Попова о том, что Плющенко запросил 10 млн за участие в турнире шоу-программ: «Нормальный ценник, определенно он столько стоит. Имеет право ставить хоть 100 млн»

Теги Евгений Плющенко Бетина Попова Спорт-Экспресс Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова высказалась о том, что Евгений Плющенко запросил гонорар в размере 10 млн рублей за выступление на турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта в Москве. Участвовать могут как бывшие, так и действующие фигуристы.

«Нормальный ценник. Определенно он столько стоит, да. Давайте просто посчитаем медали и сколько лет он был в спорте. Ажиотаж, который Евгений создает вокруг себя в любом месте, где появляется.

Для Первого канала это очень хорошо – безумное количество людей пойдет смотреть, как катается Плющенко. Немногие из моих соседей по дому знают, кто такая Аня Щербакова.

Но бабушки помнят еще те времена. Эта фраза часто звучала на катках: «Я хочу быть, как Плющенко».

Он же не вымогает эти 10 миллионов ни у кого. Если вы хотите, чтобы я выступил, отложил свои дела, потерял пару тренировок с детьми, то давайте я выйду.

Он имеет право хоть сто миллионов себе ставить. Рублей? Да чего угодно! Баллов», – сказала Попова со смехом.

Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»

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26 комментариев

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oldparakhod
— У меня воз сена стоит десять рублей.
— Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает.

к/ф "Формула любви
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Додик Аксель
Повесьте себе ценник на шею и дефилируйте по Тверской. Сколько и чего вы стоите вам скажут со стороны...
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LoRa
Ну если бы приплатили тыс 50, сходила бы посмотрела 🤣🤣🤣
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Anna Stefan
Прогиб защитан, ПОпова.
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Voronok
Попова, не надо путать понятия известность и популярность. Плющенко известен, но не слишком популярен, с неважной репутацией. И фанатов готовых в данный момент голосовать рублем, у Щербаковой явно больше.
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i.rimma
Ага крутые может больше просить будет🤣
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Ariadnochka
Ответ Е...С
Плющенко - это величина. А ведь никого не смущают многомиллионные гонорары за выступления в шоу фигуристов, которые на пару лет во взрослых задержались.
Это точно. Всего пару сезонов, а деньги получают такие же. Плющенко знает себе цену. Только и всего. Пока из наших фигуристов в истории, он долгожитель и самый титулованный. Но некоторым тут это не объяснить, так как сами ещё детки, как и их любимки, только прикидываются бабушками. Хорошо не гомофродитами.
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Hardy
🤡
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lidia
Ответ sabina_katarina
Бабушки вполне могут посмотреть Плющенко в его шоу за тыщу рублей. Именно столько его катание сейчас и стоит. 🤑
я вполне могу сойти за бабушку по возрасту-но в былые времена я никогда не смотрела на плющенко. один разок краеи глаза увидала сексбомб. всегда был неприятен
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pele_kan
Попова знает себе цену, ведь она не раз ее называла 😉
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Светлана Менова
Я помню, было время когда шоу Плюща "Снежный король" так было всем интересно, что людей лично обзванивали, чтобы они на него пошли - за деньги естественно. Я не шучу. Дело было после ОИ в Сочи, я тогда сходила на шоу Авербуха с участием Липницкой и других тогдашних чемпионов в Ледовом в Питере, после чего мне позвонили с kassir.ru, мол, а вот не хотите ли вы на Плюща ещё... :))) я сказала: "Нет, спасибо".

И даже нахаляву бы отказалась на его шоу идти.
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Bleffinho
Знают ли её соседи по дому, кто такая Бетина Попова?)
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Tanzoli*
А на самом деле скорее всего просто не хочет соревноваться. Никакого вау-эффекта от его катания сейчас не будет, юниоры интереснее. Он это понимает прекрасно.
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Спорт_в_массы
что значит "стОит". он же не вещь. какое ещё "безумное количество людей пойдет"? откуда такая статистика? Бетина зря порет всё, что в голову приходит, имхо)
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Евгения Гринева
К сожалению, мы не может проверить сколько стоит Плющенко, потому что все его шоу проводятся на сумасшедшие гранты, плюс аншлаги обеспечиваются во многом бюджетниками
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ftv0101
Я даже не представляю что в шоу должен показать Плющенко за 10 млн. Может 10 млн бедуинских?😁
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JL JL
Я-бабушка, и, мне даром он не нужен. Помню 13 лет назад как это жеманно вертело бедрами. Меня разве что не стошнило.
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Tanzoli*
Он имеет право хоть сто миллионов себе ставить. Рублей? Да чего угодно! Баллов

Каких баллов, пенсионных? 😄
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Евгения Гринева
Бетина не может не зацепить Аню, хотя уже год прошел 🤡
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Vendetta4111323
Бетина хочет роль третьего лебедя в Плющенко-шоу
Иначе она бы понимала, что весь так называемый ажиотаж он сам и устраивает, эффект голого короля- орут громче всех, какие они великолепные
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Ольга Ольгина
Чего? Стоимость определять по медалям, за которые он уже получил все плюшки. Шапито. Вот нет слов от такой наглости.
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Perfeksionistka
Ценник может какой угодно вывешивать.. только к его ценности как участника этого мероприятия он не имеет никакого отношения..
Я бы его выступлением воспользовалась, чтобы сходить в туалет..
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Е...С
Плющенко - это величина. А ведь никого не смущают многомиллионные гонорары за выступления в шоу фигуристов, которые на пару лет во взрослых задержались.
+8
-7
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sabina_katarina
Бабушки вполне могут посмотреть Плющенко в его шоу за тыщу рублей. Именно столько его катание сейчас и стоит. 🤑
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Ir_rish
СтОит он ровно столько, сколько за него готовы заплатить. А ценник и правда имеет право вывешивать любой- мало ли что еще на стене висит.
+12
-1
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