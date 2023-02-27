Норвегия бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за допуска России

Федерация бокса Норвегии отказалась от участия в чемпионате мира-2023 по боксу из-за допуска на турнир спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

Ранее бойкот соревнованиям объявили в США, Канаде, Великобритании, Польше и Украине.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

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«Вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран». Тренер сборной России по боксу про отказ США от ЧМ-2023