«Трусова станет воплощением огня Игр, Плющенко сыграет босса в компьютерной игре». Никита Михайлов о ледовом шоу на открытии игр «Дети Азии»
Фигуристка Александра Трусова будет олицетворять огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в ледовом шоу на церемонии открытия соревнований.
Евгений Плющенко исполнит роль босса в компьютерной игре, а его сын Александр – хранителя кристалла.
Об этом сообщил постановщик ледового шоу Никита Михайлов.
«Моя часть работы заключалась в ледовой постановке. Идея была в том, чтобы воплотить на льду компьютерную игру, и мы увидим виртуальные проекции участников – получилось зрелищно.
Получил удовольствие от этой работы, от этой команды. Настоящие профессионалы.
Будут большие декорации, титаны, огнеметы, технически сложные декорации. В общей сложности только в ледовой части шоу будет задействовано более 100 участников.
Саша Трусова станет воплощением огня Игр, а Александр Плющенко – хранителем кристалла, это важный момент сюжетной линии.
А вот Евгений Плющенко сыграет отрицательного персонажа – он босс в компьютерной игре», – сказал Михайлов.
Церемония открытия игр «Дети Азии» в Кемерове пройдет 25 февраля, начало – в 12.00 по московскому времени.
Трусова прилетела в Кемерово, где выступит на открытии II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
А под матрасом- кристалл!
такое ощущение, что они её застраховали и теперь пытаются получить выплату по страховке
Боюсь даже себе представить....
Видимо, самим кристаллом☝️