Косторная и Куница не будут участвовать в турнире шоу-программ

Спортивная пара Алена Косторная – не планирует принимать участие в турнире по шоу-программам.

Об этом сообщила Косторная.

«Нет, заявку на турнир подавать не планируем. Сейчас мы заняты постановкой новых программ, накатываем элементы», – сказала фигуристка.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве.

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