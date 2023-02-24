Алина Загитова перед шоу во Владивостоке: «Заказала себе сашими – хотя бы какая-то отдушина к Японии»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как проводит время во Владивостоке.

25 февраля Загитова выступит на «Фетисов Арене» в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

«После массажа решила покушать. И как быть во Владивостоке и не съесть какие-нибудь морепродукты? Поэтому я решила долго не тянуть – заказала себе сашими. Хотя бы какая-то отдушина к Японии», – сказала Загитова.