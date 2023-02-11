Анна Щербакова: «Я с детства никогда не ставила себе цель выиграть Олимпиаду. Она стала моей целью именно в году, когда она была»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Играх-2022 в Пекине.

«На самом деле, я с детства никогда не ставила себе первоначальную цель выиграть Олимпиаду. Я по жизни такой реалист, наверное, и у меня были цели ближайшие. В детстве – это выучить новый прыжок, выиграть на первенстве среди своего возраста, например. Затем я как-то очень постепенно шла, по чуть-чуть. Самую ближайшую цель видела и к ней шла.

И Олимпиада стала моей целью, наверное, именно в году, когда она была. Именно тогда я поставила это своей целью: в первую очередь отобраться туда и показать там свой максимум. Потому что у меня на все соревнования главная цель – выложиться на максимум и сделать все, что от меня зависит, потому что тогда я знаю, что никогда не буду жалеть о том, что были какие-то упущенные возможности.

Вы знаете, всегда, когда думаешь о том, что сбудется какая-то такая невероятная мечта, о которой ты, возможно, иногда даже боишься мечтать, тебе кажется, что дальше ты всю жизнь будешь ходить и каждую секунду радоваться этому. Как будто будешь каждое утро потом просыпаться и думать: «Ой, как классно, что я олимпийская чемпионка!»

Но на самом деле, наверное, перед этим стоит такая максимальная концентрация, такое волнение, пик всех эмоций – такой «передоз» разных эмоций, когда ты в максимальном напряжении максимально собран. И первое, что происходит после проката произвольной программы последней, – просто гора с плеч падает.

Выдыхаешь, и в начале опустошение все-таки. Осознание того, что вообще произошло, приходит, конечно, позже. Безусловно, на награждении это невероятная радость и гордость, и это очень приятные эмоции, но, наверное, они уже не такие яркие и бурные – они спокойные, умиротворение [есть]. Что-то такое», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».

Мы побывали на олимпийском корпорате: чемпионы плясали с Биланом, Щербакова – ведущая, а Валиева осталась без награды

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12 комментариев

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Sid Sid
сэкта свидетелей зогитавой минусит все комменты, которые не критикуют аньку. вы только вдумайтесь. сэктанты не спят денно и нощно, лишь бы выкинуть свои бесполезные мысли из головы. это так жалко, дорогие домохозяйки. вот мы футбольные фанаты, по сравнению с вами, утончённые ценители спорта, заходим на ваши ветки чисто поржать. продолжайте, великовозрастные цирковые фонатки.
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Tan Tan
Повезло же мне именно за неё болеть с юниорского возраста🤗
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Anna Morgan
Лицемерная и лживая. Вся карьера построена на блате.
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Lebedstory
Рациональная, собранная, ответственная спортсменка.
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Vladimir Arutin
Наверное поэтому Аня ,вас всячески тянули на Олимпиаду ,через головы других фигуристок .У одной на ЧР побежали отбирать балл .Потом с одним заваленным квадом поставили выше Петросян с двумя четверными и выше Самоделкиной с трикселем и тремя квадами .А перед этим поменяли программу Хромых ,чтобы она больше не могла вас обыграть .
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Девочка с севера
Это да, так и есть.
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Глеб Жиглов
Правильный подход. Развешивание БОЧек какой уже цикл подряд не работает, а люди всё не унимаются.
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Храбрая виолончелистка
Правильный и результативный step by step у Ани.
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Bashibuzuck
🌹🌹🌹😊
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expertmer2020
Очень поэтично
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ТМЗ
ВСе верно. Бестемьянова и сказала,что Аня случайно выиграла олимпиаду
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Галина Щетина
Ой, Анюта, спасибо за твоё вдохновленное и чистое катание на олимпиаде. Но все твои нынешние интервью в одной тональности между строк говорят о том, что на спортивных состязаниях мы тебя больше не увидим
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