Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России
Камила Валиева упала с тройного акселя в короткой программе в финале Гран-при России.
После этого она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За технику спортсменка набрала 42,60 балла, общая оценка – 78,97 балла.
У Камилы другой организм. Я не понимаю, как люди вообще додумались взять не просто разных, а максимально не похожих друг на друга девушек. А что с мужчинами не сравнивают?
не сомневаюсь, что он вернется, как только Камила скинет лишние кг
Особенно зная что давлеет над Камилой.
На камеру можно улыбаться и смеяться, но она переживает и это заметно. Чуткие люди поймут.
Дядя, осторожно, ФСБ следит за твоими предпочтениями в виде 16-летних девушек.)