Федор Зонов: «Сегодня хорошо поддерживала публика, это очень приятно. Единственное, странно, что зрители сидят за спиной у спортсмена»

оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занимает 8-е место.

«Уже третий старт подряд у меня что‑то происходит с каскадом, он не получается, хотя на тренировках ошибок не допускаю.

Хорошо сегодня поддерживала публика, это очень приятно. Единственное, странно, что зрители сидят за спиной у спортсмена. Мы же на судей катаем, а зрителей, получается, не видим», – сказал Зонов.