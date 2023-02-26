Максим Ставиский: «У Костомарова, наверное, самый важный бой в жизни. Обращаюсь к журналистам всех СМИ – прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине»

Теги Максим Ставиский Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Максим Ставиский призвал СМИ к порядочности и уважению в отношении Романа Костомарова и его близких. 

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 

«Сегодня у Ромы очередной бой, наверное, самый важный в его жизни. За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него.

Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы. Кто может, помогает физически, кто-то влиянием, многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным.

Поэтому я хочу обратиться к журналистам всех СМИ. Особенно к редакторам, которые требуют писать любой бред, лишь бы что-то было.

Ваши статьи от «источников, близких к ситуации» подвергают стрессу нас всех по-настоящему переживающих. Лично я разочаровался в вас. Прикройте свое «орало» и дайте пожить в тишине!

Нет достоверной информации, не пишите, вы играетесь судьбами людей, найдите у себя хоть чуть-чуть совести. Что же вы творите? Я постарался говорить литературным языком, хотя хочется орать матом.

Сил и терпения Роме, Оксане (Домниной, жене Костомарова – Sports.ru), всей большой семье Ромы, держитесь. Вместе не пропадем. Держать строй!» – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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27 комментариев

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Утренняя Аврора
Еще раз убеждаюсь, в двойственности фк, такая красота на льду, и такое хамство, ( хоть бы в своих кругах), а то вынесенное на,миллионы, начиная с главного тренера , тренеров, спортсменов. Чуть ли не маты сыплются из их уст. Пожалейте наши уши и глаза. Не разбивайте картинку прекрасного необыкновенного по красоте мира фигурного катания.
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Светлана Романова
Ответ gift...!
Пойди проспись и свое "орало" заверни. Давно с дружбаном не напивались в хлам и не крушили очередной бар. Не хамили официанткам и не платили взятки ментам... Моралист нашелся.
А друг Ставиского,простите,у нас кто?А то мы по барам не ходим,посуду не бьем и ничего не знаем.
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Anna Ilyinih
Ответ Блинчик
Убийца рассуждает о судьбах! Где была его совесть, когда он, убив одного человека и сделав инвалидом другого, на суде тряс медальками? То, что такая болезнь приключилась с Костомаровым, а не вот с этим убийцей, доказывает то, что бумерангов не бывает.((
Ну как... Костомаров поддерживал войну, теперь чувствует себя как тысячи мирных жертв или как солдаты с обеих сторон... Вполне себе бумеранг
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StanislavaKhalina
Да, Максим… что ж ты своё «орало» не закрыл в плане алкоголя, а потом ещё и сел за руль в таком виде? Но туда - журналисты виноваты.

Что ж они все треплют имя несчастного Романа?! Совесть хоть у кого-то их них есть?
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Anna Ilyinih
Ответ verb
Убийца проповедник. С таким счастьем и на свободе.
Чего он убийца?
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Loliloo
Ответ Адриана
Сказал не будет и тут же высказался, не спекулирует тот, кто на вопрос журналистов отвечает:" Без комментарий ", но таких за всё время болезни Романа не было.
Он и не высказался, просто сказал что он его друг и желает ему поскорее выздороветь. А не как Авербух, объявил "благотворительный" чес или Скобрев, описавший состояние в подробностях в интервью. Та же Навка в телеграме часто слезливые посты пишет, а на след день постит фото с вечеринок...
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Светлана Менова
Ответ Realist2022
Как у нас принято говорить? Правильно, он же отсидел свои 2 года - всё, очистился, а значит уже не убийца. Как и спортсмен, отбывший дисквалификацию за допинг. Отбыл - значит очистился, т.е. уже жуликом-допингером не является
А он не сидел, его оправдали
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Realist2022
Ответ Блинчик
Убийца рассуждает о судьбах! Где была его совесть, когда он, убив одного человека и сделав инвалидом другого, на суде тряс медальками? То, что такая болезнь приключилась с Костомаровым, а не вот с этим убийцей, доказывает то, что бумерангов не бывает.((
Как у нас принято говорить? Правильно, он же отсидел свои 2 года - всё, очистился, а значит уже не убийца. Как и спортсмен, отбывший дисквалификацию за допинг. Отбыл - значит очистился, т.е. уже жуликом-допингером не является
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Amneris
Ответ vanessa2021
Еще бы кто Авербуха замолчал, с его спекуляциями на беде Костомарова.
Ну что Вы, это же кормилец всего фигурного катания. Кто ж там затянет мафиозного маэстро?
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gift...!
Пойди проспись и свое "орало" заверни.
Давно с дружбаном не напивались в хлам и не крушили очередной бар. Не хамили официанткам и не платили взятки ментам...
Моралист нашелся.
+8
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+2
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Адриана
Ответ Loliloo
Самый порядочный оказался Плющ. Сразу заткнул журналиста и сказал, что он его друг и не будет на этой теме спекулировать
Сказал не будет и тут же высказался, не спекулирует тот, кто на вопрос журналистов отвечает:" Без комментарий ", но таких за всё время болезни Романа не было.
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Realist2022
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Кто-то "помогает влиянием"... и это преподносится как норма помощи. Мда... Нет "влияния"=нет хороших врачей, лекарств, борись сам.
У нас в стране для простых смертных уже очень давно действует принцип, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
+4
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+2
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Anatiana
Половину новостей и комментов традиционно строчат призываторы к тишине
+9
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+8
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Loliloo
Ответ vanessa2021
Еще бы кто Авербуха замолчал, с его спекуляциями на беде Костомарова.
Самый порядочный оказался Плющ. Сразу заткнул журналиста и сказал, что он его друг и не будет на этой теме спекулировать
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Неплохо и самому орало прикрыть тогда
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
verb
Убийца проповедник. С таким счастьем и на свободе.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
Кто-то "помогает влиянием"... и это преподносится как норма помощи. Мда... Нет "влияния"=нет хороших врачей, лекарств, борись сам.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Мда уж, "Лозунги" от Ставитского, журналисты конечно наглые, но судя по писанине Ставитский там не далеко от них ушел.
+4
-4
0
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vanessa2021
Еще бы кто Авербуха замолчал, с его спекуляциями на беде Костомарова.
+26
-1
+25
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ФК Пушкино
Ответ Назар Игорь
Если можно подробнее, кого убил Ставиский и кого он сделал инвалидом?
https://www.sports.ru/figure-skating/6576379.html
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Чтобы сопереживать чему-либо или кому-либо нужно иметь информацию о происходящем. Какие упрёки могут быть в сторону СМИ, непонятно? Наоборот СМИ объединили тысячи людей в своём сопереживании к страдающему.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Ответ Назар Игорь
Если можно подробнее, кого убил Ставиский и кого он сделал инвалидом?
погуглите
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
очень мило призвал всех к порядку
шел бы ты, мессия
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Блинчик
Убийца рассуждает о судьбах! Где была его совесть, когда он, убив одного человека и сделав инвалидом другого, на суде тряс медальками? То, что такая болезнь приключилась с Костомаровым, а не вот с этим убийцей, доказывает то, что бумерангов не бывает.((
Если можно подробнее, кого убил Ставиский и кого он сделал инвалидом?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Тихонова
Принципиально последние несколько недель не открывала ни одну новость про Романа, но для этой сделаю исключение: это омерзительный пример желтого медиаповода, муссирование которого вредит семье и близким. И я очень надеюсь, что все прислушаются к Максиму.
+12
-4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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