!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Аделия сегодня была безупречна.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natalia Solomakha
Ответ Katerina Sunny
"За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе." Даже это уже нельзя озвучивать. Наверное, давно, как и про неучастие Трусовой, знали заранее.
Разумеется.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
"За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе."
Даже это уже нельзя озвучивать. Наверное, давно, как и про неучастие Трусовой, знали заранее.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий