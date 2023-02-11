Анна Щербакова: «Я с детства никогда не ставила себе цель выиграть Олимпиаду. Она стала моей целью именно в году, когда она была»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на Играх-2022 в Пекине.

«На самом деле, я с детства никогда не ставила себе первоначальную цель выиграть Олимпиаду. Я по жизни такой реалист, наверное, и у меня были цели ближайшие. В детстве – это выучить новый прыжок, выиграть на первенстве среди своего возраста, например. Затем я как-то очень постепенно шла, по чуть-чуть. Самую ближайшую цель видела и к ней шла.

И Олимпиада стала моей целью, наверное, именно в году, когда она была. Именно тогда я поставила это своей целью: в первую очередь отобраться туда и показать там свой максимум. Потому что у меня на все соревнования главная цель – выложиться на максимум и сделать все, что от меня зависит, потому что тогда я знаю, что никогда не буду жалеть о том, что были какие-то упущенные возможности.

Вы знаете, всегда, когда думаешь о том, что сбудется какая-то такая невероятная мечта, о которой ты, возможно, иногда даже боишься мечтать, тебе кажется, что дальше ты всю жизнь будешь ходить и каждую секунду радоваться этому. Как будто будешь каждое утро потом просыпаться и думать: «Ой, как классно, что я олимпийская чемпионка!»

Но на самом деле, наверное, перед этим стоит такая максимальная концентрация, такое волнение, пик всех эмоций – такой «передоз» разных эмоций, когда ты в максимальном напряжении максимально собран. И первое, что происходит после проката произвольной программы последней, – просто гора с плеч падает.

Выдыхаешь, и в начале опустошение все-таки. Осознание того, что вообще произошло, приходит, конечно, позже. Безусловно, на награждении это невероятная радость и гордость, и это очень приятные эмоции, но, наверное, они уже не такие яркие и бурные – они спокойные, умиротворение [есть]. Что-то такое», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».

Мы побывали на олимпийском корпорате: чемпионы плясали с Биланом, Щербакова – ведущая, а Валиева осталась без награды