РУСАДА: «Международные спортивные федерации могут быть уверены, что мы следим за чистотой спорта в России на самом высоком уровне»
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами.
«Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов WADA.
Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне», – сказала в пресс-службе организации.
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