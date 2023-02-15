Ковтун о турнире по шоу-программам: «У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно»

Теги сборная России мужское катание Максим Ковтун Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун сообщил, что не сможет выступить на турнире по шоу‑программам. 

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Заявку на участие могут подать как бывшие, так и действующие фигуристы.

«У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно.

Но следить за турниром по шоу‑программам буду обязательно. Очень интересно посмотреть, как это выглядит», – сказал Ковтун. 

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. Список участников станет известен 1 марта

1 комментарий

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Kareglazaya
Интересно, чем сейчас Ковтун занимается? Давно его видно не было.
Я слышала, он вроде как тренером собирался работать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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