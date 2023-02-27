В Архангельске не планируют создавать клубы РПЛ и КХЛ: «Взять расходы на региональный бюджет было бы, наверное, неправильно в существующих условиях развития спорта»

Теги премьер-лига Россия КХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Губернатор Архангельской области высказался о возможном создании клубов РПЛ и КХЛ в регионе.

«Наверное, потенциальные возможности появления в нашем регионе клубов РПЛ и КХЛ есть. Другое дело, что на ближайшую перспективу у нас таких планов нет.

Очень хотелось бы, но пока это все не заключено в какие-то практические проекты. Надеюсь, когда-то это будет, но не в ближайшие годы.

Любой профессиональной команде нужен титульный спонсор, который готов тратить на существование и функционирование клуба средства.

Мы пока не видим, кто смог бы выступить таким спонсором.

Со своей стороны мы готовы оказать поддержку, но полностью взять такие расходы на региональный бюджет было бы, наверное, неправильно в существующих условиях развития профессионального спорта», – сказал Александр Цыбульский.

8 комментариев

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язнаюгдеты
Ответ fanWarrior
Из области вроде бы Север Северодвинск и Химик Коряжма играли
Север это ХсМ. В футбол Севмаш играл. Ну как играл... мучался скорее
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Максим Катебо
Ответ fanWarrior
Из области вроде бы Север Северодвинск и Химик Коряжма играли
Химик играл сезон во 2 лиге. Я сам из Коряжмы. Правда то были очень далекие времена…
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And-Rover
Под Премьер-Лигу всё равно нужен стадион по типу Паркен как в Дании с крышей задвижной в связи с климатом и бизнесмен по типу Сергея Галицкого. Увы это реальность.
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язнаюгдеты
Огромный завод в Северодвинске, а из спорта только Водник и никому не нужный флорбол по сути. И лыжи(Непряева, Большунов, Терентьев)
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fanWarrior
Ответ Nerazzurri-88
РПЛ?? Я и во второй лиге не помню никого из Архангельска. Водник-ваше всё. К сожалению. В здоровой стране каждая область бы имела минимум один клуб в 2-3 лига. Ну может, ещё поживём в здоровой стране)
Из области вроде бы Север Северодвинск и Химик Коряжма играли
+1
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+1
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encaro_one
И правильно, пример миллиарда на хоккейную Ладу, пусть и от дотационного АвтоВАЗа это безумие.
Можно финансировать академии и полулюбительские клубы, но не выше.
+1
0
+1
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Nerazzurri-88
РПЛ?? Я и во второй лиге не помню никого из Архангельска. Водник-ваше всё. К сожалению. В здоровой стране каждая область бы имела минимум один клуб в 2-3 лига. Ну может, ещё поживём в здоровой стране)
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-3
-3
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Sinister Kid
А Архангельск в РПЛ возьмут сразу? Спортивный принцип, он так просто.
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-1
-1
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