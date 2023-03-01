Татьяна Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России

не будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.

«Да, я еду в Санкт-Петербург, буду присутствовать на финале российской серии Гран-при.

По не зависящим от меня обстоятельствам соревнования комментировать я не буду», – сообщила заслуженный тренер СССР.

Соревнования пройдут 4-5 марта.