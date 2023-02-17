Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы можем спеть дуэтом на каком-нибудь суперспортивном мероприятии»

Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки .

14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Молодец девчонка, развлекается! Не катаюсь на коньках, поэтому не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы, конечно, можем на каком-нибудь суперспортивном мероприятии спеть дуэтом. Почему бы и нет!» – сказал Григорьев-Апполонов.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму