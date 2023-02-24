«Трусова станет воплощением огня Игр, Плющенко сыграет босса в компьютерной игре». Никита Михайлов о ледовом шоу на открытии игр «Дети Азии»

Фигуристка Александра Трусова будет олицетворять огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в ледовом шоу на церемонии открытия соревнований.

Евгений Плющенко исполнит роль босса в компьютерной игре, а его сын Александр – хранителя кристалла.

Об этом сообщил постановщик ледового шоу .

«Моя часть работы заключалась в ледовой постановке. Идея была в том, чтобы воплотить на льду компьютерную игру, и мы увидим виртуальные проекции участников – получилось зрелищно.

Получил удовольствие от этой работы, от этой команды. Настоящие профессионалы.

Будут большие декорации, титаны, огнеметы, технически сложные декорации. В общей сложности только в ледовой части шоу будет задействовано более 100 участников.

Саша Трусова станет воплощением огня Игр, а – хранителем кристалла, это важный момент сюжетной линии.

А вот сыграет отрицательного персонажа – он босс в компьютерной игре», – сказал Михайлов.

Церемония открытия игр «Дети Азии» в Кемерове пройдет 25 февраля, начало – в 12.00 по московскому времени.

Трусова прилетела в Кемерово, где выступит на открытии II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»