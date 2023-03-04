Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России. 

После этого она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

За технику спортсменка набрала 42,60 балла, общая оценка – 78,97 балла. 

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57 комментариев

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Татьяна Семёновна
Удачи завтра Камиле! Удачи всем! Но, кто как откатает, такой и будет результат. Всем красиво выступить, не падать и доставить удовольствие зрителям!
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Ека Кра
Камила в произвольной хороша, завтра возьмет свое💞
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Sky Smoker
Ответ KarinaNik
Ранний пубертат в 16? Чо? И Загитова в 16 лет выиграла ЧМ, посмотрите в какой она форме была… в прекрасной, в отличие от.
Алина в прекрасной форме была только в начале сезона и на ЧМ. К ЧМ её жёстко сушили, она тренировалась по 12 часов ежедневно - это слова Тутберидзе. А скачок веса у Алины был тогда, когда она закончила соревноваться. Вес устаканился только спустя 2 года.
У Камилы другой организм. Я не понимаю, как люди вообще додумались взять не просто разных, а максимально не похожих друг на друга девушек. А что с мужчинами не сравнивают?
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Aveleira
Ответ KarinaNik
Ранний пубертат в 16? Чо? И Загитова в 16 лет выиграла ЧМ, посмотрите в какой она форме была… в прекрасной, в отличие от.
Не сомневаюсь, что если Валиеву сейчас отправить на ЧМ как единственную россиянку, то она его тоже выиграет без акселя и четверных. Загитова откатала замечательно, но ей не приходилось соревноваться с девочками уровня ультра-си.
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<vella>
радует, что Камила с таким весом докручивает триксель.
не сомневаюсь, что он вернется, как только Камила скинет лишние кг
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Sat397
Ответ EmperorNazer
Ума не приложу, почему продолжение карьеры в 16 лет преподносится как подвиг. У нас вроде бы все топы в этом возрасте продолжали кататься.
Ключевое не возраст, а взросление, оно не у всех происходит в одно и тоже время. Например из ТЩК никто пубертат не пережил, оставшись в спорте.
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Мордовский Узор
Ответ ice Ashes
Получает 78 баллов с падением и 76 на чр вообще без прыжка.. Куда тянут😧
А куда ещё меньше то ставить? Упаденный аксель стоит 3 балла. Приземлённый - 10,5 - 11 баллов. Т.е. с чистым акселем было бы максимум 87. В прошлом сезоне ей на международном уровне стабильно ставили 90. На 3 балла меньше, чем на международке - это так в вашем понимании называется тянут?
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Александр Кудрявцев
Ками Умничка так держать 💖💖💖
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KarinaNik
Ответ Sky Smoker
Ну так сравните Валиеву с Загитовой, которая тоже в 16 лет столкнулась с ранним пубертатом. То, что Камила будет "скороспелой", было понятно еще в её 14 лет. Камила была уже оформившаяся, а Саша с Аней в этом возрасте выглядели лет на 10, ну 12 максимум.
Ранний пубертат в 16? Чо? И Загитова в 16 лет выиграла ЧМ, посмотрите в какой она форме была… в прекрасной, в отличие от.
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Александр Иванов
Четверные в этом сезоне тоже не сразу пошли, но пошли же. Рано или поздно и триксель пойдет (пусть не в этом, но в следующем сезоне). Этот турнир идеален для попытки попробовать: получился бы триксель - класс, браво! а не получился - тоже не трагедия.
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Irgachali Tursunbaev
Ответ Алеся Ткаченко
Вот именно
бизнес ничего личного конвертики и еще раз конвертики на домик в майами
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Алеся Ткаченко
Ответ Irgachali Tursunbaev
конвеер не должен стоять сбитые летчики ему не нужны
Вот именно
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Irgachali Tursunbaev
Ответ Алеся Ткаченко
Хрустаботы уже сливают Камилу?Как мило.Действительно,новая фаворитка же появилась)
конвеер не должен стоять сбитые летчики ему не нужны
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несахар
Ответ Аквамарин
Ну, конечно, я вам верю. По словам видно, кому действительно жалко, а кто прыгает от радости.
Хотите - верьте, хотите - нет. Я вас ни к чему не принуждаю.
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Аквамарин
Ответ несахар
Окститесь, радости никакой. Тут плакать хочется, оттого что очередная малолетка так быстро начинает уступать другим малолеткам. Конвейер, одним словом.
Ну, конечно, я вам верю. По словам видно, кому действительно жалко, а кто прыгает от радости.
+3
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NataliaB.3003
Ответ EmperorNazer
Ума не приложу, почему продолжение карьеры в 16 лет преподносится как подвиг. У нас вроде бы все топы в этом возрасте продолжали кататься.
Потому что Ками очень заметно выросла, покрупнела. Для прыжков это иногда катастрофа, особенно если прыжки - у-си. Я не знаю кто бы ещё с таким женским телом прыгал четверные. Это своего рода "подвиг".
Особенно зная что давлеет над Камилой.
На камеру можно улыбаться и смеяться, но она переживает и это заметно. Чуткие люди поймут.
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Volles
Ответ Happy_Kleo
Зоя Камила пошла на этот риск,хотя вроде как докрутила триксель,но с осью беда прям.
Центр тяжести поменялся
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Олег Ватутин
всё. Камилле надо думать о будущем!!! не надо зацикливаться на фигурке. она не Лиза Туктамышева!!!
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Tanzoli*
Ответ ice Ashes
за что минусят, если абсолютная правда, протоколы и результаты кп на чр в открытом виде🥲
Так потому и минусят, что протоколы в открытом виде, а вы глупые вопросы задаёте)))
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несахар
Ответ Sky Smoker
Чего блин? Какую правду? Дядя, осторожно, ФСБ следит за твоими предпочтениями в виде 16-летних девушек.)
эка вас понесло) ну что тут сказать... по себе не судите)
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EmperorNazer
Ответ Sat397
Камила большая молодец только за то что борется и продолжает кататься.
Ума не приложу, почему продолжение карьеры в 16 лет преподносится как подвиг. У нас вроде бы все топы в этом возрасте продолжали кататься.
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maks44
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
надо будет посмотреть
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Lapo Elkann
Ответ antrrap
Ну я говорю именно про форму. Лишнего веса не наблюдалось. И четверные успешно прыгали, далеко не по одному.
Спор ни о чем. сравнивать несравнимое. генетически разных девушек, тогда были межд старты, теперь " мордовские узоры " , они шли к ОИ , у Валиевой постолимпийский сезон , и главное , никогда ни Саша и не Аня не катались так красиво и ярко , как амила. И что прыгнула Аня на ЧМ , когда выиграла или что скольео ультра си приземлила САша ? в общем хватит сравнивать.
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несахар
Ответ Аквамарин
Эк вас разорвало. Из 26 комментов - 6 ваших про одно и то же. Ну хоть вам своим падением Камила радость доставила.
Окститесь, радости никакой. Тут плакать хочется, оттого что очередная малолетка так быстро начинает уступать другим малолеткам. Конвейер, одним словом.
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-4
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Sky Smoker
Ответ несахар
Нет никакой зацикленности. Вы просто не хотите смотреть правде в глаза, надо же кому-то говорить неприятную для вас правду.
Чего блин? Какую правду?
Дядя, осторожно, ФСБ следит за твоими предпочтениями в виде 16-летних девушек.)
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