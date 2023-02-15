Титова про ошибку на каскаде: «На тренировках я прыгаю 10 из 10 акселей. Переволновалась немного»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Спорт-Экспресс Софья Титова Фигурное катание

Фигуристка Софья Титова прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми. 

«На тренировках я прыгаю 10 из 10 акселей, в Перми не было ни одной ошибки на тренировках на акселях. И на разминке тоже. Переволновалась немного. Сильно зашла, плечами перекрутила, не смогла прицепить тулуп.

С чем связано волнение? У всех есть волнение, нет спортсменов, у которых его нет. С Евгением Викторовичем (Плющенко) разбирали прокат, в номер приеду, пересмотрю прокат, буду думать. Что он сказал? Секрет.

Я люблю конструктивную критику, а не просто «ты прокатал чисто, но ты плохой». Несправедливо, что сольный аксель нельзя делать в короткой у юниоров? Каскад с тройным акселем сложнее, но до взрослых еще надо дойти. Им облегчают, ха-ха. Понимала, что каскад не засчитают.

Подстегивает ли соперничество с Никой Жилиной? Считаю всех соперниками. Соревнуюсь сама с собой, на других не смотрю. Какой контент будет в произвольной, увидите завтра», — сказала Титова.

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5 комментариев

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Иван Любимов
Ответ Delirium
Они каждый год так перегорают, особенно Ника.
С - стабильность
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Delirium
Ответ Маргарита В Сафронова
Похоже, и Соня, и Ника перегорели. Слишком много было тренировочных трикселей, а на единственный нужный не хватило нервов.
Они каждый год так перегорают, особенно Ника.
+3
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Иван Любимов
Мастерство - это не когда 10 из 10, а когда один раз, но в самый ответственный момент
+7
-3
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Маргарита В Сафронова
Похоже, и Соня, и Ника перегорели. Слишком много было тренировочных трикселей, а на единственный нужный не хватило нервов.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
private dancer
Ох, а нужно на соревнованиях.
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