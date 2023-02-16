Врач Проценко о лечении Костомарова: «Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться»

Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек.

Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно.

Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – рассказал Проценко.