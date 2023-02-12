Скобрев о Костомарове: «В сознание его приводят периодически, все больше и больше. Говорить толком не может, шевелит губами, ворочается»

Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал последние новости о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду .

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. В начале февраля появилась информация, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.

«Мы разговаривали по созданию определенного фонда помощи. Будем помогать все вместе.

В сознание его приводят периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается.

Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко. Оксана [ , жена] к нему приходит каждый день», – сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!»

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?