Ковтун о турнире по шоу-программам: «У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сообщил, что не сможет выступить на турнире по шоу‑программам.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Заявку на участие могут подать как бывшие, так и действующие фигуристы.

«У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно.

Но следить за турниром по шоу‑программам буду обязательно. Очень интересно посмотреть, как это выглядит», – сказал Ковтун.

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта