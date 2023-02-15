Ковтун о турнире по шоу-программам: «У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно»
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сообщил, что не сможет выступить на турнире по шоу‑программам.
Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Заявку на участие могут подать как бывшие, так и действующие фигуристы.
«У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно.
Но следить за турниром по шоу‑программам буду обязательно. Очень интересно посмотреть, как это выглядит», – сказал Ковтун.
Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта
Я слышала, он вроде как тренером собирался работать.