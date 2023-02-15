Александр Энберт: «Был бы рад принять участие в турнире по шоу-программам. Но надо посмотреть, что там будет, какой регламент»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании Александр Энберт заявил, что пока не знает точно, будет ли подавать заявку на турнир по шоу-программам.

– Планируете принять участие в турнире?

– К сожалению, ничего сказать не могу. Вчера было шоу «Влюбленные в фигурное катание», мы с ребятами обсуждали турнир по шоу‑программам, но конкретики никто не знал. Надо посмотреть, что там будет, какой регламент. Был бы рад принять участие.

– Как думаете, в турнире выступит больше действующих или уже завершивших карьеру фигуристов?

– Вопрос интересный. Смотря какой будет регламент. Если места будут распределять судьи – это одно, если фанаты – другое. Надо понимать, ради чего ты там будешь выступать: чтобы выиграть или просто откатать программу. Возможно, это будет шоу с распределением мест.

Также важно, каких спортсменов будут допускать до турнира: абсолютно любых или мастеров спорта. Турнир проходит в первый раз, у меня пока много вопросов, – сказал Энберт.

Турнир по шоу‑программам пройдет 18 марта в Москве.

По итогам предварительного рассмотрения заявок будут приглашены до 20 участников, включая двух запасных. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора.