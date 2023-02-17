Плющенко пожелал здоровья Костомарову: «Рома – мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники»

Теги Евгений Плющенко Роман Костомаров сборная России Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления победителю Олимпиады-2006 Роману Костомарову.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома – действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» – сказал Плющенко.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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10 комментариев

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Loliloo
Ответ garovatat
Ну да, Плющ. не хочу спекулировать на этой теме, но не могу не спекулировать, так?
Пожалуйста, отстаньте от нашего двукратного ОЧ. Имейте совесть, вы же женщина. Я понимаю, когда его хейтят неудачники типа этерга. Но как может женщина так ненавидеть?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Пишут, что у Костомарова отказали легкие...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
karinka160552@mail.ru
Ответ Inka90
Хоть на это ума хватило
Хватит гнобить Плющенко, по крайней мере хоть не кривит душой, говорит, что думает.
+6
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+5
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karinka160552@mail.ru
Ответ Iuasamotu
Вышел из клиники, звучит некорректно.
Честно ответил, молодец Евгений
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inka90
Хоть на это ума хватило
+1
-1
0
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SALMON
Ответ garovatat
Ну да, Плющ. не хочу спекулировать на этой теме, но не могу не спекулировать, так?
Ему позвонили - он ответил
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ну да, Плющ. не хочу спекулировать на этой теме, но не могу не спекулировать, так?
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fellina
Ответ Лена Самойлова
как же надо было сказать? Жду когда его вынесут из больницы
Как вариант - выпишут из больницы
+11
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лена Самойлова
Ответ Iuasamotu
Вышел из клиники, звучит некорректно.
как же надо было сказать? Жду когда его вынесут из больницы
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Вышел из клиники, звучит некорректно.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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