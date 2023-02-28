Татьяна Тарасова: «Уровень финала Гран-при не упадет из‑за отсутствия ряда спортсменов. Состав и так очень красивый, достойный»

Татьяна Тарасова назвала состав финала Гран-при России достойным.

Ранее стало известно, что в финале не выступят Александра Трусова, Анастасия Зинина, Ксения Синицына, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и ряд других фигуристов.

«На мой взгляд, уровень турнира не упадет из‑за отсутствия ряда спортсменов. Считаю, что состав и так очень красивый. Мне кажется, это очень достойный состав», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут в Санкт‑Петербурге со 2 по 5 марта.

Шесть фигуристов и четыре танцевальных дуэта, отобравшихся в финал Гран-при России, не выступят на турнире