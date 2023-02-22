Специалисты ISU положительно оценили судейскую систему с разделением бригад на техническую и компонентную. Тесты прошли на ЧЕ-2023

Специалисты Международного союза конькобежцев ( ) положительно оценили новую судейскую систему в фигурном катании с разделением бригад на техническую и компонентную, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Тестирование новой системы состоялось на чемпионате Европы в финском Эспоо. Оно проходило в теневом режиме параллельно с традиционной системой судейства, которая определяла результаты турнира.

«Судьи одиночного и парного катания очень довольны этой системой, арбитры в танцах на льду – не слишком. Впереди еще два теста.

В целом ISU заинтересован в этом, но пока не совсем понятно, как быть с нехваткой арбитров нужных квалификаций.

Если в итоге ISU признает опыт тестов успешным, с предложением о внедрении разделения бригад на этот раз должны будут выступить технические комитеты по всем дисциплинам», – отметил источник.