Пападакис о выступлении в паре с Сизероном: «Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации»

Французская фигуристка сообщила, что нетрадиционная ориентация ее партнера не помешала им изображать чувства на льду.

«Мы знаем друг друга так давно, что между нами образовалась особенная связь. Все, что мы делаем на льду – по-своему реально, как и то, какие чувства изображают наши тела.

Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации», – сказала Пападакис.

«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов