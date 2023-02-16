Врач Проценко о лечении Костомарова: «Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек.

Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно.

Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – рассказал Проценко.

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3 комментария

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Даша Лавренова
Жёлтая пресса своими выбросами вынудила супругу и лечащего врача дать официальные комментарии. Спасибо им за это. Если бы не шумиха, наверное не пришлось бы столько информации озвучивать
+1
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garovatat
Полиогранная недостаточность... это очень и очень плохо, это почти всегда необратимо.. Боже мой, бедный Роман
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Оскар Муравьев
После месяца на ИВЛ экмо ампутации ничего хорошего быть не пожет
0
-3
-3
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