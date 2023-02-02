Глава антидопингового агентства Норвегии: «Не могу сказать, возможно ли проверять российских спортсменов сейчас. Они не соблюдали правила и раньше»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России РУСАДА Андерс Сульхейм антидопинговое агентство Норвегии Лыжи

Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм высказался о текущей ситуации с тестированием российских спортсменов на допинг.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты смогут вернуться на международные старты при соблюдении строгих условий. Право на участие в соревнованиях будут иметь только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

– Я не могу интерпретировать то, что исходит от МОК, иначе, чем то, что это антидопинговые правила, действующие как обычно. Если МОК имеет в виду, что сейчас для российских спортсменов существуют особые правила, им нужно разъяснить это.

– Как можно понять, употребляли ли россияне допинг во время отстранения?

– Возможно ли их проверять сейчас, я не могу сказать. Они не соблюдали антидопинговые правила и раньше.

Но мы знаем, что РУСАДА в 2021 году взяло несколько тысяч тестов, и международные федерации также тестируют российских спортсменов, но степень охвата я оценить не могу.

Россия ранее мошенничала и не следовала правилам. Я не думаю, что есть много людей из-за рубежа, которые ездили в Россию для тестирования спортсменов с февраля 2022-го, но в России могут быть и другие контролеры, кроме РУСАДА, – сказал Сульхейм.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Стерильные вы наши. Уж вы бы лучше бы молчали, а то проявится приступ астмы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ника Тор
Ответ pashkka
Норвежские лыжники хохочут в стороне! )))
А Нортуг вообще угорает..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
А вот норгам то точно лучше помолчать.. Астму возвели уже в "религию" и всё каких то виноватых ищут))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Уж норвежцы бы молчали.
Сколько их на допинге ловили? А дисквалы минимальные были.
А уж про ТИ я вообще не говорю.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Это да. На КС без сомнения россияне употребляют.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Норг попёр против конфиденциальности для россиян - но свои ТИ будет отстаивать до последней капли мочи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lizard Wizard
Ответ Сергей Кот
как мне нравится этот цирк с этими высказываниями. ведь люди, которые находятся на серьезных постах касаемо допинговых правил и проверок, прекрасно знают как на самом деле обстоят дела, а не по бумажкам.
Западные обыватели реально верят в эти сказки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
Ухахаха и это говорят асматики сидящие на исключениях ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lizard Wizard
Ответ Тимоха
Мошенникам и агрессорам нет места ни в спорте, ни в культуре, ни в политике....
Фу как грубо. Столтенберг сейчас заплачет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Ну и логика у них. Все просто объедаются допингом чтобы выиграть внутренние старты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Въехали.

Норг ещё и ставит под сомнение работу ВАДА - похоже у них там тёрки серьёзные идут.

Политикан одним словом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anastasia1990_
А всего-то надо было выписывать терапевтические исключения, как некоторые. Недотепы, что и говорить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Novikov
Не знаю, не уверен, но осуждаю! Сундбю и Йохауг осуждай, д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чиф
Ответ expertmer2020
Россия открыта для приезда допинг-офицеров - ждём не дождёмся.
мы любых офицеров ждём не дождёмся ..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Оправдали допинговую приму - какое доверие может быть?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mikss
Когда представитель Норвегии в таком ранге делает такие заявления, то начинаешь сомневаться в антидопинговых правилах и в этой теме в частности, да и возможно в самом представителе Норвегии.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Карлова
ну все) Россия - прям империя зла)! Остальные страны - кристальная чистота! Ну а так - конечно надо стремится к соблюдению всех норм, малейшие промашки нам не простят... и как-то надо развивать институт юридической защиты спортсменов! и ставить вопрос об "астматиках" норвежских и других "болезненных"...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чиф
а эти болезные куда нос суют? )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
С допингом всё просто: поймали начинается расследование.

Чистые спортсмены из всех стран чисты одинаково - без дурацких намёков.

Таковы правила - и им все следуют.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Антидопинговые едины для всех - и их определяет ВАДА, а не МОК.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Норвежцам лучше просто молчать, когда речь идёт о допинге))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flyhigh
Ответ Alestern
И это брякнул тот, у кого в стране почти все спортсмены «астматики» :)..
И те, у кого молодёжная сборная вообще ни разу не проверялась, из-за чего недавно был огромный скандал, но, естественно, все быстренько замяли
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Laidinen
То ли дело норвежские астматики с кучей терапевтических исключений... да и допинговые нарушения у них вовсе и не допинговые, а просто случайности....
Вот именно. И непроверяемые много лет 16-18 летние, т к не было согласия их норвежских родителей и их просто не проверяли. Чья б корова мычала, но не норвежская.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Соль.
не вписались в ваш с США междусобойчик?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
germann64
У норвежцев их мнение спрашивать,такое себе. Они сами по уши в фекалиях,а если тему астматиков копать,так вообще без медалей на много лет останутся.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий