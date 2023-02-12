Скобрев о Костомарове: «В сознание его приводят периодически, все больше и больше. Говорить толком не может, шевелит губами, ворочается»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Иван Скобрев Фигурное катание

Российский конькобежец Иван Скобрев рассказал последние новости о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии. В начале февраля появилась информация, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.

«Мы разговаривали по созданию определенного фонда помощи. Будем помогать все вместе.  

В сознание его приводят периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается.

Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко. Оксана [Домнина, жена] к нему приходит каждый день», – сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!» 

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Оставьте Романа и его семью в покое! Это уже за гранью.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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