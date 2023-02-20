Щербакова о Загитовой: «Мы особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться вне тренировок»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Алиной Загитовой.

– У нас с Алиной очень хорошие отношения. Мы знакомы уже семь лет, но особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться и вне тренировок. И съемки проходят легко и весело: сложнее, если, наоборот, нужно быть серьезными в кадре.

В спорте я никогда не воспринимала Алину как конкурентку: чувствовалась разница в возрасте – когда 14-летняя я впервые принимала участие в чемпионате России и вышла на взрослые соревнования, Алина уже была звездой, олимпийской чемпионкой.

В целом, конечно, в фигурном катании огромная конкуренция, но именно она заставляет нас двигаться вперед: каждая хочет быть лучшей. Это не про зависть и злость, а про мотивацию.

– В таком случае поддерживаете ли вы друг друга во время соревнований?

– Думаю, ни одной спортсменке не нужна прямая поддержка: это воспринимается как некая жалость от конкурента. Важнее для нас то, что мы бок о бок проходим этот путь и знаем ему цену, – сказала Щербакова в интервью журналу The Voice.

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53 комментария

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Rums67
Ответ Den3Lo
Не удивительно, что сблизились. Обе любимицы Глейха, вели себя достойно, обеих хейтили одни и те же люди, и на обеих не ставили. Не удивительно, что в основной массе (не фанатье) болельщики Загитовой поддерживают Аню. Делить им нечего абсолютно. Болел за обеих и спасибо им за прекрасный спортивный путь, за которым было интересно наблюдать.
Делить есть чего.
Уже через 4 месяца после ОИ, где Алина поддержала Аню, на Алину поток негатива сочинили в надежде совсем убрать Алину из медиопронстранства из ведущий на ЛП и втиснуть Аню как оратора из семьи учёных. Аня тогда не поддержала Алину в своих сетях ни словом.
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zzz-j
Ответ Natalia Gladkia
Надо просто, как - то" замести под ковер" нелицеприятный инцедент с " пением " в машине чудо- аристократки, вырвавшейся на волю, а лучший случай ... приблизиться к Загитовой , и как всегда и сесть на ее чистый хвост.. в надежде, авось .. забудут!? Но все зря... интернет он все помнит...
Не только это, герой везде провалилась, даже в шоу у авера и у навки, нигде никому особо неинтересна и скучна... пытаются поднять к ней хоть какое-то внимание , но как грится, что выросло, то выросло... не нужно было папе щ портить все, устроив травлю Алине, тем более так палевно... вот теперь пусть ест свою славу герой ложками, как мечтала, видимо))) Как она любит говорить: "спасибо мне"))) и ведь не поспоришь)))
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alexnew
Ответ Rums67
Весь август, сентябрь 2022г молчаливо и радостно поддерживала негативщиков. Почему тогда когда катком катались по Алине при этом восхваляя Щербакову не сказала доброе слово в адрес Алины сама Щербакова в своих соц сетях? Дистанцировалась от Алины тогда. А что сейчас вдруг случилось?
Молчаливо радовалась? :)
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alexnew
Ответ TheWitcher
— Она (Алина) меня очень поддержала на Олимпиаде. Я это никогда не забуду, потому что в тот момент – это эмоции через край. Это, вот правда, мне очень помогло. © Анна Щербакова | https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3097764.html
И?
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alexnew
Ответ Марина777
А как Щербакова была довольна нападками губерниева на Алину, думаю что все помнят.
Что так и сказала, что довольна нападками Губерниева на Загитову? :)
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Rums67
Ответ TheWitcher
— Она (Алина) меня очень поддержала на Олимпиаде. Я это никогда не забуду, потому что в тот момент – это эмоции через край. Это, вот правда, мне очень помогло. © Анна Щербакова | https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3097764.html
АЛИНА ПОДДЕРЖАЛА на ОИ.
НО через 4 месяца после ОИ в адрес Алины пошёл поток негатива, при этом Аню восхваляли как готовую ведущую, из семьи ученых. Алину и её семью унижали все это в одной статье.
Щербакова ни сказала в соц сетях ни слова поддержки.
И никогда бы не сказала о дружбе, если бы тогда удалось все.
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zzz-j
Правильная девочка сблизилась с Алиной, когда стало очень надо отжать фанбазу , популярность , контракты и пропиариться... но увы и ах, эффект с точностью до наоборот)) поменьше лицемерия и побольше честности и будет счастье героюю, хотя без этого у неё ничего бы не было, от слова совсем, тут папа постарался , конечно, столько финвложений сделано, а толку пока не очень...
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Lapo Elkann
Ответ Tan Tan
Я что-то не припомню недовольства про участие Камилы, когда такое было? Все удивлялись, и в том числе Алина, что замены не сделали
«Мне хотелось, чтобы выступила Аня (Щербакова). Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать»,
вот как было . Даже хуже высказывания тат.
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Туц
Хорошо что 2 ОЧ так хорошо общаются)
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IrinaVS
Ответ закрыт по беспределу
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Какие же вы лицемеры, фанаты Ани, сначала устроили настоящий хейт на ветках Алины, теперь пытаетесь прикрыться дружбой девочек.
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Rums67
Ответ Whiskey cat
Хорошо, что девушки дружат, жаль, что поклонники обеих не могут этого понять и даже как-то враждуют.
Не смешите.
Аня ни одного слова в поддержку Алины у себя в соц сетях не написала в адрес.
Когда целую компанию развернули против Алины перед ЛП.
В надежде что Щербакова, дочь академиков окажется превосходной ораторшей и уничтожит Алину как ведущую.
Унижая при этом семью Алины.
Это же все спланировали и не только Агент Ани. Где Анина защита была?
Не получилось. Напротив, Алина показала себя отлично.
Дружба в одни ворота.
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Maecenas
Ответ MAKSIMKA
Так вроде здесь в вашем лице отбитый поклонник Валиевой, с грязью на каждой ветке Алины. Или уже переобулись у Матуа? А то что Алина и Аня в хороших отношениях ни для кого не секрет. Вот окружение ее футбольное от Матуа, то еще сборище, ну кому как не вам это знать.
а окружение ПЧшников не то ещё сборище? Что скажешь?
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juliatlk
Золотые девочки, достойные чемпионки
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chespo
В очередной раз АЩ присела на хвост Алины Загитовой, желая почистить свои перышки, и снова строит из себя «подруженьку», как будто и не было огромного количества заказных набросов на Алину с одновременным восхвалением АЩ, да и сейчас продолжается все тоже самое.
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бородатый грузин
Две грибницы ! У меня такие связи - это Загитова про папу Стаса если кто не знал !
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Rums67
Ответ MAKSIMKA
Так вроде здесь в вашем лице отбитый поклонник Валиевой, с грязью на каждой ветке Алины. Или уже переобулись у Матуа? А то что Алина и Аня в хороших отношениях ни для кого не секрет. Вот окружение ее футбольное от Матуа, то еще сборище, ну кому как не вам это знать.
Про хорошие отношения?.
Пока китайским болелам не перевели песню Ани, поющую в семейной ОМОДЕ
про отношения, а тем более хорошие и речи не было.
Утюжили Алину как могли все.
Напротив сильно дистанцировалась Аня в ожидании всемирной славы.
А что вдруг случилось ?
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Tan Tan
Ответ Den3Lo
Не удивительно, что сблизились. Обе любимицы Глейха, вели себя достойно, обеих хейтили одни и те же люди, и на обеих не ставили. Не удивительно, что в основной массе (не фанатье) болельщики Загитовой поддерживают Аню. Делить им нечего абсолютно. Болел за обеих и спасибо им за прекрасный спортивный путь, за которым было интересно наблюдать.
Подписываюсь!) Дружные наши прекрасные олимпийские чемпионки
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девочкитакиедевочки
Ответ Марина777
По сути Щербакова про Загитову ничего доброго не сказала, в очередной раз просто присела на хвост.
как всегда за спиной Алины, банный лист. Без Алины щ никто , просто тень
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закрыт по беспределу
Ответ Rums67
Да ладно Вам. Или, по вам, написать добрые слова Об Алине таковыми кажутся.
Добрые слова об Алине и оскорбления в адрес других девчонок - для меня не одно и то же.
+2
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Rums67
Ответ закрыт по беспределу
Комментарий удален модератором
Да ладно Вам. Или, по вам, написать добрые слова Об Алине таковыми кажутся.
0
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Tan Tan
Ответ Lapo Elkann
Как раз прямая поддержка прозвучала из уст алины в прямом эфире во время ОИ. но она запомнилась потому , что ,кроме прямой поддержки , Алина высказала недовольство на счет участия Камилы. Такое комментаторы не должны говорить. они могут восхищатся спортсменами, но это было похоже на слова ТАТ 2018 " Я хочу чтобы Женя выиграла "
Я что-то не припомню недовольства про участие Камилы, когда такое было? Все удивлялись, и в том числе Алина, что замены не сделали
+2
0
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Rums67
Ответ Whiskey cat
Хорошо, что девушки дружат, жаль, что поклонники обеих не могут этого понять и даже как-то враждуют.
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-16
-11
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Марина777
Ответ TheWitcher
— Она (Алина) меня очень поддержала на Олимпиаде. Я это никогда не забуду, потому что в тот момент – это эмоции через край. Это, вот правда, мне очень помогло. © Анна Щербакова | https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3097764.html
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+5
-18
-13
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закрыт по беспределу
Ответ МИХАЛЫЧ
иногда в шоке от того что они в уши льют, поэтому Алина и зазналась потому что в серьёз воспринимает всю необоснованную похвалу в свой адрес
И в этом весь драматизм ситуации.
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Rums67
Ответ Gemma157
+100!) 🤣🤣🤣
Имеете ввиду когда семейную машину Омода Аня рекламировала песнями с негативными словами?
+4
-7
-3
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