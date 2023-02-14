Трусова о фотосессии под водой: «Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Особенно когда я первый раз нырнула»

Российская фигуристка рассказала о том, как решилась на фотосессию под водой.

Трусова снялась в роли Русалочки для афиши нового шоу Евгения Плющенко.

«Подводные съемки? Это интересно. У меня было в планах сделать подводную съемку, я откладывала, откладывала и откладывала этот момент, но потом Яна Александровна (Рудковская) сказала, что мы будем сниматься к шоу. Мне, конечно, понравилось.

Но это оказалось намного сложнее, чем я думала. Особенно когда я первый раз нырнула. Когда мне сделали макияж, мне сказали: «Только лицо не трогай». А у меня волосы летели, я думала: «Как?». Это было сложно очень, где-то три часа я снималась для афиши, но мне очень понравился результат», – сказала Трусова.

Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой