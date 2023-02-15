Титова про ошибку на каскаде: «На тренировках я прыгаю 10 из 10 акселей. Переволновалась немного»

Фигуристка Софья Титова прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Перми.

«На тренировках я прыгаю 10 из 10 акселей, в Перми не было ни одной ошибки на тренировках на акселях. И на разминке тоже. Переволновалась немного. Сильно зашла, плечами перекрутила, не смогла прицепить тулуп.

С чем связано волнение? У всех есть волнение, нет спортсменов, у которых его нет. С Евгением Викторовичем ( ) разбирали прокат, в номер приеду, пересмотрю прокат, буду думать. Что он сказал? Секрет.

Я люблю конструктивную критику, а не просто «ты прокатал чисто, но ты плохой». Несправедливо, что сольный аксель нельзя делать в короткой у юниоров? Каскад с тройным акселем сложнее, но до взрослых еще надо дойти. Им облегчают, ха-ха. Понимала, что каскад не засчитают.

Подстегивает ли соперничество с Никой Жилиной? Считаю всех соперниками. Соревнуюсь сама с собой, на других не смотрю. Какой контент будет в произвольной, увидите завтра», — сказала Титова.