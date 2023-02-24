«Трусова станет воплощением огня Игр, Плющенко сыграет босса в компьютерной игре». Никита Михайлов о ледовом шоу на открытии игр «Дети Азии»

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Фигуристка Александра Трусова будет олицетворять огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в ледовом шоу на церемонии открытия соревнований.

Евгений Плющенко исполнит роль босса в компьютерной игре, а его сын Александр – хранителя кристалла. 

Об этом сообщил постановщик ледового шоу Никита Михайлов

«Моя часть работы заключалась в ледовой постановке. Идея была в том, чтобы воплотить на льду компьютерную игру, и мы увидим виртуальные проекции участников – получилось зрелищно.

Получил удовольствие от этой работы, от этой команды. Настоящие профессионалы.

Будут большие декорации, титаны, огнеметы, технически сложные декорации. В общей сложности только в ледовой части шоу будет задействовано более 100 участников.

Саша Трусова станет воплощением огня Игр, а Александр Плющенко – хранителем кристалла, это важный момент сюжетной линии.

А вот Евгений Плющенко сыграет отрицательного персонажа – он босс в компьютерной игре», – сказал Михайлов. 

Церемония открытия игр «Дети Азии» в Кемерове пройдет 25 февраля, начало – в 12.00 по московскому времени. 

Трусова прилетела в Кемерово, где выступит на открытии II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

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25 комментариев

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Oksana-tg
А эти всё бабосы рубят. Им не до соревнований.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ diversant
Трусова ушла из спорта в аниматоры
А Плющенко в ассенизаторы🤓
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vanessa2021
Ответ diversant
Трусова ушла из спорта в аниматоры
А остальные из спорта куда уходят?
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vanessa2021
Круто. Посмотрю обязательно..
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Ирина Иванова
Самая главная, ответственная и высокооплачиваемая роль достанется ЯР, которая выступит в качестве внутреннего голоса босса и других персонажей компьютерной игры на льду.
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Lapo Elkann
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Не они будут кровать выкатывать.
А в кровати Яна с Филиппом Плейном , Плющ занят в другой роли.
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missis-Zima
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Она это сделала как только связалась с Плющом. Как кстати и Косторная. Терпения Этери хватило, чтобы протянуть её на один год, а потом отрава сделала свое дело!
Ребята,а где Аня? C Сашей и Аленой понятно,бездельницы,в шоу ушли.А Аня в поте лица готовится к ФГП ? Вам вы Крылова перечитать,про мартышку и очки.Столько лет и все актуально.
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ДИАНА
Ответ Ирина Иванова
Большой шлем АТ: Огонь, Вода и Медные трубы)
🤣🤣🤣🤣🤣
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Магнетист*
Кто-то покупает САШИми, а ЧЕБУсашки покупают ЧЕБУпиццу и ЧЕБУпели.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Lapo Elkann
Наверное Жилину отдаст Монголам, Титову в Бирму.
Не они будут кровать выкатывать.
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Кровать выкатят на лед?
Ага, ТУ САМУЮ...😁
А под матрасом- кристалл!
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Лека-Лека
Трусова окончательно променяла спорт на виртуальные шоу.
Она это сделала как только связалась с Плющом. Как кстати и Косторная. Терпения Этери хватило, чтобы протянуть её на один год, а потом отрава сделала свое дело!
+9
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Лизавета Анна -Мария
Кем же! Кем же будет Яна Александровна?!! Боюсь даже себе представить.... Видимо, самим кристаллом☝️
Кровать выкатят на лед?
+5
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Ирина Иванова
<Евгений Плющенко сыграет отрицательного персонажа – он босс>. Это будет шедеврально, потому что роль почти автобиографическая, красноречивая и хорошо отрепетированная)
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Спорт_в_массы
они теперь её поджечь собираются?
такое ощущение, что они её застраховали и теперь пытаются получить выплату по страховке
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Lapo Elkann
Наверное Жилину отдаст Монголам, Титову в Бирму.
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EuhenioV
Перефразируя известную поговорку,"Кто о чём, а АП о шоу".
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Лизавета Анна -Мария
Кем же! Кем же будет Яна Александровна?!!
Боюсь даже себе представить....
Видимо, самим кристаллом☝️
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alexnew
А гномом кто будет?
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Лека-Лека
Трусова окончательно променяла спорт на виртуальные шоу.
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Лека-Лека
Отрицательный персонаж - это Плющ и есть.
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Velirpa
это фильм ужасов?
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diversant
Трусова ушла из спорта в аниматоры
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Lёna
очень интересно, обязательно посмотрю
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Ирина Иванова
Большой шлем АТ: Огонь, Вода и Медные трубы)
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