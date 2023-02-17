Валентина Тюкова об отстранении российских спортсменов: «После всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение»

Теги сборная России Политика Валентина Тюкова Матч ТВ Фигурное катание

Заслуженный тренер России Валентина Тюкова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

— Виноватых внутри России я не вижу. Ладно, на Олимпиаде в Пекине мы прошли под белым флагом, но когда наших паралимпийцев не пустили на Игры — это за гранью допустимого. Америка и Европа всегда рассказывают, как им важны права всех людей, а тут нас они, считайте, похоронили.

Я считаю, что Россию просто предали. Мы выиграли войну, освободили стольких людей от издевательств. Мы часто бывали на соревнованиях в той же Польше, посещали самые скорбные места и видели своими глазами, что там происходило. И ребята наши видели. И после всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение.

— Сейчас, на ваш взгляд, стоит соглашаться на участие в соревнованиях в нейтральном статусе?

— Очень тяжелый вопрос. Ребятам надо выступать, потому что спортивный век очень быстро проходит. Поэтому выступать надо, но при этом необходимо активно добиваться возвращения полноценного статуса.

— В этой ситуации перед многими спортсменами встает вопрос смены гражданства. Как вы бы восприняли, если бы ваш ученик сейчас принял такое решение?

— Слава богу, мне о таких случаях в моей группе неизвестно. Если я узнаю, то, конечно, буду отговаривать. Нам самим с мужем предлагали работать в Японии, но мы как приехали в Пермь в 1985 году, так ни разу даже не думали о переезде. Было много возможностей остаться за границей, но Россия — это наша земля, и мы стараемся доносить это и спортсменам, и детям. Каждый имеет право выбора, но лично я против такой практики, – сказала Тюкова. 

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22 комментария

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tancha.20
Читаю тут коменты, и не могу понять чем верность антисоветскому, антинародному режиму отличается от любви к Родине и Народу?
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Allbee
Ответ ksn 1979
Силы то есть, чтобы собрать долги?
Дорогу осилит идущий
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Ирина Чернявская
Странная женщина. Хочет жить в своем доме, на своей земле в России. Но ей пофиг, что Россия своими действиями заставила миллионы людей покинуть свои дома на Украине, оставить бизнес.
+4
-1
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Allbee
Ответ tyuiop tyuiop
Господи, что в голове у этих людей развязали совместно с Гитлером самую страшную войну ради раздела Польши, потом сунулись в Финляндию, но там получили по зубам и затаились а после ВОВ дестабилизировать ситуацию во всем мире. куба, Корея, Африка. почти во всех странах европы вспоминают, отметились и в Чехии, и Венгрии собирались и братушка югославов захватить но слава богу создали блок НАТО
Ради Польши? Это ради Польши получается рвались так к советским нефтехранилищам на Кавказе? Это ж что должно быть в голове , чтоб сказать, что польские vzdrechki кому-то нужны были на заре начала глобального передела мировых ресурсов
+1
-1
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ksn 1979
Ответ Allbee
И за себя и за того брата долги оплачены с лихвой. Пора собирать назад с должников.
Силы то есть, чтобы собрать долги?
0
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Allbee
Ответ Сергей Южин
Войну выиграла не Россия, а Советский Союз, том числе и Украина. Но без помощи США это было бы невозможно!
Помощь США оплачена золотом и жизнями наших людей. Также США долго думали кому помочь и помогли тем, кто уже и без них побеждал, и кстати, победил бы. Уж поверьте, оттоптаться на коммунистах им было бы значительно более приятным процессом, но карта легла иначе , пришлось терпеть
+3
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Anna Stefan
Спасибо. Есть приличные люди, оказывается, в стране. А не только "патриоты" за гос. гранты рудковские.
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Allbee
Ответ Tzaichiha
А Советский Союз создан на базе Российской империи, потом правопреемником СССР стала Россия, которая и выплатила все его долги.
И за себя и за того брата долги оплачены с лихвой. Пора собирать назад с должников.
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Tzaichiha
Ответ maripous
Войну выиграл Советский Союз. Советский народ был народом победителем,а армией-победительницей- советская армия. В этом то всё и дело. После распада Союза ничего этого не стало. И России теперь приходится вновь доказывать право на своё место под солнцем. Мы ещё хорошо продержались- 30 лет.
А Советский Союз создан на базе Российской империи, потом правопреемником СССР стала Россия, которая и выплатила все его долги.
+2
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Tzaichiha
Чтобы все об этом забыли и сносят памятники, и искажают истину в учебниках истории.
0
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maripous
Войну выиграл Советский Союз. Советский народ был народом победителем,а армией-победительницей- советская армия. В этом то всё и дело.
После распада Союза ничего этого не стало. И России теперь приходится вновь доказывать право на своё место под солнцем. Мы ещё хорошо продержались- 30 лет.
+5
-1
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87mores
Ответ Сергей Южин
Войну выиграла не Россия, а Советский Союз, том числе и Украина. Но без помощи США это было бы невозможно!
Самая главная помощь была от Австралии, вот она под Сталинградом рядом стояла!!!
+1
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87mores
Два коммента подтерли… На спортсе тирания? Спасибо, что не забанили ещё 👍👍👍
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Сергей Южин
Войну выиграла не Россия, а Советский Союз, том числе и Украина. Но без помощи США это было бы невозможно!
+16
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Vladimir Rybakoff
Объясните, пожалуйста, женщине, что именно сейчас в мире происходит....к какой стране применим термин "страна-террорист"
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Адриана
"Паралимпийцев не пустили", а почему?
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Павел Светлов
Ответ tyuiop tyuiop
Господи, что в голове у этих людей развязали совместно с Гитлером самую страшную войну ради раздела Польши, потом сунулись в Финляндию, но там получили по зубам и затаились а после ВОВ дестабилизировать ситуацию во всем мире. куба, Корея, Африка. почти во всех странах европы вспоминают, отметились и в Чехии, и Венгрии собирались и братушка югославов захватить но слава богу создали блок НАТО
"Вот тебе, приятель, и Прага, вот тебе, дружок, и Варшава. Вот и посмеемся простуженно, а о чём смеяться -- не важно, если по ночам очень скучно, а по вечерам очень страшно"(с)
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D1sant
Ответ tyuiop tyuiop
Господи, что в голове у этих людей развязали совместно с Гитлером самую страшную войну ради раздела Польши, потом сунулись в Финляндию, но там получили по зубам и затаились а после ВОВ дестабилизировать ситуацию во всем мире. куба, Корея, Африка. почти во всех странах европы вспоминают, отметились и в Чехии, и Венгрии собирались и братушка югославов захватить но слава богу создали блок НАТО
Ты больной совсем? Кто совместно с Гитлером войну развязал? Ты историю изучал вообще или начитался каналов в телеграмме? Вообще таким людям как вы наверное сразу в президенты надо, сразу «порядок» в стране наведёте.
+3
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tyuiop tyuiop
Господи, что в голове у этих людей
развязали совместно с Гитлером самую страшную войну ради раздела Польши, потом сунулись в Финляндию, но там получили по зубам и затаились
а после ВОВ дестабилизировать ситуацию во всем мире. куба, Корея, Африка.
почти во всех странах европы вспоминают, отметились и в Чехии, и Венгрии
собирались и братушка югославов захватить но слава богу создали блок НАТО
+19
-11
+8
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Красный чай
Это не нынешняя власть остановила гитлю и не ей прикрываться этим.
+17
-3
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Iuasamotu
Россия разве воевала во Второй мировой войне, что Тюкова так усердно попрекает соседей? Скорее наоборот, под трёхколорными флагами воевали власовцы, пособники фашистов
+2
-5
-3
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KMR
Развязала войну с братским народом и перечеркнула всё
+7
-7
0
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