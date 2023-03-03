Александр Энберт: «Буду ждать четверной тулуп Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях»

ждет, что исполнит четверной тулуп на соревнованиях.

«Я буду ждать четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях.

Вряд ли Лиза решила выучить этот элемент, чтобы прыгать его только на тренировках. Сейчас для победы в женских соревнованиях четверной нужен.

Станет ли финал Гран-при тем самым турниром, где она попробует его исполнить – я не знаю.

Может быть, здесь Алексею Николаевичу, как тренеру, виднее, насколько Лиза готова. Но я, как болельщик, жду», – сказал Энберт.

Финал Гран-при России, где выступит Туктамышева, пройдет с 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие