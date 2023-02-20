Щербакова о спортивном режиме: «В период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у желаний, где-то сказать нет»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спорту.
– Оглядываясь назад, вы никогда не жалели о выборе профессии?
– Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго. Желания бросить большой спорт никогда не было.
Ну, сиюминутные порывы после сложных сезонов в расчет не беру – как я говорила, мне не свойственно принимать решения сгоряча.
– У каждого второго подростка переходный период отметился бунтом. У спортсменов с этим как?
– Есть ощущение, что подростковый бунт у меня сдвинулся и начинается только сейчас. Я дисциплинированный спортсмен, но в период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у своих желаний, где-то сказать нет.
Например, я уже не так четко следую расписанию и могу проснуться позже обычного. Не всегда строго слежу за питанием, как это было раньше, – рассказала Щербакова в интервью журналу The Voice.
Очень надеюсь на Камиллу. Такая уникальная спортсменка должна радовать всех очень долго.
Держала себя в руках, вся жизнь была подчинена достижению главной цели. А когда цель достигнута - почему бы и не расслабиться?
Любой человек иногда в чем-то дает себе слабинку.
На то мы и люди, а не роботы.
Тем более, что именно сейчас- в эпоху квадов - вес стал таким значимым показателем. Раньше было проще. Тройные Аня и сейчас прыгает прекрасно.
Зато у Анечки есть прекрасное качество: уметь собрать и организовать себя в нужный момент.
Поэтому она трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ.