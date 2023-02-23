Пападакис о выступлении в паре с Сизероном: «Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации»
Французская фигуристка Габриэла Пападакис сообщила, что нетрадиционная ориентация ее партнера Гийома Сизерона не помешала им изображать чувства на льду.
«Мы знаем друг друга так давно, что между нами образовалась особенная связь. Все, что мы делаем на льду – по-своему реально, как и то, какие чувства изображают наши тела.
Чувственность между мужчиной и женщиной существует независимо от сексуальной ориентации», – сказала Пападакис.
«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов
Хотя, конечно, Габи уже выговорилась, когда рассказала, что ради Олимпиады сделала аборт.
При этом у них и правда на первом месте не чувственность, а пластика. Когда ты следишь за движениями рук, ног, корпуса, а не за выражением лиц. Я думаю, что это вопрос высокого профессионализма. Хотя согласна с теми, кто называл их немного холодными. Но ведь в этом тоже что-то есть. Вообще, уверена, что ориентация Гийома была последней проблемой в их паре))
И не знаю,что там за особенная связь между ними,но после её откровений о предолимпийском сезоне,какой-то неприятный "осадок" остался.