Максим Ставиский: «У Костомарова, наверное, самый важный бой в жизни. Обращаюсь к журналистам всех СМИ – прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине»

призвал СМИ к порядочности и уважению в отношении и его близких.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

«Сегодня у Ромы очередной бой, наверное, самый важный в его жизни. За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него.

Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы. Кто может, помогает физически, кто-то влиянием, многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным.

Поэтому я хочу обратиться к журналистам всех СМИ. Особенно к редакторам, которые требуют писать любой бред, лишь бы что-то было.

Ваши статьи от «источников, близких к ситуации» подвергают стрессу нас всех по-настоящему переживающих. Лично я разочаровался в вас. Прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине!

Нет достоверной информации, не пишите, вы играетесь судьбами людей, найдите у себя хоть чуть-чуть совести. Что же вы творите? Я постарался говорить литературным языком, хотя хочется орать матом.

Сил и терпения Роме, Оксане ( , жене Костомарова – Sports.ru), всей большой семье Ромы, держитесь. Вместе не пропадем. Держать строй!» – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?