Жилина о «бабочке» на акселе: «Поторопилась, нужно было докатить дугу, а потом только прыгать. С волнением не связано»

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми.

Спортсменка сделала «бабочку» на тройной акселе.

«Я немного поторопилась, нужно было докатить дугу на левой ноге, а потом только прыгать. Это связано точно не с волнением, я пока еще не знаю с чем, буду анализировать.

Шумиха вокруг не мешала, я хотела показать свои программы. Мы очень много работали, хотелось бы, конечно, прыгнуть тройной аксель с тройным тулупом.

Сразу поняла, что надо делать лутц-тулуп, чтобы не терять баллы лишние. Отрабатываем ли запасные варианты на тренировках? Нет, мы вообще не катаем с лутц-тулупом. Уже очень давно не катала.

Как отреагировал Евгений Викторович (Плющенко)? Я на него посмотрела в процессе, он просто смотрел на прокат. Был запланирован тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер в конце.

На что ориентировались, когда брали «Лебединое озеро»? Мне нравится московский балет. Катаю лебедя уже в третий раз, третья программа у меня. В шесть лет у меня был черный лебедь, потом в девять — белый лебедь, а сейчас все вместе — белый и черный», – сказала Жилина.