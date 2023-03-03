Александр Энберт: «Буду ждать четверной тулуп Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Александр Энберт женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт ждет, что Елизавета Туктамышева исполнит четверной тулуп на соревнованиях.

«Я буду ждать четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях.

Вряд ли Лиза решила выучить этот элемент, чтобы прыгать его только на тренировках. Сейчас для победы в женских соревнованиях четверной нужен.

Станет ли финал Гран-при тем самым турниром, где она попробует его исполнить – я не знаю.

Может быть, здесь Алексею Николаевичу, как тренеру, виднее, насколько Лиза готова. Но я, как болельщик, жду», – сказал Энберт.

Финал Гран-при России, где выступит Туктамышева, пройдет с 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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11 комментариев

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Kareglazaya
Лиза хотела попробовать на прыжковом турнире и попробовала. Рисковать на финале гран-при смысла точно нет.
К тому же она никогда не обещала вставить его в программу. Всегда говорила, что интересно было бы попробовать, но есть опасения за другие элементы, т. к. на четверной нужно много сил, и повышается риск травмы.
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Алеся Ткаченко
Ответ StanislavaKhalina
Лиза регулярно говорила про квад. Вон даже про «восстановила» дружно вещали, было время. Правда, не очень понятно, как можно восстановить то, чего нет. Имхо, если бы Туктамышева и Мишин так широко не анонсировали мифический квад, сейчас бы никто ничего не писал: ни ждущие спортсмены, ни ржущие журналисты. https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/figureskating/news-4340075-eto-budet-pobeda-nad-soboj-pytayus-pereborot-strah-tuktamysheva-o-chetvernom-lutce.html https://sport24-ru.turbopages.org/turbo/sport24.ru/s/news/figureskating/2022-05-07-yelizaveta-tuktamysheva-vosstanovila-chetvernoy-tulup-video-aleksey-mishin-otstraneniye-rossii-vozrastnoy-tsenz-v-figurnom-katanii И не было бы ни у кого вопросов. Но надо было активно пиарить «зреложенское». В итоге - пустопорожний трёп, к сожалению, вышел, который никого не красит.
Первое.Лиза не говорила что будет прыгать квад в финале РГП,Энберт про квад говорит сейчас по собственной инициативе.Второе.Лиза отвечала на вопросы журналистов,это к ним претензии почему они ее квадом так сильно интересуются
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StanislavaKhalina
Ответ Алеся Ткаченко
Лиза ничего про квад не говорила.Чего Энберт с ним лезет?
Лиза регулярно говорила про квад. Вон даже про «восстановила» дружно вещали, было время. Правда, не очень понятно, как можно восстановить то, чего нет. Имхо, если бы Туктамышева и Мишин так широко не анонсировали мифический квад, сейчас бы никто ничего не писал: ни ждущие спортсмены, ни ржущие журналисты.

https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/figureskating/news-4340075-eto-budet-pobeda-nad-soboj-pytayus-pereborot-strah-tuktamysheva-o-chetvernom-lutce.html

https://sport24-ru.turbopages.org/turbo/sport24.ru/s/news/figureskating/2022-05-07-yelizaveta-tuktamysheva-vosstanovila-chetvernoy-tulup-video-aleksey-mishin-otstraneniye-rossii-vozrastnoy-tsenz-v-figurnom-katanii

И не было бы ни у кого вопросов. Но надо было активно пиарить «зреложенское». В итоге - пустопорожний трёп, к сожалению, вышел, который никого не красит.
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Alealeale
Да всё уже, Лиза упустила все подходящие моменты для четверного, которые были в начале этого сезона. На финале само собой ничего нового не будет.
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Алеся Ткаченко
Лиза ничего про квад не говорила.Чего Энберт с ним лезет?
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oldparakhod
Энберту , пора уже весь список огласить, во что-то он верит.))
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Oleandra
Надейся и жди, вся жизнь впереди..
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Галина Александрова
Ждун
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Manukello
Да не будет его на соревнованиях, ежу понятно
+5
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Sky Smoker
Так а Лиза его разве анонсировала в эти соревнования?..
+7
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+6
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Товарищ Майор.
мы его уже 4 года ждём, никак не дождёмся. самый призрачный прыжок
+5
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