Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России.

После этого она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За технику спортсменка набрала 42,60 балла, общая оценка – 78,97 балла.