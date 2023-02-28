РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.
Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».
«РУСАДА представляет «Антидопинговый словарь» – определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.
Защищенное лицо - спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила:
– не достигло возраста шестнадцати лет;
– не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не принимало участия в каком-либо международном спортивном мероприятии в открытой категории;
– по причинам, не связанным с возрастом, является недееспособным или ограниченно дееспособным, согласно применимому национальному законодательству», – говорится в сообщении.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко
- «запрещенная субстанция» - «загрязненный продукт» - «защищенное лицо».
- лицо достигшее 70 лет и занимавшееся дзюдо в молодости
За подтасовку допинговых проб оплатили огромные штрафы, участвовали несколько лет без флага и гимна на ГС . А конкретно виноватого лица , так и не знаем . Кто виноват.
А тот факт, что спортсмены и в двадцать лет и в тридцать, зачастую, интеллектом не блещут, и так же едят то, что им дали «злые дяди», не важно.
То есть, как со взрослыми соревноваться - так пожалуйста. А как за допинг отвечать, так «защищённое лицо». Какой же бред.
Тут варианта всего два - либо любой, кто выступает на высшем уровне, должен иметь равные права и ответственность с остальными спортсменами, независимо от возраста, либо пусть дети соревнуются с детьми и будут все «защищённые» и ни за что не отвечающие. Заодно и таблетки будет меньше стимула жрать.
Не поможет это Валиевой, смешно и противно.