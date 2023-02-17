Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы можем спеть дуэтом на каком-нибудь суперспортивном мероприятии»
Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился мнением о вокальном номере с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
14 февраля фигуристка спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
«Молодец девчонка, развлекается! Не катаюсь на коньках, поэтому не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но мы, конечно, можем на каком-нибудь суперспортивном мероприятии спеть дуэтом. Почему бы и нет!» – сказал Григорьев-Апполонов.
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