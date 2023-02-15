Косторная и Куница не будут участвовать в турнире шоу-программ

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Спортивная пара Алена КосторнаяГеоргий Куница не планирует принимать участие в турнире по шоу-программам. 

Об этом сообщила Косторная. 

«Нет, заявку на турнир подавать не планируем. Сейчас мы заняты постановкой новых программ, накатываем элементы», – сказала фигуристка. 

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. 

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12 комментариев

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Ayla
Ответ Этери горячая
Алёна не будет соревноваться, она просто хочет кататься в шоу весной и летом. Она пенсионерка, как Трусова и Щ.
Каждому приглашенному участнику будет выплачен гонорар в размере 250 тысяч рублей - это явно больше, чем все их шоу с Куницей
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Veronika spuria
Правильное решение, если заявляться, то с хорошо подготовленным номером, а не как вчера на шоу некоторые наши одиночницы с сырыми программами, которые и не запоминаются .
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Ayla
Здесь что-то странное
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Black&White
Косторной нужно самой участвовать! Жаль
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Katerina Sunny
Ответ Александр Шульгин
ну и моя могла бы и одна податься
Если есть планы поработать в паре, хотя бы для шоу, то подготовка отнимет много времени.
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Ayla
Ответ Этери горячая
Алёна не будет соревноваться, она просто хочет кататься в шоу весной и летом. Она пенсионерка, как Трусова и Щ.
так это и есть шоу, на мой взгляд с учетом того, что ее вообще не было нигде на московских шоу, у нее негласный бан какой-то
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Утренняя Аврора
Сосредоточены на подготовке к большим соревнованиям? Или просто любовь и все по барабану? Хорошо бы первый вариант.
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Этери горячая
Алёна не будет соревноваться, она просто хочет кататься в шоу весной и летом. Она пенсионерка, как Трусова и Щ.
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Маргарита В Сафронова
Очень жаль. Косторная идеальна для таких турниров.
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Александр Шульгин
ну и моя могла бы и одна податься
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Пахра
Правильное решение, сначала надо приобрести достойный уровень парного катания, работы много, а время ой как быстро летит, а уже потом нести свои достижения в массы. Очень буду ждать в следующем сезоне программ Аленки с Георгием
+4
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Анастасия Платонова
Жаль..
Помнится Алёна про трио с девочками говорила...
Значит не судьба...
Надеемся увидеть в паре с Гошей с новыми программами на соревнованиях в следующем сезоне
+5
-2
+3
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