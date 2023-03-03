Любовь Рубцова: «Прокаты удались, все получалось хорошо, довольна собой. Физически состояние среднее, но был адреналин»

Теги сборная России женское катание Любовь Рубцова Серия Гран-при России Фигурное катание

Любовь Рубцова довольна своим выступлением в финале Гран-при России.

Фигуристка заняла итоговое 8-е место. Она не исполняла в произвольной программе элементы ультра-си.

«По ощущениям, все прокаты удались, все получалось хорошо, я довольна собой.

Физически состояние было среднее, а на стартах был адреналин и в итоге все получилось хорошо.

Планы на оставшийся сезон? Думаю, уже буду отдыхать, восстанавливаться. Как мне сезон с новым тренером, нравится ли работать? Мне нравится», – сказала Рубцова. 

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1 комментарий

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MyCA
Да видно что Любе комфортней в АФК
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