Алина Загитова перед шоу во Владивостоке: «Заказала себе сашими – хотя бы какая-то отдушина к Японии»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проводит время во Владивостоке.

25 февраля Загитова выступит на «Фетисов Арене» в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

«После массажа решила покушать. И как быть во Владивостоке и не съесть какие-нибудь морепродукты? Поэтому я решила долго не тянуть – заказала себе сашими. Хотя бы какая-то отдушина к Японии», – сказала Загитова.

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79 комментариев

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Александр Шульгин
Ответ Irina Kistler
Рекомендую во Владивостоке копченую нерку с палтусом- пальчики оближешь! Конфеты " птичье молоко" Алине не предлагаю, но они туда добавляют сухую морскую капусту, своебразно, мне понравились, но это уже " отдушина к России")))
Конфеты там очень хорошие и не только птичье молоко. Вообще хороший город. Но туда надо конечно летом ехать
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Магнетист*
Ответ Gemma157
зачем нас тут такая "новость" от человека, которого со спортом уже давно ничего не связывает? зачем нам знать что она там себе что-то доказала? ну вот зачем? 😖
Это про новость от 21 февраля 9:40 или 9:49? Действительно - зачем...)
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Александр Шульгин
Да ладно вам к словам придиратся.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Неволяшка
Это не изречения на публику, это пост для своих подписчиков. Если Вам хочется посмеяться, послушайте изречения Рудковской во время шоу, которая в два раза минимум (если не ошибаюсь) старше Алины. Вот там это точно на публику.
слушайте их сами,
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Неволяшка
Ответ kyckoba
Неправы вы. Кушать могут только маленькие дети. И ещё допустимо во фразе «Кушать подано». Всё.
Она сказала покушать, а не кушать. Читать разучились? Ну послушайте.
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Неволяшка
Ответ МИХАЛЫЧ
если ей не стыдно за свои изречения на публику , то это финиш ,ей уже не помочь. Пусть смешит
Это не изречения на публику, это пост для своих подписчиков. Если Вам хочется посмеяться, послушайте изречения Рудковской во время шоу, которая в два раза минимум (если не ошибаюсь) старше Алины. Вот там это точно на публику.
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Юлия Величко
Научите её уже говорить по-русски кто-нибудь.
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Pentrak
Испанский стыд по загитовски.
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КакойТыНафигТанкист
Ответ pele_kan
ну и как там японская осетрина-то, с отдушиной? 😂
Лишь бы не с душком
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Александр Шульгин
Был во Владивостоке не знаю как по поводу Японских ресторанов не заходил но Китайские там есть очень хорошим таких и в Москве не найдешь
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kyckoba
Ответ Неволяшка
В данном случае так сказать можно. Это Вы не правы.
Неправы вы. Кушать могут только маленькие дети. И ещё допустимо во фразе «Кушать подано». Всё.
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pele_kan
ну и как там японская осетрина-то, с отдушиной? 😂
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garovatat
блин, Алина.... ну что ж такое то! Отсылка, а не "отдушина"... ОТСЫЛКА. Пожалуйста, уделяй больше времени чтению хорошей художественной литературы - это волшебный инструмент для расширения словарного запаса
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МИХАЛЫЧ
Ответ Irina Kistler
Рекомендую во Владивостоке копченую нерку с палтусом- пальчики оближешь! Конфеты " птичье молоко" Алине не предлагаю, но они туда добавляют сухую морскую капусту, своебразно, мне понравились, но это уже " отдушина к России")))
наша птичка от ПК , лучшая в мире
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AllaS
Алине удачи и успеха во Владивостоке на шоу.
Конечно Японские болельщики с нетерпением ждут Алину, она первая из иностранных фигуристов желаемая на шоу. Но вот две пандемии , бан сейчас всем , ни соревнований , ни шоу . Особо впечатляли даже не Японские шоу, а «Арт он Айс» , какие замечательные были времена и гастроли у Алины.
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На Пекин
Приятного аппетита, Алина. Массаж и хорошая кухня самое то после долгого перелёта.
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КакойТыНафигТанкист
Ответ sabina_katarina
Всем только бы смеяться, а нет чтобы подарить бедной девочке словарь. 😎
Какой словарь, поздно ... Девочка себе через год уже целый диплом журфака подарит.
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МИХАЛЫЧ
если ей не стыдно за свои изречения на публику , то это финиш ,ей уже не помочь. Пусть смешит
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KMR
Вспомнил сразу интервью с боксером
https://m.youtube.com/watch?v=N2gQq5RBV-A
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Navian
Ответ sabina_katarina
Всем только бы смеяться, а нет чтобы подарить бедной девочке словарь. 😎
На кой? Вряд ли им будет пользоваться.
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Магнетист*
Ответ Анатолий Конь
Комментарий удален модератором
Поздравляю! Скоро на китайском заговорите )
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Неволяшка
Ответ Анатолий Конь
Комментарий удален модератором
И сколько Вы за них заплатили? Мужчина-женщина, как в Европе уже)
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Алексей Авдохин
Ответ Птичка певчая
Да смешно просто все происходящее на этой площадке в отношении Алины в последнее время: пытаются высмеять, переписать историю. Надеются ,что мы отсюда уйдем ? Щас.
Кто и каким образом на этой площадке пытается переписать историю? Высмеять = опубликовать дословную новость?
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Irina Kistler
Рекомендую во Владивостоке копченую нерку с палтусом- пальчики оближешь! Конфеты " птичье молоко" Алине не предлагаю, но они туда добавляют сухую морскую капусту, своебразно, мне понравились, но это уже " отдушина к России")))
+4
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Неволяшка
Ответ Iuasamotu
Алинка есть сырую рыбу перед выступлением, это непрофессионально
Перед каким выступлением? Ближайшее выступление завтра в 19-00 по местному времени. Лишь бы написать
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