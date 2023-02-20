Щербакова о Загитовой: «Мы особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться вне тренировок»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Алиной Загитовой.
– У нас с Алиной очень хорошие отношения. Мы знакомы уже семь лет, но особенно сблизились в последнее время, стали намного больше общаться, встречаться и вне тренировок. И съемки проходят легко и весело: сложнее, если, наоборот, нужно быть серьезными в кадре.
В спорте я никогда не воспринимала Алину как конкурентку: чувствовалась разница в возрасте – когда 14-летняя я впервые принимала участие в чемпионате России и вышла на взрослые соревнования, Алина уже была звездой, олимпийской чемпионкой.
В целом, конечно, в фигурном катании огромная конкуренция, но именно она заставляет нас двигаться вперед: каждая хочет быть лучшей. Это не про зависть и злость, а про мотивацию.
– В таком случае поддерживаете ли вы друг друга во время соревнований?
– Думаю, ни одной спортсменке не нужна прямая поддержка: это воспринимается как некая жалость от конкурента. Важнее для нас то, что мы бок о бок проходим этот путь и знаем ему цену, – сказала Щербакова в интервью журналу The Voice.
Уже через 4 месяца после ОИ, где Алина поддержала Аню, на Алину поток негатива сочинили в надежде совсем убрать Алину из медиопронстранства из ведущий на ЛП и втиснуть Аню как оратора из семьи учёных. Аня тогда не поддержала Алину в своих сетях ни словом.
НО через 4 месяца после ОИ в адрес Алины пошёл поток негатива, при этом Аню восхваляли как готовую ведущую, из семьи ученых. Алину и её семью унижали все это в одной статье.
Щербакова ни сказала в соц сетях ни слова поддержки.
И никогда бы не сказала о дружбе, если бы тогда удалось все.
вот как было . Даже хуже высказывания тат.
Аня ни одного слова в поддержку Алины у себя в соц сетях не написала в адрес.
Когда целую компанию развернули против Алины перед ЛП.
В надежде что Щербакова, дочь академиков окажется превосходной ораторшей и уничтожит Алину как ведущую.
Унижая при этом семью Алины.
Это же все спланировали и не только Агент Ани. Где Анина защита была?
Не получилось. Напротив, Алина показала себя отлично.
Дружба в одни ворота.
Пока китайским болелам не перевели песню Ани, поющую в семейной ОМОДЕ
про отношения, а тем более хорошие и речи не было.
Утюжили Алину как могли все.
Напротив сильно дистанцировалась Аня в ожидании всемирной славы.
А что вдруг случилось ?