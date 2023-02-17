Валентина Тюкова об отстранении российских спортсменов: «После всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение»

Заслуженный тренер России Валентина Тюкова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Виноватых внутри России я не вижу. Ладно, на Олимпиаде в Пекине мы прошли под белым флагом, но когда наших паралимпийцев не пустили на Игры — это за гранью допустимого. Америка и Европа всегда рассказывают, как им важны права всех людей, а тут нас они, считайте, похоронили.

Я считаю, что Россию просто предали. Мы выиграли войну, освободили стольких людей от издевательств. Мы часто бывали на соревнованиях в той же Польше, посещали самые скорбные места и видели своими глазами, что там происходило. И ребята наши видели. И после всего, что Россия сделала для мира, к нам такое отношение.

— Сейчас, на ваш взгляд, стоит соглашаться на участие в соревнованиях в нейтральном статусе?

— Очень тяжелый вопрос. Ребятам надо выступать, потому что спортивный век очень быстро проходит. Поэтому выступать надо, но при этом необходимо активно добиваться возвращения полноценного статуса.

— В этой ситуации перед многими спортсменами встает вопрос смены гражданства. Как вы бы восприняли, если бы ваш ученик сейчас принял такое решение?

— Слава богу, мне о таких случаях в моей группе неизвестно. Если я узнаю, то, конечно, буду отговаривать. Нам самим с мужем предлагали работать в Японии, но мы как приехали в Пермь в 1985 году, так ни разу даже не думали о переезде. Было много возможностей остаться за границей, но Россия — это наша земля, и мы стараемся доносить это и спортсменам, и детям. Каждый имеет право выбора, но лично я против такой практики, – сказала Тюкова.