«Побеждать никогда не скучно. Не скучно было, когда Медведева выигрывала три сезона подряд, когда Загитова и Валиева побеждали?» Энберт о Кубке Первого канала

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился впечатлениями о Кубке Первого канала, проходившем 21-22 января в Москве.

– Кубок Первого канала показывает, что у нас прекрасный уровень фигурного катания и сильные спортсмены. Для меня было интересным противостояние Загитовой, чья команда уже дважды победила на турнире, и Валиевой, которая выступила новым лидером команды синих. Было любопытно, как Камила в первый для себя год будет бороться с опытной Алиной.

– Не скучно, когда турнир три раза подряд выигрывает одна команда?

– Алина уже ответила на этот вопрос на пресс-конференции. Оставим ребятам возможность комментировать. Я тоже думаю, что побеждать никогда не скучно. Мы катаемся ради побед.

Не скучно было, когда Евгения Медведева выигрывала все турниры три сезона подряд, когда Алина Загитова побеждала, когда Камила Валиева становилась первой на всех соревнованиях? Наши девочки на каждом турнире завоевывали медали, наши пары на чемпионате Европы постоянно побеждают. Мне не скучно, я такое люблю, – сказал Энберт.

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