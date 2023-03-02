Боброва о финале Гран-при России: «Абсолютно не осуждаю спортсменов, которые сделали выбор в пользу шоу»

не осуждает фигуристов, снявшихся с финала -при России.

– Немало фигуристов снялись с финала Гран‑при России. Ваше отношение к этому и кого считаете фаворитами?

– Фаворитов не буду отмечать. В этом сезоне я плотно слежу за фигурным катанием. От старта к старту фавориты меняются. Будет очень интересно наблюдать за борьбой как в женском одиночном катании, так и мужском. Очень надеюсь, что доедут все наши пары, и мы увидим очень интересную борьбу, как на чемпионате России.

В танцах на льду чемпионы России Худайбердиева и Базин, к сожалению, не выступят, но у наших более молодых и новообразованных пар есть шанс занять первое место в финале Гран‑при, а это очень хороший результат в этом сезоне.

– Но некоторые фигуристы снялись с финала Гран‑при ради участия в различных шоу.

– Я бы так не сказала. Очень многие критики, не имеющие отношения к фигурному катанию, говорят: «Ты снялся из‑за травмы, а как же ты потом выступаешь в шоу?» Как спортсменка могу сказать, что это совершенно разная физическая загрузка. Если ты выходишь на старт, ты должен быть в хорошей форме, чтобы откатать три минуты короткой программы, четыре минуты произвольной программы с наисложнейшими прыжками, так как ты должен навязывать борьбу.

Никто не едет на финал Гран‑при за 6-7 местом, все едут за победой. А в шоу ты можешь откататься с тройными прыжками, от тебя никто не требует элементов ультра‑си. Зрители просто ждут твое катание, хотят увидеть кумира. Поэтому абсолютно не осуждаю тех спортсменов, которые сделали выбор в пользу шоу. С удовольствием буду смотреть и финал Гран‑при, и шоу с их участием, – сказала Боброва.