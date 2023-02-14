Галлямов о нейтральном статусе: «Нам своих соревнований пока хватает. Сейчас готовимся к финалу Гран-при»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о возможном возвращении на международные турниры в нейтральном статусе.

«Мы впервые за год на этом шоу )»Влюбленные в фигурное катание» – Sports.ru) встретились всей своей командой с олимпийского турнира. На Олимпийских играх было приятно, мы поностальгировали, вспомнили это время.

Допуск? Нам своих соревнований пока хватает. Сейчас готовимся к финалу Гран-при. Все равно все знают, какую страну представляет спортсмен. Если мы выходим, то все знают, что это русские», – сказал Галлямов.

«Будем ждать решения и не переживаем. Нейтральный статус? Мы будем принимать решение по мере поступления проблем», – отметила Мишина.

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9 комментариев

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Зиля Бадриева
Достойный ответ, не ноет как Кацалапов. Да и номер хороший получился.
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Светлана Сущинина
Очень понравился их номер сегодня!!Мишки- крутышки!!!
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Сейлем Сэйберхеген
Хороший ответ! Строго и поделу. А стартов нам действительно хватает. И уверен будет ещё больше
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lepestok
Ответ Девушка Безимени
флаг тебе в руки
российский)
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-1
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Туц
Молодец Саша что не лезет во все эти рассуждения
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ДИАНА
Мишки классные 🐻🐻🐻❤️❤️❤️
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Девушка Безимени
флаг тебе в руки
+6
-3
+3
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fk_pairs
Классный номер у Мишек получился, прониклась.)
+6
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fk_pairs
"Мы будем принимать решение по мере поступления проблем" - узнаю школу Тамары Николаевны.)
+15
-1
+14
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