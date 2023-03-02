Боброва о финале Гран-при России: «Абсолютно не осуждаю спортсменов, которые сделали выбор в пользу шоу»

Теги сборная России Екатерина Боброва ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Екатерина Боброва не осуждает фигуристов, снявшихся с финала Гран-при России.

– Немало фигуристов снялись с финала Гран‑при России. Ваше отношение к этому и кого считаете фаворитами?

– Фаворитов не буду отмечать. В этом сезоне я плотно слежу за фигурным катанием. От старта к старту фавориты меняются. Будет очень интересно наблюдать за борьбой как в женском одиночном катании, так и мужском. Очень надеюсь, что доедут все наши пары, и мы увидим очень интересную борьбу, как на чемпионате России.

В танцах на льду чемпионы России Худайбердиева и Базин, к сожалению, не выступят, но у наших более молодых и новообразованных пар есть шанс занять первое место в финале Гран‑при, а это очень хороший результат в этом сезоне.

– Но некоторые фигуристы снялись с финала Гран‑при ради участия в различных шоу.

– Я бы так не сказала. Очень многие критики, не имеющие отношения к фигурному катанию, говорят: «Ты снялся из‑за травмы, а как же ты потом выступаешь в шоу?» Как спортсменка могу сказать, что это совершенно разная физическая загрузка. Если ты выходишь на старт, ты должен быть в хорошей форме, чтобы откатать три минуты короткой программы, четыре минуты произвольной программы с наисложнейшими прыжками, так как ты должен навязывать борьбу.

Никто не едет на финал Гран‑при за 6-7 местом, все едут за победой. А в шоу ты можешь откататься с тройными прыжками, от тебя никто не требует элементов ультра‑си. Зрители просто ждут твое катание, хотят увидеть кумира. Поэтому абсолютно не осуждаю тех спортсменов, которые сделали выбор в пользу шоу. С удовольствием буду смотреть и финал Гран‑при, и шоу с их участием, – сказала Боброва.

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10 комментариев

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Наталья Грабовская
Ответ vanessa2021
На шоу даже каскады не прыгают. На шоу не надо делать усложненные заходы-выезды из прыжков. Не надо следить за ребрами, докрутами. Главное, стобы визуально смотрелось чисто красиво. Кататься на шоу несопоставимо легче, интереснее для фигуриста и намного лучше оплачивается (если фигурист с именем, конечно).
Согласна...)
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MyCA
Ответ Утренняя Аврора
Если ты в большом спорте, в приоритете все- таки должны быть соревнования.
Здоровье
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tanya_1111
Ответ Mary Ion
А Ханю вот на шоу четверные прыгает… :)
И Саша Трусова прыгает
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vanessa2021
Ответ Наталья Грабовская
Какая-то странная подача информации...Возникает впечатление, что в танцах Е. Боброва только тем и занималась, что прыгала на соревнованиях четверные прыжки, а теперь в шоу - только тройные... "..ты выходишь на старт, ты должен быть в хорошей форме, чтобы откатать три минуты короткой программы, четыре минуты произвольной программы с наисложнейшими прыжками.....", но "...в шоу ты можешь откататься с тройными прыжками, от тебя никто не требует элементов ультра‑си...".
На шоу даже каскады не прыгают. На шоу не надо делать усложненные заходы-выезды из прыжков. Не надо следить за ребрами, докрутами. Главное, стобы визуально смотрелось чисто красиво.

Кататься на шоу несопоставимо легче, интереснее для фигуриста и намного лучше оплачивается (если фигурист с именем, конечно).
+1
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Viks
Ответ vanessa2021
Скажите, пожалуйста, вы ищете работу , где побольше работать надо и меньше платят? И чтоп еще на этой работе травмироваться до инвалидности обязательно. Или все таки ищете работу, где работать поменьше, чтобы осталось время на жизнь вне работы, чтобы без риска травм и платят намного больше? Вот ответьте начистоту,!
Если не понятно с первого раза - Абсолютно не осуждаю.
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Наталья Грабовская
Какая-то странная подача информации...Возникает впечатление, что в танцах Е. Боброва только тем и занималась, что прыгала на соревнованиях четверные прыжки, а теперь в шоу - только тройные... "..ты выходишь на старт, ты должен быть в хорошей форме, чтобы откатать три минуты короткой программы, четыре минуты произвольной программы с наисложнейшими прыжками.....", но "...в шоу ты можешь откататься с тройными прыжками, от тебя никто не требует элементов ультра‑си...".
+4
0
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vanessa2021
Ответ Viks
«Абсолютно не осуждаю спортсменов, которые сделали выбор в пользу денег»
Скажите, пожалуйста, вы ищете работу , где побольше работать надо и меньше платят? И чтоп еще на этой работе травмироваться до инвалидности обязательно.

Или все таки ищете работу, где работать поменьше, чтобы осталось время на жизнь вне работы, чтобы без риска травм и платят намного больше?

Вот ответьте начистоту,!
+2
-1
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Утренняя Аврора
Если ты в большом спорте, в приоритете все- таки должны быть соревнования.
+6
0
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Viks
«Абсолютно не осуждаю спортсменов, которые сделали выбор в пользу денег»
+1
-1
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Mary Ion
А Ханю вот на шоу четверные прыгает… :)
+6
-2
+4
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