Иоланда Чен: «В окружении Валиевой есть виновные. Препарат был принят – это вина людей, которые должны были за этим следить»

Комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о ситуации с допинговым делом фигуристки .

«Давайте будем честны: вины самой спортсменки нет. Потому что за молодой спортсменкой сборной России должны следить тренеры, врачи и огромное количество людей, которые получают зарплату.

Они должны знать о состоянии фигуристки: что употребляет и применяет. Строжайшим образом в современном спорте это должно быть налажено. Если есть специально обученные люди, которые получают приличные деньги, они должны выполнять свою работу!

Никого не хочется обижать, но в окружении Валиевой есть виновные люди. Препарат, который обнаружен, был принят. Это вина людей, которые должны были за этим следить, и они спровоцировали всю эту ситуацию.

Для нас это должно быть хорошим уроком, не только в фигурном катании. Везде должна быть организована работа со спортсменами по части медицинских препаратов. Иначе это может оставить большой след на российском спорте…

Во-вторых, мы понимаем – дело ангажированное. Уже понятно: дело не в препаратах, а именно в политическом давлении. Как к этому относиться? Так же, как ко всему, что происходит сейчас.

Мы обсуждаем наше возможное участие на международной арене и надеемся на восстановление российского спорта. Мне кажется, все это звенья одной цепи. К сожалению, мы будем проходить эти испытания. Мы люди выносливые и обязательно все пройдем.

Сейчас нашим спортивным юристам надо серьезно подойти к вопросу о Камиле и подать встречные иски и апелляции. Выяснить, с какой стати спустя год опять поднимается тема? Отступать нельзя!

Мы должны бороться. Нельзя идти на поводу и соглашаться с ситуацией. Но не будем забывать: и доля нашей вины здесь есть. Мы должны понимать, что к этому вопросу нужно относиться чрезвычайно серьезно», – сказала Чен.

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