Аделия Петросян: «Рада, что увидела высокую для себя оценку. Для себя вижу, куда я расту»
Аделия Петросян оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России.
«Я очень рада, что увидела высокую для себя оценку. На Кубке Первого канала тоже было хорошо, 82 балла с чем-то. Для себя вижу, куда я расту.
Мне каталось очень легко, получила удовольствие, публика поддерживает хорошо, как всегда.
Я достаточно много готовилась к финалу Гран-при, приехала сюда достаточно уверенной в себе.
За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе.
Помогает ли пение во время проката? Я начинаю петь и сразу вживаюсь в образ, мне очень нравится ее катать», — сказала Петросян.
Даже это уже нельзя озвучивать. Наверное, давно, как и про неучастие Трусовой, знали заранее.