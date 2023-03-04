Туктамышева о прозвище «Императрица»: «Я не строю в жизни из себя другого человека, я просто Лиза Туктик»

рассказала, как относится к своему прозвищу.

– Поклонники называют вас не иначе, как Императрицей. Ассоциируете себя с этим титулом?

– Я себя с этим титулом не ассоциирую, я наоборот стараюсь быть другом для своих поклонников – максимально искренне давать интервью, общаться с ними.

Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик, – сказала Туктамышева.