Глава USADA о деле Валиевой: «Позволять РУСАДА, не соответствующему правилам, быть стороной такого процесса – это трудно понять»

Теги сборная России допинг USADA РУСАДА CAS Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Глава Антидопингового агентства США недоволен участием РУСАДА в деле Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал фигуристку невиновной в допинговом нарушении. Но затем стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Позволять организации, которая не соответствует правилам (сейчас РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений – Sports.ru), быть стороной такого процесса – это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется.

Мы можем лишь надеяться, что они (РУСАДА) не будут препятствовать проведению открытых, публичных и ускоренных слушаний или иным образом не повлияют на справедливый исход, основанный на правилах и достоверных фактах дела», – заявил глава американского агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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36 комментариев

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Владислава Крюкова
Ответ Alexander2022
Поэтому пробы проверяют не в России. Пусть для начала извинится "ребенок" перед командой, а не играет в преодоление
Александр Галлямов, ты ли это?))
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Максим Медов
Ответ Alexander2022
НХЛ - коммерческая автономная организация. И настолько крутая, что спортсмены там играют во время ОИ и ЧМ
С юридической точки зрения , это полный бред, что ты написал. Ответ прост, США можно то, что другим нельзя. Думаю, даже ты это понимаешь.
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Назарбек Рамунанаев
Интереснее другое:какого рожна гэтлин, трижды пойманый на допинге спокойно соревновался, а российские чистые спортсмены сидят дома? ,
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Владислава Крюкова
Ответ Red Sonya
Ну что вы раскудахтались? В чем она не права? Русада дисквалифицирована и не восстановлена в правах до сих пор? Чья вина? Уж не сша точно - вина Русада, и россии. С какого перепуга русада, не являясь восстановленной в правах, начинает быть стороной! Суда? Понятно, что у валиевой допинг, понятно что русаду не восстановили. Опять выглядит как анекдот. Надеюсь дадут два года и будет в 2026 году прыгать, если допустят. Откуда у нее допинг то? Может кто расскажет?
А какое отношение глава USADA имеет к делу Камилы Валиевой? Камила не является спортсменкой сборной США, USADA не вело это дело. И уж тем более USADA и США не являются стороной процесса. Пусть лучше расскажет, как глава USADA может публично предлагать простить допингиста, который пожизненно дисквалифицирован.
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Lennuci
Надо было медали на месте выдать, а потом разбираться. Но нет, они ведь золото хотят. В этом и есть весь смысл этой заварухи.
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Маргарита Михайловна
РУСАДА вместе с Валиевой должны быть наказаны за допинговое мошенничество.
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Bleffinho
Ответ Doctor V
ДАК Русада. ДАК = подразделение, но не юридическое лицо. Очень конкретно - тянули конкретные люди, а в целом - Русада, как юридическое лицо, с которым сейчас судится ВАДА.
дак независимый орган русада. русада не может повлиять на решения и процедуры дак
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Doctor V
Ответ Bleffinho
"тянуло" не Русада, а Дак
ДАК Русада. ДАК = подразделение, но не юридическое лицо. Очень конкретно - тянули конкретные люди, а в целом - Русада, как юридическое лицо, с которым сейчас судится ВАДА.
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Bleffinho
Ответ Alexander2022
У нее положительная проба. Забыла?
положительная проба не означает автоматическое нарушение антидопинговых правил, в каждом случае разбираются
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Alexander2022
Ответ Galym1968
ну тогда все проще, если Русада не легитимно, то и все ее пробы - недействительны) извинитесь перед Камилой на коленях и вручите команде России золотые медали...американцы запутались в своих словах окончательно
Поэтому пробы проверяют не в России. Пусть для начала извинится "ребенок" перед командой, а не играет в преодоление
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Dmitry Paletsky
Где-то заплакала одна уборщица, что разбила все допинг пробы американских спортсменов ))))
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Bleffinho
Ответ Red Sonya
Ну что вы раскудахтались? В чем она не права? Русада дисквалифицирована и не восстановлена в правах до сих пор? Чья вина? Уж не сша точно - вина Русада, и россии. С какого перепуга русада, не являясь восстановленной в правах, начинает быть стороной! Суда? Понятно, что у валиевой допинг, понятно что русаду не восстановили. Опять выглядит как анекдот. Надеюсь дадут два года и будет в 2026 году прыгать, если допустят. Откуда у нее допинг то? Может кто расскажет?
я уверен, что глава usada прекрасно знает, по какой причине это дело рассматривалось именно так, и в каком статусе работает сейчас Русада. А то, что глава usada говорит- чистый популизм и пропаганда. А если ты не знаешь, как и почему сейчас работает русада, то нужно всего лишь погуглилить и покурить эту тему, а не заниматься здесь тем же самым, что и глава usada
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Валерий Петров
Ответ Alexander2022
НХЛ - коммерческая автономная организация. И настолько крутая, что спортсмены там играют во время ОИ и ЧМ
И за кокаин в пробе дают всего неск.матчей дисквала. Ну а что им, финансово самостоятельная лига, чхать им на все вады и моки
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Doctor V
Ответ Berdi Sadikov
Им слово не давали,вообще-то.
Право на слово есть у каждого - не знал?
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Валерий Петров
Ответ Иван Кравченко
Кому понятно что допинг у нее? Тебе? А зачем допинг в фигурном катании тебе тоже понятно? Что он там дать может? А зачем ты трешься на российских сайтах и на русском языке в комментиках "Россия" с маленькой буквы пишешь?
Да может это просто украинец, вещающий из Польши, ну или навальненок из Ларса. Тут полно таких
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Bleffinho
Ответ Doctor V
Мы можем лишь надеяться, что они (РУСАДА) не будут препятствовать проведению открытых, публичных и ускоренных слушаний - Ха-ха-ха! А зачем тогда Русада год резину тянуло? Чтобы сейчас ускоренно решать? Ха-ха-ха!
"тянуло" не Русада, а Дак
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Alexander2022
Ответ Иван Кравченко
Кому понятно что допинг у нее? Тебе? А зачем допинг в фигурном катании тебе тоже понятно? Что он там дать может? А зачем ты трешься на российских сайтах и на русском языке в комментиках "Россия" с маленькой буквы пишешь?
У нее положительная проба. Забыла?
+2
-1
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Alexander2022
Ответ Максим Медов
Пусть USADA объяснит как у них Мистер Олимпия по бодибилдингу оказался чистым спортсменом. А то людям трудно понять. 😀😀😀 А еще пусть объяснит, почему спортивные федерации США не допускают WADA к проверке их спортсменов. Почему НХЛ послали куда подальше WADA?!
НХЛ - коммерческая автономная организация. И настолько крутая, что спортсмены там играют во время ОИ и ЧМ
+4
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Berdi Sadikov
Им слово не давали,вообще-то.
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Bleffinho
Ответ Doctor V
исход, основанный на правилах и достоверных фактах дела» - достоверный Факт дела только один = положительная проба.
если уж залазить в такой абсолютизм, то положительность пробы устанавливается с некоторой долей вероятности в зависимости от методики исследования. также как и остальные факты тоже с устанавливаются с некоторой долей вероятности, где-то больше, где-то меньше. Весь вопрос в пороге вероятности, с которого мы начинаем верить некоторой информации
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galym1968
ну тогда все проще, если Русада не легитимно, то и все ее пробы - недействительны) извинитесь перед Камилой на коленях и вручите команде России золотые медали...американцы запутались в своих словах окончательно
+8
-3
+5
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Ирина С
Это как раз то, о чем я уже писала: каким бы не было решение РУСАДА, США и иже с ними всегда будут недовольны, найдут к чему прицепиться и выскажут своё "фи".
+3
-1
+2
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Doctor V
исход, основанный на правилах и достоверных фактах дела» - достоверный Факт дела только один = положительная проба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Кравченко
Ответ Red Sonya
Ну что вы раскудахтались? В чем она не права? Русада дисквалифицирована и не восстановлена в правах до сих пор? Чья вина? Уж не сша точно - вина Русада, и россии. С какого перепуга русада, не являясь восстановленной в правах, начинает быть стороной! Суда? Понятно, что у валиевой допинг, понятно что русаду не восстановили. Опять выглядит как анекдот. Надеюсь дадут два года и будет в 2026 году прыгать, если допустят. Откуда у нее допинг то? Может кто расскажет?
Кому понятно что допинг у нее? Тебе? А зачем допинг в фигурном катании тебе тоже понятно? Что он там дать может? А зачем ты трешься на российских сайтах и на русском языке в комментиках "Россия" с маленькой буквы пишешь?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Медов
Пусть USADA объяснит как у них Мистер Олимпия по бодибилдингу оказался чистым спортсменом. А то людям трудно понять. 😀😀😀 А еще пусть объяснит, почему спортивные федерации США не допускают WADA к проверке их спортсменов. Почему НХЛ послали куда подальше WADA?!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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