Татьяна Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России

Теги Татьяна Тарасова телевидение сборная России Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова не будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.

«Да, я еду в Санкт-Петербург, буду присутствовать на финале российской серии Гран-при.

По не зависящим от меня обстоятельствам соревнования комментировать я не буду», – сообщила заслуженный тренер СССР.

Соревнования пройдут 4-5 марта.

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16 комментариев

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Татьяна
Спасибо, Татьяна Анатольевна! Подлили масла в огонь. А то скучно становится комментаторам
на сайте. Татьяна Анатольевна очень умно поступила.
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Wiley Fox
Надо дать дорогу молодым

Валиева вот закончила карьеру, пусть теперь она в шубе комментирует
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Девушка Безимени
вполне хватает ее комментов на спортсе
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scorp19
Свой спорт уже не комментирует, зато как по футболу пройтись так первая в очереди )) Явно уже это старческое, полумаразм.
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Viktoria Petrovskaya
Ответ maripous
Жаль. Ее комментарии интересно слушать. Лучше бы Гришина заменили.
Точно!
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maripous
Жаль. Ее комментарии интересно слушать. Лучше бы Гришина заменили.
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garovatat
"По не зависящим от меня обстоятельствам" - это как? надо ли понимать, что не допустили нашу ТАТ, раз едет, но комментировать не будет? По требованию кого, стесняюсь спросить? а было бы интересно услышать что она думает о прокатах всех и каждого. потому что только она говорит ровно то, что видит и ровно о том, что происходит на льду в конкретный момент. да так цветисто!)) эх, жаль
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Katerina Sunny
Ягудин, Медведева, Авербух, Траньков, на пары могут Тихонова ещё позвать. Ну и само собой Гришин.
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Manukello
Ответ Jessi
Что за независящие причины? Решение руководства Первого?
ага. папа трусовой))))))))))))))
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-3
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Manukello
слава богу. тяжело слушать пожилую.
+1
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Ирина Иванова
Интрига, однако. В результате переговоров Первого и ФККР комментировать финал Гран-при будет ЯР)
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Natalia Solomakha
Комментаторская будка узкая, может быть.
+2
-4
-2
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Екатерина К
Жаль!!!!
+9
-2
+7
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Бильм@н
Хоть одна хорошая новость
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Плющ прогнул
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Что за независящие причины? Решение руководства Первого?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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