Вероника Жилина: «Могла бы выступить намного лучше. На стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – стабильный, хороший прокат»

считает, что могла бы намного лучше выступить в финале Гран-при России.

Фигуристка одержала победу в соревнованиях юниорок. В произвольной она упала с четверного сальхова, затем исполнила каскад из четверного и двойного тулупов и сольный четверной тулуп.

«Удовлетворена результатом, баллов на шесть-семь из десяти, потому что могла бы намного лучше выступить.

В короткой программе хотела бы сделать дорожку на четвертый уровень, на ее старте нужно было набирать скорость на дорожке, чтобы успеть в музыку. В произвольной зажалась на сальхове, нужно было быть немного раскованнее.

Я на стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – сделать стабильный, хороший прокат. Если это удается, то и прыжковые элементы, и вращения, и дорожки получаются», – сказала Жилина.

Фигуристка также сообщила, что за день до первенства России среди юниоров в Перми сменила коньки: «Сменила их за день до первенства, но я уже их раскатала, мне уже удобно».