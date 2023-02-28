РУСАДА опубликовало Антидопинговый словарь: там есть термин «защищенное лицо»

Теги допинг Олимпийская сборная России РУСАДА Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало Антидопинговый словарь на букву З.

Туда вошли термины «загрязненный продукт», «запрещенная субстанция», «запрещенный продукт», «запрещенный метод», «запрещенный список» и «защищенное лицо».

«РУСАДА представляет «Антидопинговый словарь» – определения из Всемирного антидопингового кодекса и Международных стандартов, которые проясняют суть и процесс антидопингового обеспечения.

Защищенное лицо - спортсмен или иное физическое лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила:

– не достигло возраста шестнадцати лет;

– не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не принимало участия в каком-либо международном спортивном мероприятии в открытой категории;

– по причинам, не связанным с возрастом, является недееспособным или ограниченно дееспособным, согласно применимому национальному законодательству», – говорится в сообщении.

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23 комментария

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asusp527
Ответ Katerina Sunny
В случае Валиевой может не быть открытого дела, когда все узнают подробности, а не только заинтересованные стороны.
Решение узнают все.
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Александр Кудрявцев
Тут я воздержусь от комментария
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Алексей Мирутко
Ответ Enchanter WIZZARD
Защищённое лицо - это дискриминация взрослых спортсменов. Двойные стандарты. Профспорт это не детский утренник, здесь нет сентиментов по возрастам. Поймали на допинге иди в бан на 2 года, как спортсмен любого возраста
Она жеребёнок. (с)
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Michael Boldyrev
Глоссарий публикуем? Информативненько.
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justbored
Ну и из-за чего кипиш-то, словно это местное изобретение. У WADA понятие Protected Person тоже есть.
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R Kukhov
Т.е. теперь взрослым лбам можно выдать справки, о недееспособности, согласно законодательству, и защитить от происков врагов?
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Verhovn
Ответ Евгений Цыбулин
Сейчас,без Международных стартов-можно жрать,до тошноты(как и привыкли)!)Так,что,с этим словарем РУСАДА-только в туалет сходить)
Согласен. Тем более что творят норвежцы. Там же все астматики, а не спортсмены. Но это другое)
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expertmer2020
Сразу напрашивается логический ряд:
- «запрещенная субстанция» - «загрязненный продукт» - «защищенное лицо».
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dojdina
также в «защищенное лицо» входит:
- лицо достигшее 70 лет и занимавшееся дзюдо в молодости
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Lestyv
Ну если "опубликовали" - то это скорее для своих, чтобы потом ссылаться, смотрите, какие злыдни, все равно забанили, хоть и есть вот такие понятия. Чтобы не забанили - надо это в суде предоставлять, а не на обозрение общественности вытаскивать
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Katerina Sunny
Ответ Gemma157
некрасивые спекуляции..уж пусть лучше тогда до 18 лет вообще не выступают
Дискриминация 16-летних, 15-летние под защитой, а 16-летние пусть отдуваются сами.
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AllaS
Столько всего публикуют, а ФИО спортчинуш , которые отвечали за главный Лозунг ОИ: Чистые спортсмены на ОИ . Когда опубликуют. Кто из всех организаций , отвечающий за проверку кейсов спортсменов понесёт наказание.
За подтасовку допинговых проб оплатили огромные штрафы, участвовали несколько лет без флага и гимна на ГС . А конкретно виноватого лица , так и не знаем . Кто виноват.
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Евгений Цыбулин
Ответ Verhovn
Лазейка в регламенте, не иначе. Под это определение можно делать что захочешь.)
Сейчас,без Международных стартов-можно жрать,до тошноты(как и привыкли)!)Так,что,с этим словарем РУСАДА-только в туалет сходить)
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Вечно в бане
Ответ Enchanter WIZZARD
Защищённое лицо - это дискриминация взрослых спортсменов. Двойные стандарты. Профспорт это не детский утренник, здесь нет сентиментов по возрастам. Поймали на допинге иди в бан на 2 года, как спортсмен любого возраста
«Ну это же дети, они ничего ещё не понимают, злые дяди накормили таблетками».
А тот факт, что спортсмены и в двадцать лет и в тридцать, зачастую, интеллектом не блещут, и так же едят то, что им дали «злые дяди», не важно.
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Gemma157
некрасивые спекуляции..уж пусть лучше тогда до 18 лет вообще не выступают
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Вечно в бане
Как же я ору с «защищённого лица».
То есть, как со взрослыми соревноваться - так пожалуйста. А как за допинг отвечать, так «защищённое лицо». Какой же бред.
Тут варианта всего два - либо любой, кто выступает на высшем уровне, должен иметь равные права и ответственность с остальными спортсменами, независимо от возраста, либо пусть дети соревнуются с детьми и будут все «защищённые» и ни за что не отвечающие. Заодно и таблетки будет меньше стимула жрать.
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silvergold
Уже неактуально . В Милан 15-летних не пустят
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Verhovn
Лазейка в регламенте, не иначе. Под это определение можно делать что захочешь.)
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Katerina Sunny
Ответ asusp527
Боже, уж не знают как вывернуться. Не поможет это Валиевой, смешно и противно.
В случае Валиевой может не быть открытого дела, когда все узнают подробности, а не только заинтересованные стороны.
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Black&White
Букварь пусть еще опубликуют, для тех, кто не увидел что отсутствуют результаты одной пробы.
+5
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+3
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Enchanter WIZZARD
Защищённое лицо - это дискриминация взрослых спортсменов. Двойные стандарты. Профспорт это не детский утренник, здесь нет сентиментов по возрастам. Поймали на допинге иди в бан на 2 года, как спортсмен любого возраста
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Боже, уж не знают как вывернуться.
Не поможет это Валиевой, смешно и противно.
+19
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Katerina Sunny
Тебя не тестируют на допинг, не был на международных соревнованиях и ты до 18 лет защищённое лицо?
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