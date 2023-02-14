Галлямов о нейтральном статусе: «Нам своих соревнований пока хватает. Сейчас готовимся к финалу Гран-при»

Российские фигуристы и поделились мнением о возможном возвращении на международные турниры в нейтральном статусе.

«Мы впервые за год на этом шоу )»Влюбленные в фигурное катание» – Sports.ru) встретились всей своей командой с олимпийского турнира. На Олимпийских играх было приятно, мы поностальгировали, вспомнили это время.

Допуск? Нам своих соревнований пока хватает. Сейчас готовимся к финалу Гран-при. Все равно все знают, какую страну представляет спортсмен. Если мы выходим, то все знают, что это русские», – сказал Галлямов.

«Будем ждать решения и не переживаем. Нейтральный статус? Мы будем принимать решение по мере поступления проблем», – отметила Мишина.