РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.

Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».

«РУСАДА представляет «Антидопинговый словарь» – определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.

Защищенное лицо - спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила:

– не достигло возраста шестнадцати лет;

– не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не принимало участия в каком-либо международном спортивном мероприятии в открытой категории;

– по причинам, не связанным с возрастом, является недееспособным или ограниченно дееспособным, согласно применимому национальному законодательству», – говорится в сообщении.

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