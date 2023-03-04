Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу с тройным акселем в финале Гран-при России

чисто исполнила тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при России.

Также в прокате фигуристка сделала тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

За технику спортсменка набрала 49,11 балла, общая оценка – 85,62 балла.