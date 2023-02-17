Плющенко пожелал здоровья Костомарову: «Рома – мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления победителю Олимпиады-2006 Роману Костомарову.
В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.
«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома – действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» – сказал Плющенко.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
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