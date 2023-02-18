Попова о том, что Плющенко запросил 10 млн за участие в турнире шоу-программ: «Нормальный ценник, определенно он столько стоит. Имеет право ставить хоть 100 млн»

Экс-фигуристка, хореограф высказалась о том, что запросил гонорар в размере 10 млн рублей за выступление на турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18 марта в Москве. Участвовать могут как бывшие, так и действующие фигуристы.

«Нормальный ценник. Определенно он столько стоит, да. Давайте просто посчитаем медали и сколько лет он был в спорте. Ажиотаж, который Евгений создает вокруг себя в любом месте, где появляется.

Для Первого канала это очень хорошо – безумное количество людей пойдет смотреть, как катается Плющенко. Немногие из моих соседей по дому знают, кто такая Аня Щербакова.

Но бабушки помнят еще те времена. Эта фраза часто звучала на катках: «Я хочу быть, как Плющенко».

Он же не вымогает эти 10 миллионов ни у кого. Если вы хотите, чтобы я выступил, отложил свои дела, потерял пару тренировок с детьми, то давайте я выйду.

Он имеет право хоть сто миллионов себе ставить. Рублей? Да чего угодно! Баллов», – сказала Попова со смехом.

Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»