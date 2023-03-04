Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу с тройным акселем в финале Гран-при России
Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России.
Также в прокате фигуристка сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.
За технику спортсменка набрала 49,11 балла, общая оценка – 85,62 балла.
Теперь главное не разобраться в пп!
P. S. А за Самоделочку обидно, пубертат в самом разгаре, да и тренер, видимо, не совсем ее. Если в след сезоне будет такой же ужас, то надо Софе срочно к Давыдову бежать.