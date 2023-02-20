Щербакова о Загитовой: «Мы особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться вне тренировок»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Алиной Загитовой.

– У нас с Алиной очень хорошие отношения. Мы знакомы уже семь лет, но особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться и вне тренировок. И съемки проходят легко и весело: сложнее, если, наоборот, нужно быть серьезными в кадре.

В спорте я никогда не воспринимала Алину как конкурентку: чувствовалась разница в возрасте – когда 14-летняя я впервые принимала участие в чемпионате России и вышла на взрослые соревнования, Алина уже была звездой, олимпийской чемпионкой.

В целом, конечно, в фигурном катании огромная конкуренция, но именно она заставляет нас двигаться вперед: каждая хочет быть лучшей. Это не про зависть и злость, а про мотивацию.

– В таком случае поддерживаете ли вы друг друга во время соревнований?

– Думаю, ни одной спортсменке не нужна прямая поддержка: это воспринимается как некая жалость от конкурента. Важнее для нас то, что мы бок о бок проходим этот путь и знаем ему цену, – сказала Щербакова в интервью журналу The Voice.