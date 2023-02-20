Щербакова о спортивном режиме: «В период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у желаний, где-то сказать нет»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спорту.

– Оглядываясь назад, вы никогда не жалели о выборе профессии?

– Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго. Желания бросить большой спорт никогда не было.

Ну, сиюминутные порывы после сложных сезонов в расчет не беру – как я говорила, мне не свойственно принимать решения сгоряча.

– У каждого второго подростка переходный период отметился бунтом. У спортсменов с этим как?

– Есть ощущение, что подростковый бунт у меня сдвинулся и начинается только сейчас. Я дисциплинированный спортсмен, но в период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у своих желаний, где-то сказать нет.

Например, я уже не так четко следую расписанию и могу проснуться позже обычного. Не всегда строго слежу за питанием, как это было раньше, – рассказала Щербакова в интервью журналу The Voice.