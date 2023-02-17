Трусова об Олимпиаде-2022: «Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков. Но моя мечта в тот день не сбылась»
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост, посвященный Олимпийским играм в Пекине, где она завоевала серебро.
«Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четвертных прыжков в одной программе (орфография сохранена – Sports.ru). И установила 11 олимпийских рекордов!
Но к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась!💔
Искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались!» – написала Трусова.
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Помогите, плз.
Вот уверена прям, Янка эти перлы добавляла)