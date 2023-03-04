Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу с тройным акселем в финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России. 

Также в прокате фигуристка сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп. 

За технику спортсменка набрала 49,11 балла, общая оценка – 85,62 балла. 

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3 комментария

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galik55
Чистая программа без ошибок с настроением.
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lanfqk
Аделька 🔥🔥🔥
Теперь главное не разобраться в пп!
P. S. А за Самоделочку обидно, пубертат в самом разгаре, да и тренер, видимо, не совсем ее. Если в след сезоне будет такой же ужас, то надо Софе срочно к Давыдову бежать.
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antrrap
Лучший ее прокат сезона, очень ей идет. Умничка Аделия. На прогонах штамповала чистейшие 4F. Думаю, увидим ее на пьедестале
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