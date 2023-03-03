Вероника Жилина: «Могла бы выступить намного лучше. На стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – стабильный, хороший прокат»

Теги сборная России женское катание Вероника Жилина Серия Гран-при России Фигурное катание

Вероника Жилина считает, что могла бы намного лучше выступить в финале Гран-при России.

Фигуристка одержала победу в соревнованиях юниорок. В произвольной она упала с четверного сальхова, затем исполнила каскад из четверного и двойного тулупов и сольный четверной тулуп.

«Удовлетворена результатом, баллов на шесть-семь из десяти, потому что могла бы намного лучше выступить.

В короткой программе хотела бы сделать дорожку на четвертый уровень, на ее старте нужно было набирать скорость на дорожке, чтобы успеть в музыку. В произвольной зажалась на сальхове, нужно было быть немного раскованнее. 

Я на стартах не обращаю внимания, какое у меня место, главное – сделать стабильный, хороший прокат. Если это удается, то и прыжковые элементы, и вращения, и дорожки получаются», – сказала Жилина.

Фигуристка также сообщила, что за день до первенства России среди юниоров в Перми сменила коньки: «Сменила их за день до первенства, но я уже их раскатала, мне уже удобно».

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9 комментариев

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68_sandra_86
Поздравляем! Молодчинка!!!
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Галина Александрова
"Я на стартах не обращаю внимания, какое у меня место" А также не обращает внимание на место мой тренер - добавила Ника)))
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Katerina Sunny
Ответ Anfitan
а зачем соревноваться тогда ...можно просто красиво и безошибочно кататься на тренировке...
" главное – сделать стабильный, хороший прокат. Если это удается, то и прыжковые элементы, и вращения, и дорожки получаются"
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Anfitan
а зачем соревноваться тогда ...можно просто красиво и безошибочно кататься на тренировке...
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Екатерина Куракулова
Всё хорошо, но с выражением "места не важны" следует быть аккуратней и, самое главное, честно определить для себя значение медалей.
Сегодня Вероника большая молодец, наконец победа на достаточно серьезном (с учётом сложившейся ситуации с отстранениями) старте!
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Katerina Sunny
Вероничка, с золотом и хорошим окончанием сезона. Учесть все ошибки этого сезона и хороших программ в новом.
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Kon Shem
Вероника, Соня сегодня лучшие...
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Lala M
Хорошая девочка Ника. С победой.
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ЮИ
Это мы уже слышали где-то..
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