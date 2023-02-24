CAS о допинг-деле Валиевой: «Невозможно обозначить сроки вынесения решения»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили об отсутствии дедлайна по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в нарушении.

«В настоящее время невозможно обозначить сроки вынесения решения», – заявили в CAS.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге

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15 комментариев

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чебурашка
Ответ Syndycate
Особенно ремонт соседей)
пять лет назад переехал в новую квартиру, соседи сверху делали ремонт. И что вы думаете они сейчас делают? Правильно, ремонт!
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oldparakhod
Ответ Katerina Sunny
Начните уже хоть что-нибудь рассматривать.
Отправьте им весёлые картинки )
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Татьяна Голосова
Важны не сроки, а неотвратимость наказания. Причем, обязательно и для окружения спортсменки тоже.
+3
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Александр Скворцов
Апелляция это когда вы просите один суд проявить неуважение к другому суду! (С)
+1
0
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Dmona1
Так и думала, что будут тянуть не только мы, но и они. Будут смотреть на политическую ситуацию. Во всех смыслах непростое дело, на кону многое решается.
Для показухи МОК будет истерить.
+4
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Sergey Arutyunov
странный текст заявления: то есть само русада не согласно со своим же дисциплинарным комитетом?
+2
0
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Syndycate
Ответ Ебздрогыч
Дольше, чем судебные разбирательства, может длиться только ремонт
Особенно ремонт соседей)
+10
0
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Mikhail Lopatin
Как сказала недавно Вакаба Хигучи -- надеюсь, что медали хотя бы получим, пока еще живые. :))
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BuTaJIbKa
Да ещё пару лет поволындаются, и уже конец карьеры
+1
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0
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МИХАЛЫЧ
понятно к следующей олимпиаде, что бы прям скандал
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Александр Шульгин
это ещё год
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Михаил Максаков
CAS о допинг-деле Валиевой: «Мы тут работу работаем и зарплату получаем»
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Kristine Kristine
Тут еще по арбитрам нужно договориться.... пока до рассмотрения дела дойдут...
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Katerina Sunny
Начните уже хоть что-нибудь рассматривать.
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
Дольше, чем судебные разбирательства, может длиться только ремонт
+14
-1
+13
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