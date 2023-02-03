РУСАДА: «Международные спортивные федерации могут быть уверены, что мы следим за чистотой спорта в России на самом высоком уровне»

В Российском антидопинговом агентстве ( ) заявили, что тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами.

«Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов .

Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне», – сказала в пресс-службе организации.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?