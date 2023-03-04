Аделия Петросян: «Рада, что увидела высокую для себя оценку. Для себя вижу, куда я расту»

оценила прокат короткой программы в финале Гран-при России.

«Я очень рада, что увидела высокую для себя оценку. На Кубке канала тоже было хорошо, 82 балла с чем-то. Для себя вижу, куда я расту.

Мне каталось очень легко, получила удовольствие, публика поддерживает хорошо, как всегда.

Я достаточно много готовилась к финалу Гран-при, приехала сюда достаточно уверенной в себе.

За сколько дней до турнира узнала, что выступаю? Пусть это останется в нашем штабе.

Помогает ли пение во время проката? Я начинаю петь и сразу вживаюсь в образ, мне очень нравится ее катать», — сказала Петросян.