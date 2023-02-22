Иоланда Чен: «В окружении Валиевой есть виновные. Препарат был принят – это вина людей, которые должны были за этим следить»

Теги сборная России допинг Иоланда Чен женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о ситуации с допинговым делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Давайте будем честны: вины самой спортсменки нет. Потому что за молодой спортсменкой сборной России должны следить тренеры, врачи и огромное количество людей, которые получают зарплату.

Они должны знать о состоянии фигуристки: что употребляет и применяет. Строжайшим образом в современном спорте это должно быть налажено. Если есть специально обученные люди, которые получают приличные деньги, они должны выполнять свою работу!

Никого не хочется обижать, но в окружении Валиевой есть виновные люди. Препарат, который обнаружен, был принят. Это вина людей, которые должны были за этим следить, и они спровоцировали всю эту ситуацию.

Для нас это должно быть хорошим уроком, не только в фигурном катании. Везде должна быть организована работа со спортсменами по части медицинских препаратов. Иначе это может оставить большой след на российском спорте…

Во-вторых, мы понимаем – дело ангажированное. Уже понятно: дело не в препаратах, а именно в политическом давлении. Как к этому относиться? Так же, как ко всему, что происходит сейчас.

Мы обсуждаем наше возможное участие на международной арене и надеемся на восстановление российского спорта. Мне кажется, все это звенья одной цепи. К сожалению, мы будем проходить эти испытания. Мы люди выносливые и обязательно все пройдем.

Сейчас нашим спортивным юристам надо серьезно подойти к вопросу о Камиле и подать встречные иски и апелляции. Выяснить, с какой стати спустя год опять поднимается тема? Отступать нельзя!

Мы должны бороться. Нельзя идти на поводу и соглашаться с ситуацией. Но не будем забывать: и доля нашей вины здесь есть. Мы должны понимать, что к этому вопросу нужно относиться чрезвычайно серьезно», – сказала Чен.

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70 комментариев

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As per
Ответ Лемур
Ширкардос! Когда других ловили в ФК о такой дисквалификации на 4 года не было никакой речи. А тут "был ли мальчик" вообще? На тот момент несовершеннолетнюю ,с какими то макродозами ТМЗ, хотят отстранить на 4 года? Ну конечно же , политика тут непричем, да?
Там была не макродоза, а микро.
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Ir_rish
Ответ Лемур
Чен свечку держала, когда Камила что-то принимала?
Нет, есть шанс что ТЗН самозародился в организме.
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Ir_rish
Ответ Людмила Гвоздева
Никого не хочется обижать, но в окружении Валиевой есть виновные люди. Если этих виновных наша сторона назовет и признает виновными, то Камила отделается минимальным наказанием.
Наличие вины конкретного человака доказать будет практически невозможно. Разве что ради спасения Камилы виновного назначат и он(а) публично покается.
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MIHAS
Если по сути. Проба положительная во время ЧР у Ками. На ОИ все пробы чистые. Значит ВАДА некомпетентный орган, зная, что через месяц-полтора после ЧР будет ОИ и не успеть проверить - это крайний непрофессионализм.
Если КАС вдруг удовлетворит апелляцию Вады, то Камила пусть подает на них в суд за моральный ущерб (весьма солидные деньги можно за эту историю выудить и репутацию Вады просто разорвать на части)
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Ir_rish
Ответ Lana-shu
А родители мимо проходили? Дома кто должен смотреть, что ест и пьет спортсмен?
Назначить их виновными, безусловно, можно- но нельзя же не понимать, что это нереально- отслеживать абсолютно все. Ну или запереть человека в комнате и сервировать ему еду в простерилизованной посуде. На кухню не пускать в принципе.
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Е...С
Ответ Lana-shu
Я не думаю, что ТШ к этому имеет отношение. И не потому, что считаю их белыми и пушистыми. ТШ просто не было смысла. С чего бы через 10 лет , будучи тренером сборной, Тутберидзе решила рискнуть. Тот , кто крышует ками, кто устроил пиар, кто подогнал вагон плюше, тот и мог дать медицинское сопровождение, потому что ками могла не выдерживать нагрузок. Если бы это был ТШ, то при задержки пробы, они бы не дали катать ей две проги в команднике. Задайте себе вопрос, почему про пробу ками узнала от окр. У нее есть Адамс, куда поступает ответ в первую очередь. Или она знала уже на ПП, что проба грязная. Посмотрите, какая она выходила на ПП командника.
Добавлю. Тутберидзе следит кто сколько йогуртов взял, а за медикаментозным сопровождением спортсменов, думаю, уж точно следила и советы(приказы) свои давала. Тем более в интервью говорила, что будут искать препараты на замену мельдония.
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Оле-Лукойе
Ответ korobokchekhova
Давайте будем честны, если запрещённый препарат находят в крови спортсмена, то абсолютно пофиг на любые отмазки. Это залёт! Всё, нечего тут объяснять дедушкиными лекарствами, поцелуями с наркоманами, анальным сексом и прочим бредом. Есть припарат, есть вина.
Но это же так не работает с другими спортсменами, они объясняют это поцелуями, сексом и прочим. И их оправдывают. Значит, не все так однозначно.
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Jessi
Ответ Lana-shu
Я не думаю, что ТШ к этому имеет отношение. И не потому, что считаю их белыми и пушистыми. ТШ просто не было смысла. С чего бы через 10 лет , будучи тренером сборной, Тутберидзе решила рискнуть. Тот , кто крышует ками, кто устроил пиар, кто подогнал вагон плюше, тот и мог дать медицинское сопровождение, потому что ками могла не выдерживать нагрузок. Если бы это был ТШ, то при задержки пробы, они бы не дали катать ей две проги в команднике. Задайте себе вопрос, почему про пробу ками узнала от окр. У нее есть Адамс, куда поступает ответ в первую очередь. Или она знала уже на ПП, что проба грязная. Посмотрите, какая она выходила на ПП командника.
А вы не думаете , что кое-кто был одурманен успехами и властью , что уверовал в безнаказанность?
Думаете одна Ками пила ? И пила только накануне ЧР?
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Verysia
Ответ Ezhevika33
Доктора спешно убрали. Совпадение? )
Куда его убрали? На КПК был.
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Gornostaev
Через год-два... Встречайте - DJ Kamila 🎧⚡!
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Лемур
Ответ korobokchekhova
Давайте будем честны, если запрещённый препарат находят в крови спортсмена, то абсолютно пофиг на любые отмазки. Это залёт! Всё, нечего тут объяснять дедушкиными лекарствами, поцелуями с наркоманами, анальным сексом и прочим бредом. Есть припарат, есть вина.
Ну хорошо, ты мог(могла) скушать яблоко, которое с дерева упало в куриную какашку. Это что, я имею право тебя назвать говноед? Без обид.
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Лакс
Ответ Ковид 07.10.52
А по вашему препарат непорочно попал в тело....
почитайте про боблеистку Сергееву. Там тем же веществом загрязнены БАДы на производстве, тоже в микродозах и получено со склада ФМБА для спортсменов.
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Е...С
Ответ Lana-shu
Я не думаю, что ТШ к этому имеет отношение. И не потому, что считаю их белыми и пушистыми. ТШ просто не было смысла. С чего бы через 10 лет , будучи тренером сборной, Тутберидзе решила рискнуть. Тот , кто крышует ками, кто устроил пиар, кто подогнал вагон плюше, тот и мог дать медицинское сопровождение, потому что ками могла не выдерживать нагрузок. Если бы это был ТШ, то при задержки пробы, они бы не дали катать ей две проги в команднике. Задайте себе вопрос, почему про пробу ками узнала от окр. У нее есть Адамс, куда поступает ответ в первую очередь. Или она знала уже на ПП, что проба грязная. Посмотрите, какая она выходила на ПП командника.
Не хочу никого обвинять огульно, хочется настоящего расследования. Единственное, не очень верится, что Тутберидзе этого не знала.
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Ezhevika33
Ответ Е...С
Родители бы никогда такие лекарства сами не дали, если бы им не сказали их принимать. А вот кто сказал, должны выяснить и наказать.
Доктора спешно убрали. Совпадение? )
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Девушка Безимени
они и следили
да не уследили, что наследили
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Skyolker
Виновные однозначно есть. И вряд ли это сама спортсменка или тренер. Тренер - не врач и не диетолог, и не отвечает за то, что ест спортсмен. Каждый спортсмен знает правила и знает, что принимать нельзя, тренер чисто физически не может контролировать, что у каждого его спортсмена в тарелке. Несомненно, нужно найти человека, что подсыпал это Камиле.

А еще наконец-то по шапке надавать функционерам, кто позволил ехать на соревнования топовой спортсменке с неготовой пробой. Ох уж это русское авось.
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Viks
Никого не хочется обижать, но в окружении Валиевой есть виновные люди." --- Вот! "Никого не хотят обижать", поэтому виновной назначена Валиева!
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Лакс
Ответ Роман Цыренков
А откуда данные о том, что было попадание, а не применение? Кто-то сообщал? Я просто подробностей мотивировки ДАК не видел.
и не могли видеть даже при большем желании потому что мотивировка не оглашалась в соответствии с правами ЗП.
На юридическом языке то, что нет ни вины спортсменки ни халатности, и означает что вещество не принималось, а попало в организм случайно.
Даже за халатность или неумышленный прием было бы наказание.
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Лидия Развозжаева
А с какой стати не должна подниматься эта тема,если год не могут вручить Олимпийские медали ?Чен вообще не в теме ,если задаёт такой вопрос ! Но самый главный вопрос не задан нашим спортивным чиновникам:почему спортсменка с неполученный отрицательной пробой оказалась на Олимпиаде! Кто конкретно должен быть за это наказан?
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Гусеконь
Если РУСАДА признала невиновной, значит, она невиновна. Разве не так работает?
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Lana-shu
Ответ Е...С
Родители бы никогда такие лекарства сами не дали, если бы им не сказали их принимать. А вот кто сказал, должны выяснить и наказать.
Я не думаю, что ТШ к этому имеет отношение. И не потому, что считаю их белыми и пушистыми. ТШ просто не было смысла. С чего бы через 10 лет , будучи тренером сборной, Тутберидзе решила рискнуть. Тот , кто крышует ками, кто устроил пиар, кто подогнал вагон плюше, тот и мог дать медицинское сопровождение, потому что ками могла не выдерживать нагрузок. Если бы это был ТШ, то при задержки пробы, они бы не дали катать ей две проги в команднике. Задайте себе вопрос, почему про пробу ками узнала от окр. У нее есть Адамс, куда поступает ответ в первую очередь. Или она знала уже на ПП, что проба грязная. Посмотрите, какая она выходила на ПП командника.
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korobokchekhova
Ответ Лакс
в окружении Иоланды, видимо, нет умных людей, чтобы объяснить разницу между попаданием в организм и "приниманием". Последний суд определил что было попадание вещества без чьей-то вины. Однако же "друг" Иоланда, которая хуже врага, безапелляционно твердит что "препарат был принят". А ведь наверное в курсе про дело Сергеевой, когда была доказана вина не окружения, а ФМБА и фарфирмы в загрязнении БАДа при производстве.
Нет никакой разницы, выше объяснил. Есть препарат-есть вина. Обратное нельзя принимать во внимание. В крови допинг, за это санкции, всё!
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Вячеслав Пустохин
Что-то это госпожа молчала, когда в ее лёгкой атлетике допинг жрала вся сборная
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korobokchekhova
Давайте будем честны, если запрещённый препарат находят в крови спортсмена, то абсолютно пофиг на любые отмазки. Это залёт! Всё, нечего тут объяснять дедушкиными лекарствами, поцелуями с наркоманами, анальным сексом и прочим бредом.
Есть припарат, есть вина.
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supepper
Иоланда Чен: "В окружении Валиевой есть виновные. Но мы понимаем, что дело ангажированно, поэтому они не виноваты. Виновны, но невиноватые."
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