Гончаренко о допуске Петросян к финалу Гран-при России: «Думаю, это справедливо. Сильные спортсмены украсят собой финал»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко считает справедливым допуск Аделии Петросян к финалу Гран-при России.

В текущем сезоне Петросян выступала на одном этапе соревнований и изначально не отобралась в финал. Несмотря на это, она вошла в итоговую заявку.

«Она по травме снималась, поэтому, может быть, учли как уважительный фактор, допустили по другим результатам, предполагаю. Думаю, ее участие достаточно справедливо, обоснованно, потому что сильные спортсмены украсят собой финал.

[От финала] ожидание борьбы, не более того, потому что перед соревнованиями не надо лишнего говорить, все суеверные, есть ожидание интересной борьбы, спортивной борьбы, интересных программ, сложных прыжковых элементов, хочется снова увидеть высочайший уровень, насладиться фигурным катанием, не будем забегать вперед, все в ожидании чуда», – сказала заслуженный тренер России.

Финал Гран-при России. Валиева, Акатьева, Туктамышева, Петросян и Горбачева выступят с короткими программами

13 комментариев

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Пахра
Справедливо, Адель сильная фигуристка, если готова, должна участвовать
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Даша Лавренова
Ответ nina1212
Что за дурацкий вопрос от журналиста, опять набросы начались перед стартами и что значит Думаю, справделиво Снялись Трусова, Синичка, Зинина и одна девочка на Дети Азии уехала. Аделия в порядке очереди попала на финал, соблюдая все правила Почему вопрос только про Аделию? Там еще перед ней девочки тоже из запаса едут
Ну типа в теории могли предложить спортсменам послабее, но которые не пропускали этапы. Вроде как спортивный принцип)
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Светлана Менова
Она же по замене будет выступать, что за дебильные вопросы от журналистов?
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Sat397
Если такие правила, тогда Адель конечно должна выступать - правила есть правила. Но я считаю такие правила несправедливыми. Это плохие правила,которые нужно менять. Кто-то старается, катает все этапы, борется, а кто-то вот так вот... Да и болезнь можно симулировать, как фигуристы умеют симулировать показал этот сезон и предыдущие. Здесь отдельная калитка, как не крути.
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I. Bryzgalov
Несколько же финалисток снялись? Так что правильно.
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Маргарита Михайловна
Надо было ещё Жилину и Титову допустить.
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Anna Stefan
Ответ Зиля Бадриева
Адель по очереди. А вот Горбачева выступает и по юниорам, и по взрослым, допускают ли это правила.
Она отобралась на взрослый ФГП. По юниорам её не было.
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Большое Путешествие Рузика
Естественно, это справедливо) потому как до неё просто дошла очередь из-за снятий и т. д.
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Anna Stefan
Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия должна быть в финале.
Обязана☝
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Зиля Бадриева
Адель по очереди. А вот Горбачева выступает и по юниорам, и по взрослым, допускают ли это правила.
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Anna Stefan
Ответ nina1212
Что за дурацкий вопрос от журналиста, опять набросы начались перед стартами и что значит Думаю, справделиво Снялись Трусова, Синичка, Зинина и одна девочка на Дети Азии уехала. Аделия в порядке очереди попала на финал, соблюдая все правила Почему вопрос только про Аделию? Там еще перед ней девочки тоже из запаса едут
Не только перед ней, но и за ней. А вообще её сразу заявили как члена сборной и участницу ЧР, как и Гордееву. Достали уже. Никак не успокоятся.
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nina1212
Что за дурацкий вопрос от журналиста, опять набросы начались перед стартами
и что значит Думаю, справделиво
Снялись Трусова, Синичка, Зинина и одна девочка на Дети Азии уехала. Аделия в порядке очереди попала на финал, соблюдая все правила Почему вопрос только про Аделию? Там еще перед ней девочки тоже из запаса едут
+21
-5
+16
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Маргарита В Сафронова
Аделия должна быть в финале.
+8
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