Туктамышева о прозвище «Императрица»: «Я не строю в жизни из себя другого человека, я просто Лиза Туктик»
Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к своему прозвищу.
– Поклонники называют вас не иначе, как Императрицей. Ассоциируете себя с этим титулом?
– Я себя с этим титулом не ассоциирую, я наоборот стараюсь быть другом для своих поклонников – максимально искренне давать интервью, общаться с ними.
Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик, – сказала Туктамышева.
– Ты кто?
– Я - Лиза-Кролик. Слышала?.. Мы тебя знаем и очень уважаем. Но наши девочки просили тебе передать, чтобы ты больше сюда не ходила. Пусть у каждого будет свой огород. ...