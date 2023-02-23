Пападакис о выступлении в паре с Сизероном: «Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации»

Теги танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Французская фигуристка Габриэла Пападакис сообщила, что нетрадиционная ориентация ее партнера Гийома Сизерона не помешала им изображать чувства на льду.

«Мы знаем друг друга так давно, что между нами образовалась особенная связь. Все, что мы делаем на льду – по-своему реально, как и то, какие чувства изображают наши тела.

Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации», – сказала Пападакис.

«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов

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19 комментариев

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Kareglazaya
Я вообще раньше думала, что они - пара в жизни. Очень удивилась, когда узнала, что Сизерон нетрадиционной ориентации.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Оле-Лукойе
Ну вы свою интерпретацию лихо считаете за объективную реальность. Габи - достойная партнёрша такого выдающегося танцора, как Гийом.
Вот именно, они партнеры, но не пара. Это разные вещи.
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Светлана Менова
Ответ AllaS
Виртью/Мойер , Грищук /Платов вот это были дуэты на все времена . Великие танцоры современности!
Вёрчу - Мойр были эталоном во всём, их ПТ в Пхенчхане я 100 раз пересматривала.
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Светлана Менова
Так, и это всё? А где шокирующие признания о том, как им было вместе тяжело?)) что поддержать флэш-моб!

Хотя, конечно, Габи уже выговорилась, когда рассказала, что ради Олимпиады сделала аборт.
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Оз
Ответ 22somebody22
Может и так,но я "химии" ни разу в этом дуэте не увидел. И не знаю,что там за особенная связь между ними,но после её откровений о предолимпийском сезоне,какой-то неприятный "осадок" остался.
Странно, что Вы даже в Моцарте не увидели у них химии. Вы точно всё танцы ПС смотрели?
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Mary Ion
ПС - очень классные (безотносительно отдельных высказываний Сизерона). Недавно пересматривала их лунную сонату - это гипноз. Или их очуменный фитнес-денс. И конечно, вог.
При этом у них и правда на первом месте не чувственность, а пластика. Когда ты следишь за движениями рук, ног, корпуса, а не за выражением лиц. Я думаю, что это вопрос высокого профессионализма. Хотя согласна с теми, кто называл их немного холодными. Но ведь в этом тоже что-то есть. Вообще, уверена, что ориентация Гийома была последней проблемой в их паре))
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Witch64
А для меня были убедительные изображения любовных отношений у этой пары, и страстные тоже. Гийом уж потому достаточно мужественно воспринимался, потому что он очень хороший партнёр, на которого можно положиться
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Syndycate
Ответ Блинчик
Так, а кто кого в их паре бил и оскорблял?))
Белый мужик гетеро тренер)
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22somebody22
Ответ Блинчик
Так, а кто кого в их паре бил и оскорблял?))
Гийом вместе с тренером,когда она залетела.
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Здравый@смысл@
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какая там чувственность? Он всегда сам с собой катается, партнерша-бесплатное приложение. А иногда и брезгливость какая-то ощущалась. Вот уж где "пары" не было никогда.
Самолюбование у него всегда сквозило
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22somebody22
Может и так,но я "химии" ни разу в этом дуэте не увидел.
И не знаю,что там за особенная связь между ними,но после её откровений о предолимпийском сезоне,какой-то неприятный "осадок" остался.
+8
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+1
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Оз
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какая там чувственность? Он всегда сам с собой катается, партнерша-бесплатное приложение. А иногда и брезгливость какая-то ощущалась. Вот уж где "пары" не было никогда.
Какая брезгливость????Вы вообще о чем???Посмотрите Моцарта Пападакис Сизерон: эта программа показывает искренние взаимоотношения между молодыми влюблеными, а в произвольном в сезоне после ОИ 2018 года есть и страсть, и чувственность!
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Ракелль
интересно а маникюр у Клюва остался такой же с ЧМ?
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Оле-Лукойе
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какая там чувственность? Он всегда сам с собой катается, партнерша-бесплатное приложение. А иногда и брезгливость какая-то ощущалась. Вот уж где "пары" не было никогда.
Ну вы свою интерпретацию лихо считаете за объективную реальность. Габи - достойная партнёрша такого выдающегося танцора, как Гийом.
+2
-1
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Лакс
может потому, что половая принадлежность глубже чем ориентация.
+4
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AllaS
Виртью/Мойер , Грищук /Платов вот это были дуэты на все времена . Великие танцоры современности!
+14
-5
+9
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Блинчик
Так, а кто кого в их паре бил и оскорблял?))
+4
-4
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Инга Швед
Ну понятное дело, столько дет вместе. Как брат и сестра, отсюда и чувственность. Вог прекрасен, конечно.
+7
-4
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Какая там чувственность? Он всегда сам с собой катается, партнерша-бесплатное приложение. А иногда и брезгливость какая-то ощущалась. Вот уж где "пары" не было никогда.
+8
-11
-3
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