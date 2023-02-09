Александр Энберт: «Чемпионат Европы без россиян – совсем другой турнир. Только пять пар исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то в последней разминке»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании поделился мнением о том, насколько ослабла конкуренция на международных турнирах без российских фигуристов.

«Наши спортсмены в тонусе, и в физическом, и в эмоциональном. Меня радует, что наши спортсмены придумывают новые программы в парах, четверные выбросы, четверные подкрутки, несмотря на то что они не могут поехать на чемпионаты мира и Европы.

Федерация фигурного катания России организовала много турниров, где спортсмены могут почувствовать борьбу, а в России почувствовать борьбу реально несложно. Если ты попал в тройку на чемпионате России, значит, на Европе вообще переживать не надо и все будет в порядке.

Все прекрасно знают, насколько сильны российские фигуристы, они это своим делом доказали.

Мировое фигурное катание за счет Северной Америки и азиатских стран еще более-менее уровень поддерживает, но в отдельных видах, таких как парное катание, женское одиночное, даже в какой-то мере танцы на льду. Понятно, что конкуренция ослабла раза в два.

Только что прошел чемпионат Европы, это был совсем другой турнир, только пять пар, наверное, исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то они это сделали во время последней разминки и претендовали на медали. Раньше такое могло служить только отбором в произвольную программу.

Это не претензия к спортсменам, так бы поступил любой. И не надо обесценивать их медали, они тоже стараются, и не их вина, что нет российских спортсменов. Они выиграли чемпионат Европы, они и есть чемпионы Европы», – сказал Энберт.