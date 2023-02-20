Щербакова о спортивном режиме: «В период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у желаний, где-то сказать нет»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своем отношении к спорту.

– Оглядываясь назад, вы никогда не жалели о выборе профессии?

– Изначально фигурное катание было просто приятным увлечением, а затем настал момент, когда я осознала, что это всерьез и надолго. Желания бросить большой спорт никогда не было.

Ну, сиюминутные порывы после сложных сезонов в расчет не беру – как я говорила, мне не свойственно принимать решения сгоряча.

– У каждого второго подростка переходный период отметился бунтом. У спортсменов с этим как?

– Есть ощущение, что подростковый бунт у меня сдвинулся и начинается только сейчас. Я дисциплинированный спортсмен, но в период послеолимпиадных каникул почувствовала, что мне иногда хочется пойти на поводу у своих желаний, где-то сказать нет.

Например, я уже не так четко следую расписанию и могу проснуться позже обычного. Не всегда строго слежу за питанием, как это было раньше, – рассказала Щербакова в интервью журналу The Voice.

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22 комментария

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Anna Partizanova
Ответ Этери горячая
Щ понимает, что ей не победить Камилу или Соню, поэтому съела много еды и ушла на пенсию. Трусова такая же. Щ в 16 лет весила 30 кг, а Камила в 16 лет уже вполне сформировавшаяся женщина, может быть, 50 кг. Камила сохранила ультра-си, так что, думаю, будет кататься еще много лет.
Знаете, когда я была ооочень маленькая, я наивно удивлялась: почему Роднина не осталась на еще один сезон, чтобы доказать Тай Бабилонии в спортивной борьбе, что она лучше. Вы наверное даже не знаете, кто такая Бабилония, а Роднина уже всем всё доказала. А потом еще раз доказала. А потом еще раз. Так вот Ане не надо мериться с Сашей или Камиллой, или Сонями. Она уже всем всё доказала. У нее и уже сейчас, и впереди увлекательная насыщенная жизнь, огромная возможность выбора.
Очень надеюсь на Камиллу. Такая уникальная спортсменка должна радовать всех очень долго.
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TheWitcher
Ответ Евгения Гринева
Вот поэтому они и теряют форму, и завершают потом, а не потому что Тутберидзе резко перестает уметь работать с некоторыми
Я думаю, если бы не было недопуска наших к международным соревнованиям, то никаких послаблений Аня себе бы не позволила. А так… все самое главное выиграно, мотивации на внутренние турниры, где ты 3 ЧР в эпоху квадов, – не было бы ни у кого на ее месте… почему бы не расслабиться немного и не подумать о реализации себя за пределами соревновательной карьеры фигуристки? 😉
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inspire162
Ответ Этери горячая
Успех Щ был основан на сохранении формы тела 11-летней девочки в 17 лет. Это невозможно для взрослого человека. Обладая более нормальным телосложением, Щ с трудом прыгает на один тройной. Успех Камиллы основан не на фигуре. У нее тело 19-летней женщины, и она все еще может прыгать в ультра-си-контенте. Думаю, Камила сможет продолжать еще много лет.
Посмотрим, как В выиграет ОИ!
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Этери горячая
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Lanapiano
Красавицы Аня и Алина на обложке The Voice. Сказочно хороши наши чемпионки.
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EmperorNazer
Это абсолютно нормально и естественно. Невозможно постоянно держать себя в ежовых рукавицах, тем более, когда нет соответствующего мотиватора (такого как Олимпиада).
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Этери горячая
Ответ Anna Partizanova
Аня еще задолго до олимпиады говорила, что не обязательно продолжит карьеру. Держала себя в руках, вся жизнь была подчинена достижению главной цели. А когда цель достигнута - почему бы и не расслабиться?
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Den3Lo
Теперь можно и пожить жизнью обычного человека. Заслужила. Столько лет в "казарме" это очень тяжело.
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Биатлонная зима
Хорошая девушка Анна👍⛸️
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Мария Курникова
Умничка наша Анечка! Как приятно, что ты достойно проводишь время после ОИ! Не то, что другая девочка, которая решила бегать по полям...
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Этери горячая
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Светлана Менова
Этери рассказывала, что Аня - чуть ли не единственный человек, который никогда не выражал недовольства на тренировках, даже если ей что-то не нравилось. Естественно, после стольких лет постоянного "да", хочется начать говорить "нет". Цель достигнута, можно и побунтовать. Хотя Аня в любом случае знает меру и вряд ли ринется во все тяжкие :)
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МИХАЛЫЧ
цель достигнута . можешь делать то что душе угодно
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Elenavasilevna
Ответ Евгения Гринева
Вот поэтому они и теряют форму, и завершают потом, а не потому что Тутберидзе резко перестает уметь работать с некоторыми
И по человечески это понятно: кто бы смог долго продержаться на жестких диетах, режимах самоограничения, жестком распорядке дня и изнурительных тренировках. Но была цель и Аня всё это терпела. Цель достигнута, понятно, что хочется расслабиться. Хуже когда расслабляются так и не достигнув цели))
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Syndycate
"мне иногда хочется пойти на поводу у своих желаний" - мы уже слышали про твои желания и предпочтения Аня😂
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Denkaaaa
это естественно, что Аня после 17 лет строгого режима с диетами,с многочисленными тренировками хочется просто отдохнуть.мы все люди,не роботы.
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Евгения Гринева
Ответ Whiskey cat
Потому что жизнь есть за пределами катка.
Так это надо понять и принять фанатам девочек и не обвинять никого под соусом "слили"
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Anna Partizanova
Аня еще задолго до олимпиады говорила, что не обязательно продолжит карьеру.
Держала себя в руках, вся жизнь была подчинена достижению главной цели. А когда цель достигнута - почему бы и не расслабиться?
+16
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Whiskey cat
Ответ Евгения Гринева
Вот поэтому они и теряют форму, и завершают потом, а не потому что Тутберидзе резко перестает уметь работать с некоторыми
Потому что жизнь есть за пределами катка.
+20
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Лека-Лека
Это абсолютно естественно.
Любой человек иногда в чем-то дает себе слабинку.
На то мы и люди, а не роботы.
Тем более, что именно сейчас- в эпоху квадов - вес стал таким значимым показателем. Раньше было проще. Тройные Аня и сейчас прыгает прекрасно.
Зато у Анечки есть прекрасное качество: уметь собрать и организовать себя в нужный момент.
Поэтому она трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ.
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Кот Ученый
а вот если бы Криштиану Роналду был бы фигуристом он был бы топ 1 фигурист мира официально доказано учеными Криштиано Роналду гоат всего спорта эталон личности спортсмена и человека сиииииу
+1
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Евгения Гринева
Вот поэтому они и теряют форму, и завершают потом, а не потому что Тутберидзе резко перестает уметь работать с некоторыми
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