Алина Загитова перед шоу во Владивостоке: «Заказала себе сашими – хотя бы какая-то отдушина к Японии»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проводит время во Владивостоке.
25 февраля Загитова выступит на «Фетисов Арене» в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»
«После массажа решила покушать. И как быть во Владивостоке и не съесть какие-нибудь морепродукты? Поэтому я решила долго не тянуть – заказала себе сашими. Хотя бы какая-то отдушина к Японии», – сказала Загитова.
Конечно Японские болельщики с нетерпением ждут Алину, она первая из иностранных фигуристов желаемая на шоу. Но вот две пандемии , бан сейчас всем , ни соревнований , ни шоу . Особо впечатляли даже не Японские шоу, а «Арт он Айс» , какие замечательные были времена и гастроли у Алины.
https://m.youtube.com/watch?v=N2gQq5RBV-A