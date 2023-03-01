Татьяна Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России
Татьяна Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.
«Да, я еду в Санкт-Петербург, буду присутствовать на финале российской серии Гран-при.
По не зависящим от меня обстоятельствам соревнования комментировать я не буду», – сообщила заслуженный тренер СССР.
Соревнования пройдут 4-5 марта.
на сайте. Татьяна Анатольевна очень умно поступила.
Валиева вот закончила карьеру, пусть теперь она в шубе комментирует