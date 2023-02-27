Норвегия бойкотирует ЧМ-2023 по боксу из-за допуска России

Теги IBA чемпионат мира Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса Норвегии отказалась от участия в чемпионате мира-2023 по боксу из-за допуска на турнир спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

Ранее бойкот соревнованиям объявили в США, Канаде, Великобритании, Польше и Украине.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

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13 комментариев

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Иван Монахов
пожалуйста, хватит!
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Сергей Маслов
Ответ Minuvert
В Норвегии боксеры есть? Тоже, наверное, астматики
АХАХАХА, какое чувство юмора., фантастика, норвеги астматики , ахаха, браво Миньюет
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La Gushka
Главный норвежский вид спорта на букву "б"!
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уличный иуда
Норвегия связана с боксом так же, как Роналду с кубком мира
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Andrew Petrov
ох уже эти норвежскийе боксеры))водолазы на побегушках иху..
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-1
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WW77
Ответ Пинающий Достоинства
Смешно….) ну а мы тогда бейсбольный чемпионат бойкатнем
Или крекет
+1
0
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WW77
Ответ Minuvert
В Норвегии боксеры есть? Тоже, наверное, астматики
Тоже самое хотел написать😃😃😃
+3
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Пинающий Достоинства
Смешно….) ну а мы тогда бейсбольный чемпионат бойкатнем
+1
0
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Пинающий Достоинства
Смешно….) ну а мы тогда бейсбольный чемпионат бойкатнем
+9
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armageddon123456
Норвегия... Бокс... Вообще не вижу связи
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Bartez1986
мировой бокс от этого, конечно, очень много потеряет
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Kanan Jarrus
главное чтобы приехали наши цивилизованные и технологичные братушки из таджикистана, эритрии и северной кореи. и талибана, конечно же)
+4
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-8
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Minuvert
В Норвегии боксеры есть? Тоже, наверное, астматики
+22
-2
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