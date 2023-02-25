Глава USADA о деле Валиевой: «Позволять РУСАДА, не соответствующему правилам, быть стороной такого процесса – это трудно понять»

Глава Антидопингового агентства США недоволен участием РУСАДА в деле Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал фигуристку невиновной в допинговом нарушении. Но затем стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Позволять организации, которая не соответствует правилам (сейчас РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений – Sports.ru), быть стороной такого процесса – это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется.

Мы можем лишь надеяться, что они (РУСАДА) не будут препятствовать проведению открытых, публичных и ускоренных слушаний или иным образом не повлияют на справедливый исход, основанный на правилах и достоверных фактах дела», – заявил глава американского агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

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