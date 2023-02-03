РУСАДА: «Международные спортивные федерации могут быть уверены, что мы следим за чистотой спорта в России на самом высоком уровне»

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами. 

«Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов WADA.

Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне», – сказала в пресс-службе организации. 

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Killer Whale
Ответ sav187
Ну так и раньше следили. Базу данных создавали. Только данные из этой базы до сих пор никто найти не может.
Справедливости ради, РУСАДА данные уже отдала, судя по тому, что ВАДА такую претензию больше не предъявляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Они еще и не то заявят. Только кто их слушать будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Ну так и раньше следили. Базу данных создавали. Только данные из этой базы до сих пор никто найти не может.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мистер бин
Все видят как вы допингистку отмазываете.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
ну так ,все как всегда на высшем уровне, как с Валиевой, да?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий