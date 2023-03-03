Вероника Жилина: «Могла бы выступить намного лучше. На стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – стабильный, хороший прокат»
Вероника Жилина считает, что могла бы намного лучше выступить в финале Гран-при России.
Фигуристка одержала победу в соревнованиях юниорок. В произвольной она упала с четверного сальхова, затем исполнила каскад из четверного и двойного тулупов и сольный четверной тулуп.
«Удовлетворена результатом, баллов на шесть-семь из десяти, потому что могла бы намного лучше выступить.
В короткой программе хотела бы сделать дорожку на четвертый уровень, на ее старте нужно было набирать скорость на дорожке, чтобы успеть в музыку. В произвольной зажалась на сальхове, нужно было быть немного раскованнее.
Я на стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – сделать стабильный, хороший прокат. Если это удается, то и прыжковые элементы, и вращения, и дорожки получаются», – сказала Жилина.
Фигуристка также сообщила, что за день до первенства России среди юниоров в Перми сменила коньки: «Сменила их за день до первенства, но я уже их раскатала, мне уже удобно».
Сегодня Вероника большая молодец, наконец победа на достаточно серьезном (с учётом сложившейся ситуации с отстранениями) старте!