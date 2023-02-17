Плющенко пожелал здоровья Костомарову: «Рома – мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления победителю Олимпиады-2006 Роману Костомарову.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома – действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» – сказал Плющенко.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?