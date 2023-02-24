В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили об отсутствии дедлайна по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении.

«В настоящее время невозможно обозначить сроки вынесения решения», – заявили в CAS.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге