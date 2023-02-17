Евгения Медведева: «У меня пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития.

Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно.

Они маленькие, прикольные, подбегали обниматься. Очень живое общение. Надеюсь, им понравилось», – сказала Медведева.

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5 комментариев

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Sat397
Фигуристки на шоу во время чеса зарабатывают не меньшие деньги, чем тренеры. А работа тренера требует много нервов, и времени, поэтому вряд ли они согласятся на такое. Быть тренером, это не про деньги - это призвание. Для этого нужно быть педагогом от бога. Единицы станут тренерами, только у кого есть стержень, лидерские качества, и для которых деньги не главное.
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RS97
Ответ Утренняя Аврора
Да и то верно. Работа тренера ( хорошего), это сутки на льду. Не отпускает даже дома. Куда лучше с микрофоном носиться или , на крайняк, журнал Максим есть.
Это вы про Алину?)
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Оксана
Иногда лучше промолчать, за умного сойдёшь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mold-cel
откопали стюардессу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Да и то верно. Работа тренера ( хорошего), это сутки на льду. Не отпускает даже дома. Куда лучше с микрофоном носиться или , на крайняк, журнал Максим есть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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