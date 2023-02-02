Глава антидопингового агентства Норвегии: «Не могу сказать, возможно ли проверять российских спортсменов сейчас. Они не соблюдали правила и раньше»

Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм высказался о текущей ситуации с тестированием российских спортсменов на допинг.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты смогут вернуться на международные старты при соблюдении строгих условий. Право на участие в соревнованиях будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

– Я не могу интерпретировать то, что исходит от МОК, иначе, чем то, что это антидопинговые правила, действующие как обычно. Если МОК имеет в виду, что сейчас для российских спортсменов существуют особые правила, им нужно разъяснить это.

– Как можно понять, употребляли ли россияне допинг во время отстранения?

– Возможно ли их проверять сейчас, я не могу сказать. Они не соблюдали антидопинговые правила и раньше.

Но мы знаем, что РУСАДА в 2021 году взяло несколько тысяч тестов, и международные федерации также тестируют российских спортсменов, но степень охвата я оценить не могу.

Россия ранее мошенничала и не следовала правилам. Я не думаю, что есть много людей из-за рубежа, которые ездили в Россию для тестирования спортсменов с февраля 2022-го, но в России могут быть и другие контролеры, кроме , – сказал Сульхейм.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие