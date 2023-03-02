Федор Зонов: «Сегодня хорошо поддерживала публика, это очень приятно. Единственное, странно, что зрители сидят за спиной у спортсмена»

Теги сборная России мужское катание Федор Зонов Серия Гран-при России Фигурное катание

Федор Зонов оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурист занимает 8-е место.

«Уже третий старт подряд у меня что‑то происходит с каскадом, он не получается, хотя на тренировках ошибок не допускаю.

Хорошо сегодня поддерживала публика, это очень приятно. Единственное, странно, что зрители сидят за спиной у спортсмена. Мы же на судей катаем, а зрителей, получается, не видим», – сказал Зонов.

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4 комментария

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Alexander X
Ответ Manukello
А у нас повадились в этом сезоне всю длинную сторону за судьями закрывать и вообще не продавать туда билеты. Позор организаторам.
считайте, что они все "выкуплены" спонсорами... другой вопрос, почему с их стороны нет интереса к турнирам🤷... ранее же они как-то заполнялись🤷
+1
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+1
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pashkka
Отсутствии зрителей за судьями имеет тайный смысл - чтобы никто не подсмотрел, что там Майра Аббасова и Ко в протоколах мухлюют!
+4
0
+4
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Manukello
А у нас повадились в этом сезоне всю длинную сторону за судьями закрывать и вообще не продавать туда билеты. Позор организаторам.
+6
0
+6
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Anna Leonova
Зрителям тоже странно, что их согнали в одну половину для наполнения тв картинки, вместо того чтобы работать над наполнением всего зала.
+7
0
+7
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