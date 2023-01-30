«Побеждать никогда не скучно. Не скучно было, когда Медведева выигрывала три сезона подряд, когда Загитова и Валиева побеждали?» Энберт о Кубке Первого канала

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Энберт пары Евгения Медведева Алина Загитова Камила Валиева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт поделился впечатлениями о Кубке Первого канала, проходившем 21-22 января в Москве.

– Кубок Первого канала показывает, что у нас прекрасный уровень фигурного катания и сильные спортсмены. Для меня было интересным противостояние Загитовой, чья команда уже дважды победила на турнире, и Валиевой, которая выступила новым лидером команды синих. Было любопытно, как Камила в первый для себя год будет бороться с опытной Алиной.

– Не скучно, когда турнир три раза подряд выигрывает одна команда? 

– Алина уже ответила на этот вопрос на пресс-конференции. Оставим ребятам возможность комментировать. Я тоже думаю, что побеждать никогда не скучно. Мы катаемся ради побед.

Не скучно было, когда Евгения Медведева выигрывала все турниры три сезона подряд, когда Алина Загитова побеждала, когда Камила Валиева становилась первой на всех соревнованиях? Наши девочки на каждом турнире завоевывали медали, наши пары на чемпионате Европы постоянно побеждают. Мне не скучно, я такое люблю, – сказал Энберт.

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7 комментариев

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Rums67
Рано ещё Энберту всех и вся комментировать. Пора и честь знать.
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Оскар Муравьев
Да сколько можно сравнивать заги и мед не надоело.. Если уж так брать у Медведевой больше медалей в тот плей-офф.. Да золото заги круто но по сути мед выиграла все по 2 раза в отличии от заги
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Rums67
1.Не надо преувеличивать.
У Жени была 2 сезона (не три) побед, пока не появилась "бомба" Алина Загитова.
2. У нас КПК. Уже 3 сезон.
Капитан " Красной машины" Алина.
"Красная машина " 3 победы. Признак постоянства.
+11
-6
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Маргарита В Сафронова
Кайфовать можно только от победы. Машинисты были заряжены на победу, стремились к ней, боролись за своих. Красивая, яркая победа! Капитан огонь!
+9
-5
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Olga.t
КПК прошёл, по горячим следам все всё обсудили.
Зачем раскручивать опять эту тему? Только для того, чтобы заполнить пустоту?
+9
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Лека-Лека
Скучно когда наши спортсмены не участвуют в международных турнирах, а медали и титулы достаются другим по остаточному принципу.
А побеждать - это здорово. На то он и спорт - побеждает сильнейший.
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ЮИ
Александр записался в штатные комментаторы всего подряд.
+9
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