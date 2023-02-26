Максим Ставиский: «У Костомарова, наверное, самый важный бой в жизни. Обращаюсь к журналистам всех СМИ – прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине»
Максим Ставиский призвал СМИ к порядочности и уважению в отношении Романа Костомарова и его близких.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией.
«Сегодня у Ромы очередной бой, наверное, самый важный в его жизни. За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него.
Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы. Кто может, помогает физически, кто-то влиянием, многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным.
Поэтому я хочу обратиться к журналистам всех СМИ. Особенно к редакторам, которые требуют писать любой бред, лишь бы что-то было.
Ваши статьи от «источников, близких к ситуации» подвергают стрессу нас всех по-настоящему переживающих. Лично я разочаровался в вас. Прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине!
Нет достоверной информации, не пишите, вы играетесь судьбами людей, найдите у себя хоть чуть-чуть совести. Что же вы творите? Я постарался говорить литературным языком, хотя хочется орать матом.
Сил и терпения Роме, Оксане (Домниной, жене Костомарова – Sports.ru), всей большой семье Ромы, держитесь. Вместе не пропадем. Держать строй!» – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Что ж они все треплют имя несчастного Романа?! Совесть хоть у кого-то их них есть?
Давно с дружбаном не напивались в хлам и не крушили очередной бар. Не хамили официанткам и не платили взятки ментам...
Моралист нашелся.
шел бы ты, мессия