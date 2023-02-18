Артем Грицаенко: «Четверные в парном катании – это очень травмоопасно, можно вылететь на полсезона. И по баллам это того не стоит, слишком большие риски»

Российские фигуристы и Артем Грицаенко, выступающие в паре, поделились мнением об элементах ультра-си в парном катании.

– В одиночном катании Лиза пробовала на тренировках четверные прыжки, как вы думаете, возможны ли четверные элементы в вашей паре в будущем?

Грицаенко: Представьте, если одиночник выйдет мирового уровня и будет весить 80 килограммов, какой четверной он прыгнет? Если только один в начале программы и уйдет. Какой мне четверной, я сломаюсь.

– А именно парные ультра-си?

Грицаенко: По поводу четверных в парном катании – это очень травмоопасно, можно вылететь на полсезона, а то и больше. И по баллам это того не стоит. Слишком большие риски.

– Тем не менее пары Москвиной в первой половине сезона пробовали ультра-си в поиске усложнений и мотивации на сезон.

Осокина: Риски действительно слишком большие, может быть, когда-то попробуем подкрут. Он хорошо получается. Но выбросы – точно нет. Это очень рискованно и того не стоит, правда.

Грицаенко: Подкрут больше контролируется, скорее, его можно сделать, поскольку всё зависит от партнёра. А партнёры у нас натренированные, опытные, стабильные.

Осокина: Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, ха-ха.