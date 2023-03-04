Туктамышева о прозвище «Императрица»: «Я не строю в жизни из себя другого человека, я просто Лиза Туктик»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к своему прозвищу.

– Поклонники называют вас не иначе, как Императрицей. Ассоциируете себя с этим титулом?

– Я себя с этим титулом не ассоциирую, я наоборот стараюсь быть другом для своих поклонников – максимально искренне давать интервью, общаться с ними.

Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик, – сказала Туктамышева. 

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10 комментариев

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Дружба11
Лизик-покорительница сердец зрителя!!!Любимка!!!
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Ir2019
Ответ garovatat
Очень милый ответ!)) Правда в активе Лизы и другие, не такие приятные ответы/намеки в прошлом сезоне касательно боеготовности для евро и т.д., а также еще ранее картиночка про кошечек, ну да ладно, простим. Эй, Ангелы - учитесь как грамотно конструировать реноме и правильно располагать к себе аудиторию! сдуйте ваши щеки наконец и прикрутите чсв, чемпионы не понятно чего. хотя знаю чего - недокрутов чемпионы и читерских ультрасей на ход вперед))
Ну,а что с кошками не так? Перегрызлись и разбежались. А Лиза просто позитивный человек с чувством юмора.
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несахар
опять Лиза хочет убедить всех, что она не такая...
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Larisa Ermolenko
Ответ garovatat
Очень милый ответ!)) Правда в активе Лизы и другие, не такие приятные ответы/намеки в прошлом сезоне касательно боеготовности для евро и т.д., а также еще ранее картиночка про кошечек, ну да ладно, простим. Эй, Ангелы - учитесь как грамотно конструировать реноме и правильно располагать к себе аудиторию! сдуйте ваши щеки наконец и прикрутите чсв, чемпионы не понятно чего. хотя знаю чего - недокрутов чемпионы и читерских ультрасей на ход вперед))
О "читерских ультрасях" вам бы помолчать.
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baxinya
Лиза Туктик это очень мило.
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Natalia Bagaeva
Название статьи напомнило :
– Ты кто?
– Я - Лиза-Кролик. Слышала?.. Мы тебя знаем и очень уважаем. Но наши девочки просили тебе передать, чтобы ты больше сюда не ходила. Пусть у каждого будет свой огород. ...
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garovatat
Очень милый ответ!)) Правда в активе Лизы и другие, не такие приятные ответы/намеки в прошлом сезоне касательно боеготовности для евро и т.д., а также еще ранее картиночка про кошечек, ну да ладно, простим. Эй, Ангелы - учитесь как грамотно конструировать реноме и правильно располагать к себе аудиторию! сдуйте ваши щеки наконец и прикрутите чсв, чемпионы не понятно чего. хотя знаю чего - недокрутов чемпионы и читерских ультрасей на ход вперед))
+3
-10
-7
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NataliaB.3003
Есть Лиза, а есть Туктик.. Всё зависит от поведения, в любой ситуации, даже от фотосессий. А Лиза Туктик - это 🤡.
+2
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N-fox
Я хоть и несамая большая поклонница Лизы, мне нравится, что ее называют императрицей, ей подходит) В любом случае, она уже легенда и вписала свое имя в историю фк.
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Nastyok
Лиза, спасибо тебе за оптимизм и легкость.
+24
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