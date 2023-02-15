Жилина о «бабочке» на акселе: «Поторопилась, нужно было докатить дугу, а потом только прыгать. С волнением не связано»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми. 

Спортсменка сделала «бабочку» на тройной акселе. 

«Я немного поторопилась, нужно было докатить дугу на левой ноге, а потом только прыгать. Это связано точно не с волнением, я пока еще не знаю с чем, буду анализировать.

Шумиха вокруг не мешала, я хотела показать свои программы. Мы очень много работали, хотелось бы, конечно, прыгнуть тройной аксель с тройным тулупом.

Сразу поняла, что надо делать лутц-тулуп, чтобы не терять баллы лишние. Отрабатываем ли запасные варианты на тренировках? Нет, мы вообще не катаем с лутц-тулупом. Уже очень давно не катала.

Как отреагировал Евгений Викторович (Плющенко)? Я на него посмотрела в процессе, он просто смотрел на прокат. Был запланирован тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер в конце.

На что ориентировались, когда брали «Лебединое озеро»? Мне нравится московский балет. Катаю лебедя уже в третий раз, третья программа у меня. В шесть лет у меня был черный лебедь, потом в девять — белый лебедь, а сейчас все вместе — белый и черный», – сказала Жилина.

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9 комментариев

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Е...С
Ответ Спорт_в_массы
как и в предыдущих сезонах у "Ангелов" - в сентябре всех рвут, форма прекрасная, во второй части сезона к важным стартам - все будто разваливаются. оч странно. Ника сегодня вышла уже какая-то зажатая с брошенными руками и отсутствующим лицом, хотя в начале сезона катала Лебедя прекрасно.
Сегодня разваленная Титова четыре трикселя перед прокатом прыгнула. Все нервы, не сумели пока справится. Посмотрим, что будет завтра.
+1
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Спорт_в_массы
как и в предыдущих сезонах у "Ангелов" - в сентябре всех рвут, форма прекрасная, во второй части сезона к важным стартам - все будто разваливаются. оч странно. Ника сегодня вышла уже какая-то зажатая с брошенными руками и отсутствующим лицом, хотя в начале сезона катала Лебедя прекрасно.
+11
-2
+9
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catsanddogs
Она не знает как докатывать дугу? Как раз волнение и сказалось
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Е...С
Даже еще успевает на тренера во время проката посмотреть! Удачи в ПП!
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lenapan
Хороша Жилина. Сильная, харизматичная, как Трусова, артистичная, как Загитова, пластичная, как Валиева. Удачи в произвольной!
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-9
-3
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Irina037
Психолог нужен
+2
0
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Александра Волкова
ну тут скорее умирающий лебедь, буквально в начале именно эта музыкальная композиция
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-4
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Нурсултан Хамзаев
Удачи в ПП. Когда эта если не сейчас побеждать. Если будешь волноваться тут, что будет на международках.
+3
-3
0
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Ir2019
Удачи в ПП!
+7
-2
+5
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