Артем Грицаенко: «С уровнем российского фигурного катания рассматривать зарубежные пары как соперников – это просто смешно»

Фигурист Артем Грицаенко, выступающий в парном катании с , сравнил уровень российских и зарубежных спортивных пар.

Осокина и Грицаенко стали бронзовыми призерами первенства России среди юниоров.

– Дмитрий Козловский и Александр Галлямов достаточно однозначно высказались об уровне мирового парного катания без россиян – не следили за чемпионатом Европы, поскольку слишком большая разница в мастерстве. Согласны ли вы с этим и следили ли вы за выступлениями пар на мировой арене в этом сезоне?

– Нет, может, какие-то интересные моменты были… Но рассматривать зарубежные пары как соперников – это смешно. С уровнем российского фигурного катания это просто смешно.

Да, там есть русские ребята, которые выступают за другие страны, они правда могут показать хороший уровень. Хочется увидеть их вживую, там соревноваться, видеть, кто-что-где, – сказал Грицаенко.