Трусова об Олимпиаде-2022: «Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков. Но моя мечта в тот день не сбылась»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост, посвященный Олимпийским играм в Пекине, где она завоевала серебро. 

«Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четвертных прыжков в одной программе (орфография сохранена – Sports.ru). И установила 11 олимпийских рекордов!

Но к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась!💔

Искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались!» – написала Трусова. 

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Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

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172 комментария

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Noname No
Ответ Elenstvo
так выиграла же произвольную! Кто виноват, что назло всем завалила короткую?
Саша просто написала пост, с чего у вас так подгорает?))
Однако так быстро все прибежали, реально на зп сидите?))
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Maecenas
Ответ Noname No
И Саша счастлива! И это не даёт хейтерам покоя. Вон даже вместо радости за свою девочку прибежали сюда.
к сожалению, спортс не удосужился выложить ни одного поста с чемпионкой в годовщину победы, зато пост Трусовой практически сразу сюда принесли. А ещё говорят, что здесь некий Стас всем заправляет.
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Noname No
Ответ Fellina
А что сейчас включили вы?
Я так поняла вам включать нечего? Понятно
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alexnew
Ответ Katerina Sunny
Мог быть и другой итог: и 5 квадов бы не прыгала и без золота бы осталась. Про Валиеву в начале сезона никто не мог предположить.
Ну, а кто сказал, что должно было быть непременно золото? Наиболее вероятным исходом была бронза. Любой результат ниже - провал, любой результат выше - успех. Но, видимо, так только для тех, кто исходит из реального расклада сил...
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Сольвейг
Ответ Noname No
Хейтеры охренели вкрай. Было 2 кривых квада якобы у Саши, потом стало 3, а теперь и все 5 кривые? И ведь кто-то эту чушь лайкает
Да кто лайкает, сотрудники одной фирмы. Наёмные работники. А Саша взорвала тогда весь мир, а беднягу с двумя недофлипами жаль, вся слава досталась другой.
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Elenstvo
так выиграла же произвольную! Кто виноват, что назло всем завалила короткую?
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Noname No
Ответ vanessa2021
Ух ты, уже 140 комментов)))
Любят Сашу))) или боятся её популярности
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As per
Ответ Екатерина Субботина
Согласно, что программы не было, было супер музыкальное сопровождение, которое скрывало отлично разбег- прыжок Саши, но надо отдать должное рекорд исторический, сильный в плане технической составляющей, поэтому есть чем гордиться, но очень грязный по исполнению
Это с каких это пор степ и тройка - это прям "очень грязный" по исполнению?
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Noname No
Ответ Лакс
Кто-то за 12 месяцев насчитал целых 11 олирекордов - я не смог и одного насчитать.(( Помогите, плз.
А потому что видимо нет рук и мозгов, чтобы ими додуматься загуглить и узнать о чём речь
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EuhenioV
Ответ Mary Ion
Никак Сашу не отпустит. К психологу надо сходить. С Медведевой поговорить. Нельзя эту обиду в себе хранить. Надо дальше идти
Эта психологическая травма уже на всю жизнь.Учитывая отношение Саши к добрым советам и рекомендациям даже профессионалов,ситуация безнадёжна.
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Noname No
Прокат был действительно легендарный. Вон вой уже целый год не утихает)) ведь посмела круто откатать
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Katerina Sunny
Ответ alexnew
Все ошибаются... Не все учатся на своих ошибках... Хотя бы своих.
Мог быть и другой итог: и 5 квадов бы не прыгала и без золота бы осталась. Про Валиеву в начале сезона никто не мог предположить.
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Лакс
Кто-то за 12 месяцев насчитал целых 11 олирекордов - я не смог и одного насчитать.((
Помогите, плз.
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Элла Бурс
11 олимпийских рекордов)))
Вот уверена прям, Янка эти перлы добавляла)
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Noname No
Ответ EuhenioV
Ясно что Папе Стасу.Роснано тоже он разворовал и 1,5 миллиона комплектов военной аммуниции со складов МО тоже он.
А можно сейчас пойти и загуглить выручку компании папы, которая за тот год нехило так подскочила. Ещё бы отчёты посмотреть откуда деньги накапали
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pele_kan
Ответ Noname No
Отстаньте от девушки. Она просто написала пост в инсте, а у всех уже горит
горит у вас, судя по комментам)
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uyuonka
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Очевидно, победить Анну Щербакову на главном старте. Ибо "ненавижу ее, ненавижу ее" ...
не говорила она так
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феечка
Ответ Активист
Комментарий удален пользователем
От борта к борту каталась как раз таки Саша
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Artemon1302
Ответ Евгения Гринева
"Ее поведение было таким же плохим, как и выступление" Адам Риппон
Ну так Щербакова даже такое «плохое» никогда в жизни не исполнит
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Свет19
Ответ Лакс
не перетрудились? Легче гораздо перечислить взрослые титулы. И лучше назвали бы за Сашу эти 11 олирекордов, а то я в непонятках потому что олирекорды в короткой и произвольной у Валиевой, а в сумме у Щербаковой. И первые квады на ОИ исполнила Валиева. Ну и почему то бесты Саши сильно отстают от мировых рекордов.
Неа, копировать, вставить. Ничего сложного, всё давно посчитано за меня :))))
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Noname No
Ответ pele_kan
надо было чисто исполнять
Отстаньте от девушки. Она просто написала пост в инсте, а у всех уже горит
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Екатерина Субботина
Ответ Лека-Лека
Прокат был грязный и смазанный, программы не было. Так что гордиться Трусовой нечем.
Согласно, что программы не было, было супер музыкальное сопровождение, которое скрывало отлично разбег- прыжок Саши, но надо отдать должное рекорд исторический, сильный в плане технической составляющей, поэтому есть чем гордиться, но очень грязный по исполнению
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As per
Ответ pele_kan
надо было чисто исполнять
Да, у Анны было много ошибок, недокруты и рёбра на зубцовых.
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Анастасия98.98
Спортс, прошел ровно год с того момента, как Аня Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Не хотите посвятить этому хоть один маленький пост?
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