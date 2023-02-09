Александр Энберт: «Чемпионат Европы без россиян – совсем другой турнир. Только пять пар исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то в последней разминке»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Энберт пары ТАСС Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании Александр Энберт поделился мнением о том, насколько ослабла конкуренция на международных турнирах без российских фигуристов.

«Наши спортсмены в тонусе, и в физическом, и в эмоциональном. Меня радует, что наши спортсмены придумывают новые программы в парах, четверные выбросы, четверные подкрутки, несмотря на то что они не могут поехать на чемпионаты мира и Европы. 

Федерация фигурного катания России организовала много турниров, где спортсмены могут почувствовать борьбу, а в России почувствовать борьбу реально несложно. Если ты попал в тройку на чемпионате России, значит, на Европе вообще переживать не надо и все будет в порядке.

Все прекрасно знают, насколько сильны российские фигуристы, они это своим делом доказали.

Мировое фигурное катание за счет Северной Америки и азиатских стран еще более-менее уровень поддерживает, но в отдельных видах, таких как парное катание, женское одиночное, даже в какой-то мере танцы на льду. Понятно, что конкуренция ослабла раза в два.

Только что прошел чемпионат Европы, это был совсем другой турнир, только пять пар, наверное, исполнили контент, который мы привыкли видеть, и то они это сделали во время последней разминки и претендовали на медали. Раньше такое могло служить только отбором в произвольную программу.

Это не претензия к спортсменам, так бы поступил любой. И не надо обесценивать их медали, они тоже стараются, и не их вина, что нет российских спортсменов. Они выиграли чемпионат Европы, они и есть чемпионы Европы», – сказал Энберт.

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3 комментария

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Anna Stefan
Ответ Iuasamotu
Чемпионат Европы без россиян , это чемпионат, а не шоу в одни ворота.
Именно так. Чемпионат водокачки, на котором топовым российским фигуристам делать нечего (кроме разве что танцоров), потому что действительно получается шоу в одни ворота из-за отсутствия достойных соперников - ибо все такие соперники остаются дома))
+2
-1
+1
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JL JL
Нет, нет, это все местные зксперты уже тысячу раз декларировали. Зачем, вам, Знберт, это долбить в тысячу первый раз?
Вы лучше скажите, а, почему, собственно, россияне не участвовали в ЧЕ?
+1
-2
-1
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Iuasamotu
Чемпионат Европы без россиян , это чемпионат, а не шоу в одни ворота.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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