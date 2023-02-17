Евгения Медведева: «У меня пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития.

Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно.

Они маленькие, прикольные, подбегали обниматься. Очень живое общение. Надеюсь, им понравилось», – сказала Медведева.

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