Специалисты ISU положительно оценили судейскую систему с разделением бригад на техническую и компонентную. Тесты прошли на ЧЕ-2023

Теги ISU танцы на льду судьи пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Специалисты Международного союза конькобежцев (ISU) положительно оценили новую судейскую систему в фигурном катании с разделением бригад на техническую и компонентную, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Тестирование новой системы состоялось на чемпионате Европы в финском Эспоо. Оно проходило в теневом режиме параллельно с традиционной системой судейства, которая определяла результаты турнира.

«Судьи одиночного и парного катания очень довольны этой системой, арбитры в танцах на льду – не слишком. Впереди еще два теста.

В целом ISU заинтересован в этом, но пока не совсем понятно, как быть с нехваткой арбитров нужных квалификаций.

Если в итоге ISU признает опыт тестов успешным, с предложением о внедрении разделения бригад на этот раз должны будут выступить технические комитеты по всем дисциплинам», – отметил источник.

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3 комментария

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Порядка.нет
А вы друзья как ни садитесь, всё.....
Протекционизм, политические симпатии и антипатии только усилились, так что как не....
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Ирина С
Думаю, такая система могла бы стать менее предвзятой и ангажированной, но у нас ведь любую хорошую идею могут испоганить!
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Маргарита В Сафронова
Посмотрим, как это будет работать, но идея заложена качественная.
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