Гончаренко о допуске Петросян к финалу Гран-при России: «Думаю, это справедливо. Сильные спортсмены украсят собой финал»

Инна Гончаренко считает справедливым допуск Аделии Петросян к финалу Гран-при России.

В текущем сезоне Петросян выступала на одном этапе соревнований и изначально не отобралась в финал. Несмотря на это, она вошла в итоговую заявку.

«Она по травме снималась, поэтому, может быть, учли как уважительный фактор, допустили по другим результатам, предполагаю. Думаю, ее участие достаточно справедливо, обоснованно, потому что сильные спортсмены украсят собой финал.

[От финала] ожидание борьбы, не более того, потому что перед соревнованиями не надо лишнего говорить, все суеверные, есть ожидание интересной борьбы, спортивной борьбы, интересных программ, сложных прыжковых элементов, хочется снова увидеть высочайший уровень, насладиться фигурным катанием, не будем забегать вперед, все в ожидании чуда», – сказала заслуженный тренер России.

Финал Гран-при России. Валиева, Акатьева, Туктамышева, Петросян и Горбачева выступят с короткими программами