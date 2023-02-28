Татьяна Тарасова: «Уровень финала Гран-при не упадет из‑за отсутствия ряда спортсменов. Состав и так очень красивый, достойный»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала состав финала Гран-при России достойным.

Ранее стало известно, что в финале не выступят Александра Трусова, Анастасия Зинина, Ксения Синицына, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и ряд других фигуристов. 

«На мой взгляд, уровень турнира не упадет из‑за отсутствия ряда спортсменов. Считаю, что состав и так очень красивый. Мне кажется, это очень достойный состав», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут в Санкт‑Петербурге со 2 по 5 марта.

Шесть фигуристов и четыре танцевальных дуэта, отобравшихся в финал Гран-при России, не выступят на турнире

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20 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Лека-Лека
Тарасовой всё божья роса. ФГП - обязательный официальный турнир. А все с него снимаются без объяснения причин, кому как вожжа под хвост попадет. Не может турнир терять зрелищность и соревновательный момент, когда с него снимаются серьезные фигуристы, в том числе лидеры и члены сборной страны.
А кто снялся без объяснения причин, кроме ХБ? Официально все по травмам и болезням. Вам не нравится эта причина, ну, извините, более уважительной уж точно не бывает. Принудить выступать в лбом случае никого нельзя
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Jessi
Ответ asusp527
Да любой может. Только б не Лиза.
Лиза вряд ли
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Анна Беляева
Ответ Natalia Solomakha
Но билеты-то вы на другой "состав" продали, жульё 😜
Скажиет,в ыбилеты на Худайбердиеву и Базина покупали? Смешно. Из снявшихся что-то на счет кассы можно было бы говорить в случае с Трусовой, ну, может, с Колядой. Их фанаты, думаю, их ждали. Фанат, вообще, человек такой... верящий в чудеса вопреки здравому смыслу. Остальные, мягко говоря, не приводят в залы сотнями и тысячами.
+1
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Татьяна
Ответ Natalia Solomakha
Но билеты-то вы на другой "состав" продали, жульё 😜
+++±++++±±++++
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altre
В трёх видах у нас весьма интересные и сильные составы, буду смотреть с огромным удовольствием, а танцы потеряли главных фаворитов ещё в начале сезона.
+1
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Маргарита В Сафронова
Все, кого я хотела видеть, остались.
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-2
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asusp527
Ответ asusp527
Снимутся, и не один.
Да любой может. Только б не Лиза.
+1
-1
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Toba Door
Уровень комментаторов только повысится, если некоторые из них покинут свою работу
+3
-2
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Алеся Ткаченко
Ответ asusp527
Снимутся, и не один.
Вполне возможно.Возможно даже кто-то из топов
+2
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Katerina Sunny
Зрители, которые планировали прийти на один состав, а получат другой, в зрелищности потеряют.
+1
-2
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Этери горячая
Женское поле очень сильное. Сильнее, чем на чемпионате мира.

Трусова не потеря. Она вышла на пенсию.
+3
-3
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Валерий Петров
Ответ asusp527
Снимутся, и не один.
Да, вполне можно ожидать. Может даже и недобор случиться, а некоторые пользователи тут устроили истерику по поводу Петросян
+4
0
+4
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Jessi
Ответ asusp527
Снимутся, и не один.
Какие предположения ?
+3
-1
+2
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natali5228
Это ж ТАТ. Помнится, в сезоне 18/19 она совсем другие арии исполняла-про снятие, серебро и негорящие глаза, например. Там ОЧ всем должна была
+2
-4
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Додик Аксель
Не столько падает уровень от отсутствия ряда фигуристов на ФГП, как уровень объяснения причин. Ну детский сад и только...
+1
-1
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Natalia Solomakha
Но билеты-то вы на другой "состав" продали, жульё 😜
+6
-3
+3
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asusp527
Ответ Алеся Ткаченко
Если за неделю еще кто-нибудь не снимется
Снимутся, и не один.
+3
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Алеся Ткаченко
Если за неделю еще кто-нибудь не снимется
+2
-2
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Лека-Лека
Ответ Лека-Лека
Тарасовой всё божья роса. ФГП - обязательный официальный турнир. А все с него снимаются без объяснения причин, кому как вожжа под хвост попадет. Не может турнир терять зрелищность и соревновательный момент, когда с него снимаются серьезные фигуристы, в том числе лидеры и члены сборной страны.
НЕ терять зрелищность. Торопилась, слово пропустила.
0
-3
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Лека-Лека
Тарасовой всё божья роса.
ФГП - обязательный официальный турнир.
А все с него снимаются без объяснения причин, кому как вожжа под хвост попадет.

Не может турнир терять зрелищность и соревновательный момент, когда с него снимаются серьезные фигуристы, в том числе лидеры и члены сборной страны.
+1
-4
-3
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