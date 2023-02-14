Трусова о фотосессии под водой: «Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Особенно когда я первый раз нырнула»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как решилась на фотосессию под водой.

Трусова снялась в роли Русалочки для афиши нового шоу Евгения Плющенко.

«Подводные съемки? Это интересно. У меня было в планах сделать подводную съемку, я откладывала, откладывала и откладывала этот момент, но потом Яна Александровна (Рудковская) сказала, что мы будем сниматься к шоу. Мне, конечно, понравилось.

Но это оказалось намного сложнее, чем я думала. Особенно когда я первый раз нырнула. Когда мне сделали макияж, мне сказали: «Только лицо не трогай». А у меня волосы летели, я думала: «Как?». Это было сложно очень, где-то три часа я снималась для афиши, но мне очень понравился результат», – сказала Трусова.

Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой

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14 комментариев

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Авика
Саша больше всех сегодня понравилась. Программа, платье интересное, и музыка. Хотя это песня не Антона Беляева, он ее только перепел.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Оскар Муравьев
Да сколько можно об этой трусовой... У нас настоящяя чемпионка акатьева о ней не слова
Трусовой будет много. По всяким поводам. Иначе билеты на Русалку продаваться будут хуже, чем хотелось бы.
Я думаю, там Яной уже сценарий на год вперёд написан, что б интрес к Саше поддерживать.
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Gabjo
Как-то грустно на этой ветке и скучно. Пойду к Загитовой.
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Alexander X
а мне очень понравился результат съёмок🥰
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As per
Главное, что результат получился отличный! Фото супер!
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Александра красавица, бывшая конкуренция завидует.
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EuhenioV
Саша под водой получилась замечательно.Этакий отфотошопленный моржик.Красиво.
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Ответ Gornostaev
Я не знаю, что это означает, но судя по Вашему нику Ваше происхождение вообще окутано тайной ))...
Я экологичный самолет, видно же по нику 😁 😂
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Да, смотреть с дивана всегда легко, а делать трудно. Хороший опыт! Профессиональные спортсмены явно пропускают большую часть обычного жизненного опыта "нормальных" детей и подростков - очень рада, что Александра имеет возможность пробовать разные активности, знакомиться с людьми. Фотографии получились интересными и таинственными. Молодец, Саша!
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Gornostaev
Ответ Ekoplane
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Я не знаю, что это означает, но судя по Вашему нику Ваше происхождение вообще окутано тайной ))...
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Оскар Муравьев
Да сколько можно об этой трусовой... У нас настоящяя чемпионка акатьева о ней не слова
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Ответ Gornostaev
Сегодня ты Русалочка, а завтра - Норникелевка... Главное - в первый раз нырнуть...
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Тайга86
Красиво получилось, как-будто и не под водой. А образ вообще в точку.
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Gornostaev
Сегодня ты Русалочка, а завтра - Норникелевка... Главное - в первый раз нырнуть...
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Minuvert
Трусалочка)
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