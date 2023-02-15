Александр Галлямов: «В детстве занимался танцами, и у меня не особо лежала душа к этому. Но к фигурному катанию проснулась настоящая любовь»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о любви к фигурному катанию.

«Что для нас любовь? Фигурное катание — наша работа. Наша семья, которая нас отдала в фигурное катание, которая поддерживает нас во всех направлениях.

Как началась любовь к фигурному катанию? Ещё в детстве. Бывает, что родители приводят детей, и видно, как дети хотят и им не нравится. Допустим, как у меня была ситуация, я сначала занимался танцами в театре эстрады, и у меня не особо лежала душа к этому. Но к фигурному катанию у меня проснулась настоящая любовь», – сказал Галлямов.

«Я могу сказать, что мне фигурное катание полюбилось сразу и я никогда не хотела уходить с тренировок. После того как заканчивалась тренировка, мне хотелось остаться и кататься больше», – отметила Мишина.

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3 комментария

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scorp19
Мальчика отвести на танцы.... а потом и на фигурное катание... ужас какой. Наверное одна мама воспитывала, часто матери одиночки могут так уродовать сыновей.
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galik55
Саша ваш номер зацепил, молодцы ТШ Москвиной. Показательные всегда интересные, и юмор и трогательность. МиГи вам удачи в Питере.
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+1
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Oleandra
Видно, что он малотанцевальный..
0
-4
-4
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