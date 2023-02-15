Косторная и Куница не будут участвовать в турнире шоу-программ
Спортивная пара Алена Косторная – Георгий Куница не планирует принимать участие в турнире по шоу-программам.
Об этом сообщила Косторная.
«Нет, заявку на турнир подавать не планируем. Сейчас мы заняты постановкой новых программ, накатываем элементы», – сказала фигуристка.
Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве.
Алена Косторная: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»
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