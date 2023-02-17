Трусова об Олимпиаде-2022: «Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков. Но моя мечта в тот день не сбылась»

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост, посвященный Олимпийским играм в Пекине, где она завоевала серебро.

«Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четвертных прыжков в одной программе (орфография сохранена – Sports.ru). И установила 11 олимпийских рекордов!

Но к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась!💔

Искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались!» – написала Трусова.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото