Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы можем спеть дуэтом на каком-нибудь суперспортивном мероприятии»

Теги женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Молодец девчонка, развлекается! Не катаюсь на коньках, поэтому не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы, конечно, можем на каком-нибудь суперспортивном мероприятии спеть дуэтом. Почему бы и нет!» – сказал Григорьев-Апполонов.

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4 комментария

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Natalia Bagaeva
Сначала на хвосте Алины сидели маленькие пушистые *зубастики *ФК, не успевших по факту отхватить свое, теперь за ее счет на плаву пытаются остаться всякого рода пивуны) 🤣 сильна Алина! 💪
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Басанг Басангов
Знаменитый спортсмен Андрей Григорьев Аполоннов, давайте уж мнение каждого на спортивном сайте публиковать, что Джиган думает? Пенкин? Бузова?
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dashaofmyiceiceicebaby333
о а на это я бы тоже посмотрела))) У них много хитов, песенки душевные
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+2
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Анна Лисина
Хоспади, все фотки и вышедшие в тираж решили пропиариться на Алине.
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-2
-2
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